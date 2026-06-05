Quote Guanto d'Oro Mondiali 2026: i migliori pronostici sui portieri

Dai clean sheet ai rigori parati, ecco come si presentano le quote per il Guanto d'Oro dei Mondiali 2026.

Quote Guanto d'Oro Mondiali 2026: i principali favoriti

Diversi fattori influenzano le ultime quote per il Miglior Portiere dei Mondiali 2026. La caratura dell'estremo difensore è fondamentale, ma lo è altrettanto la solidità del reparto difensivo che lo precede. Il mercato delle scommesse sui portieri dei Mondiali 2026 favorisce nettamente le nazionali destinate a raggiungere i quarti o le semifinali. Dopotutto, un maggior numero di partite disputate si traduce in più opportunità per mettersi in mostra.

I portieri con un'alta probabilità di mantenere la porta inviolata, di dominare l'area di rigore e di neutralizzare penalty decisivi incidono sensibilmente sulla formulazione delle quote. Le prestazioni di alto impatto nella fase a eliminazione diretta spesso decidono l'assegnazione del premio, un dettaglio da tenere in seria considerazione quando si formulano i pronostici per il Guanto d'Oro 2026.

Ecco i favoriti attuali secondo le quote per il Guanto d'Oro dei Mondiali 2026. Di seguito verranno analizzati nel dettaglio, insieme ad alcune opzioni di valore e a possibili sorprese. Sono inoltre presenti consigli pratici per effettuare selezioni più accurate sul mercato dei portieri dei Mondiali 2026.

Giocatore Nazionale Lottomatica Goldbet Netbet Note Emiliano Martinez Argentina 5.00 5.00 4.00 Portiere dei campioni in carica Unai Simon Spagna 5.50 5.50 5.50 Titolare della nazionale favorita per il torneo Alisson Becker Brasile 6.00 6.00 6.00 Estremo difensore d'élite Mike Maignan Francia 7.00 7.50 8.00 Protetto da una difesa di livello mondiale Jordan Pickford Inghilterra 8.00 9.00 8.50 Ottimo record difensivo nelle qualificazioni David Raya Spagna 8.00 9.00 9.00 In grande forma, ma difficilmente sarà il titolare

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Come funzionano le scommesse sul Guanto d'Oro dei Mondiali 2026

Il miglior portiere dei Mondiali 2026 riceverà il premio Guanto d'Oro. Il riconoscimento non viene assegnato automaticamente a chi colleziona più clean sheet, anche se questi ultimi rappresentano un fattore d'aiuto. Una commissione tecnica valuta la qualità delle parate, l'impostazione di gioco, il comando della propria area di rigore e l'incisività nei momenti decisivi dei match.

Anche il successo di squadra è cruciale. Nei tornei più recenti, il vincitore apparteneva a nazionali arrivate almeno fino alle semifinali. Un portiere di livello mondiale in una squadra destinata all'eliminazione nella fase a gironi difficilmente godrà della visibilità necessaria per essere premiato.

È utile distinguere i vari riconoscimenti. Il Guanto d'Oro è riservato esclusivamente al miglior portiere. Il Pallone d'Oro va al miglior giocatore in assoluto, la Scarpa d'Oro al capocannoniere, mentre un premio a parte celebra il miglior giovane. Si raccomanda di verificare sempre le regole di refertazione specifiche di ciascun bookmaker per i mercati del Guanto d'Oro, poiché alcuni pagano in base al premio ufficiale e altri potrebbero quotare scommesse speciali correlate sui portieri.

Favoriti per il Guanto d'Oro dei Mondiali 2026: analisi uomo per uomo

Di seguito sono presentati i sei principali contendenti per il Guanto d'Oro nella fase finale di questa estate. Viene esaminata la struttura delle loro quote e i motivi per cui i bookmaker li considerano favoriti:

Emiliano Martinez - quota intorno a 5.00 per la vittoria del Guanto d'Oro 2026

Il portiere dell'Aston Villa è il detentore in carica del Guanto d'Oro e il favorito principale del mercato scommesse.

Il sistema difensivo dell'Argentina è notoriamente difficile da scardinare. L'Albiceleste ha subito solo 10 gol nel corso di una lunga campagna di qualificazione sudamericana e ha perso solo due volte dalla sconfitta al debutto nella fase finale del 2022. Martínez è inoltre un autentico specialista dei calci di rigore, con nove penalty parati in carriera, di cui uno con la maglia della nazionale. Questo tipo di plus può fare la differenza per l'assegnazione del premio.

L'elemento di preoccupazione risiede nella linea difensiva che lo precede, con Nicolás Otamendi che ha ormai 38 anni, Nicolás Tagliafico 33, e il difensore del Tottenham Cristian Romero che arriva all'estate alle prese con un infortunio. Sebbene un cammino agevole nella fase a gironi iniziale possa agevolarli, la quota bassa offre un valore di scommessa ridotto.

Unai Simon - quota intorno a 5.50 per la vittoria del Guanto d'Oro 2026

Simon dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con David Raya per difendere i pali della Spagna, favorita della vigilia. La sua stagione con il club è stata complessa, chiudendosi con una percentuale di parate intorno al 67% in un'annata in cui l'Athletic ha subito gol con regolarità. Simon e il Bilbao hanno mantenuto la porta inviolata solo in sei delle 37 partite disputate.

Tuttavia, Simon beneficia ampiamente dell'approccio tattico della Spagna. Le Furie Rosse prediligono il possesso palla, limitando le occasioni offensive degli avversari. Di conseguenza, Simon dovrebbe subire meno tiri rispetto alla maggior parte dei portieri in questo torneo. In caso di un lungo cammino nel tabellone accompagnato da numerosi clean sheet, Simon si troverebbe in un'optimum posizione per aggiudicarsi il premio.

Alisson Becker - quota intorno a 6.00 per la vittoria del Guanto d'Oro 2026

Alisson si conferma uno dei portieri d'élite del panorama mondiale e dovrebbe essere il titolare del Brasile a discapito di Ederson. La sua impostazione di gioco, il comando dell'area e la flemma nei match ad alta pressione sono di livello assoluto.

In questa stagione ha collezionato otto clean sheet in 26 partite di Premier League con la maglia del Liverpool, posizionandosi nell'81esimo percentile del campionato. Nei precedenti Mondiali, il Brasile ha perso una sola partita con Alisson tra i pali, subendo appena cinque reti in nove presenze complessive nella competizione.

Il cammino del Brasile passa attraverso un girone insidioso che include il Marocco, costringendo la squadra a un debutto subito impegnativo. Se la Seleção troverà la giusta quadra qualificandosi senza troppi affanni, Alisson incarna esattamente la tipologia di portiere che questo premio tende a valorizzare, e la sua quota si attesta su una fascia logica per un serio contendente.

Mike Maignan - quota intorno a 7.00 per la vittoria del Guanto d'Oro 2026

Nonostante un'annata di squadra non esaltante con il Milan, Maignan ha vissuto una stagione solida a livello personale. Ha collezionato 13 clean sheet in Serie A, registrando una percentuale di parate di quasi il 78%, un dato nettamente superiore a quello dello spagnolo Unai Simon. Si è inoltre classificato al primo posto tra i portieri della Serie A per gol evitati, sventando ben 10,53 reti nel corso del campionato.

Maignan è inoltre protetto da una delle migliori difese del calcio mondiale in questo momento. Stelle francesi come William Saliba, Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté garantiranno un'ottima copertura. Nella campagna di qualificazione ai Mondiali, i Bleus hanno registrato complessivamente un valore di Expected Goals Subiti (xGA) di appena 3,8 in sei partite, pari a un xG per tiro subito di soli 0,19.

L'insidia è rappresentata dal sorteggio: la Francia è inserita nel girone più complicato, insieme a Senegal, Norvegia e Iraq, il che significa che i primi clean sheet dovranno essere conquistati a caro prezzo.

Jordan Pickford - quota intorno a 8.00 per la vittoria del Guanto d'Oro 2026

L'enigmatico portiere dell'Inghilterra, Jordan Pickford, è il numero uno inamovibile dei Tre Leoni da diversi anni. Vanta una presenza di spessore tra i pali e un ottimo feeling con i calci di rigore, avendone parati 11 a livello di club in carriera. Ha inoltre sventato quattro dei 14 penalty affrontati nelle serie finali dei grandi tornei internazionali.

L'Inghilterra non ha subito nemmeno un gol nella campagna di qualificazione alla fase finale di questa estate. Ha inoltre registrato l'xGA per partita più basso (0,43) tra tutte le squadre delle qualificazioni europee. Tuttavia, occorre contestualizzare questo dato ricordando il livello decisamente modesto del girone dei Tre Leoni (Albania, Serbia, Lettonia, Andorra).

Pickford trae vantaggio dal fatto di giocare dietro un reparto difensivo solido. Un sorteggio apparentemente favorevole nel girone con Ghana, Panama e Croazia potrebbe incrementare le sue statistiche di clean sheet all'inizio del torneo. Il rischio è quello consueto: le concrete possibilità di cammino dell'Inghilterra. Questa scelta dipende tanto dall'approdo dei Tre Leoni in semifinale o oltre quanto dalle prestazioni dello stesso Pickford.

David Raya - quota intorno a 8.00 per la vittoria del Guanto d'Oro 2026

Raya arrives in Nord America in una forma straordinaria, reduce da un ruolo da protagonista nel successo dell'Arsenal in Premier League. Ha conquistato il suo terzo Guanto d'Oro consecutivo in patria grazie a 19 clean sheet personali.

Per pure doti di reattività tra i pali, Raya eccelle nel panorama calcistico attuale. Il grande campanello d'allarme è però legato al suo ruolo nella rosa spagnola. Data la preferenza accordata a Unai Simon come titolare, appare improbabile vedere Raya in campo dal primo minuto.

Un portiere di riserva difficilmente può ambire a questo premio. A meno di stravolgimenti nelle gerarchie durante le amichevoli di preparazione, la sua quota nel mercato del Miglior Portiere dei Mondiali 2026 somiglia più a una trappola che a una giocata di valore.

Quote di valore e opzioni outsider per il Guanto d'Oro 2026

Non è scontato che il vincitore del Guanto d'Oro appartenga alla nazionale che solleverà la Coppa del Mondo. Al contrario, l'estremo difensore di una sorpresa arrivata ai quarti o in semifinale potrebbe facilmente inserirsi nella corsa al titolo. Che si tratti di una serie di porte inviolate o di prodezze ai calci di rigore, questo genere di storie tende a catturare l'attenzione della commissione. Ecco tre quote di valore da considerare:

Quote di valore

Diogo Costa - quota di valore intorno a 11.00

Numero uno indiscusso del Portogallo, Costa rappresenta una scelta intelligente. Sprigiona sicurezza tra i pali ed è un portiere aggressivo nelle uscite. Ha inoltre collezionato 21 clean sheet in 33 partite di Liga NOS con il Porto in questa stagione.

La sua nazionale, supportata da elementi come Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, ha ottime chance di spingersi avanti nella fase a eliminazione diretta. Questo garantirebbe a Costa la visibilità necessaria per impressionare la giuria tecnica. Le sue doti nelle uscite fuori area e l'efficacia nell'uno contro uno si sposano perfettamente con una squadra dal baricentro alto.

Matt Freese - quota di valore intorno a 41.00

Molta attenzione sarà rivolta ai co-ospitanti degli Stati Uniti questa estate. Per questo motivo, il numero uno Matt Freese merita considerazione come quota di valore. Ha registrato una percentuale di parate del 71% nella MLS con il New York City nella scorsa stagione.

Davanti a un pubblico di casa caloroso e numeroso, le prestazioni di un portiere possono subire un'impennata nel corso del match. La nazionale statunitense di Mauricio Pochettino ha concrete possibilità di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. Il fattore campo può spesso prolungare il cammino di una squadra ai Mondiali oltre quanto previsto dal mercato delle scommesse.

Sergio Rochet - quota di valore intorno a 67.00

L'uruguaiano Rochet è il numero uno indiscusso tra i pali della selezione guidata da Marcelo Bielsa. Si tratta di un collettivo difensivo ben collaudato, capace di subire appena 12 reti in 18 partite di qualificazione ai Mondiali.

Hanno chiuso la fase di qualificazione con la seconda miglior differenza reti a pari merito. Gli uomini di Bielsa hanno l'esperienza necessaria per imbrigliare molte delle nazionali più blasonate nella fase finale di questa estate. La Celeste ha raggiunto rispettivamente i quarti di finale nel 2018 e gli ottavi nel 2014.

Rochet potrebbe rivelarsi decisivo nel blindare risultati positivi per gli uruguaiani. A una quota così alta, rappresenta una seria opzione in ottica vincente/piazzato (each-way), in particolare se l'Uruguay dovesse rendersi protagonista di un buon percorso nella fase a eliminazione diretta.

Portieri di rilievo da altre confederazioni

È stato inoltre selezionato un terzetto di portieri appartenenti a nazionali meno favorite tra quelle presenti alla fase finale di questa estate. Per chi predilige puntare sugli outsider, ecco alcuni profili da tenere in considerazione per la corsa al Guanto d'Oro in caso di exploit delle rispettive squadre:

Yassine Bounou (Marocco) - quota di valore intorno a 81.00

Bounou è il candidato principale per difendere i pali del Marocco questa estate. Si tratta di un profilo dall'affidabilità comprovata nei grandi tornei, con un ottimo bilancio nei calci di rigore.

Il Marocco vanta una tradizione recente di ribaltamento dei pronostici, avendo raggiunto le semifinali ai Mondiali del 2022. I Leoni dell'Atlante affrontano una fase a gironi impegnativa, ma in caso di approdo alla fase a eliminazione diretta tutto diventa possibile, specialmente potendo contare su un portiere abituato a firmare prodezze che questo tipo di premio tende a celebrare.

Zion Suzuki (Giappone) - quota di valore intorno a 81.00

Suzuki è il chiaro favorito per una maglia da titolare nel Giappone. È inoltre uno dei portieri più stimati del panorama calcistico emergente. Ha affinato i propri riflessi nel corso della sua esperienza nella Serie A italiana, registrando una percentuale del 25% di clean sheet con il Parma nella stagione 2025/26, nonostante il club abbia chiuso il campionato soltanto al 12° posto.

Il Giappone gode di ottimi pronostici per il superamento del proprio girone, potendo contare su una linea difensiva a tre ben organizzata che dovrebbe agevolare il compito. La selezione nipponica ha inoltre mantenuto la porta inviolata nella recente vittoria in amichevole contro l'Inghilterra.

Edouard Mendy (Senegal) - quota di valore intorno a 101.00

Mendy figura attualmente tra i portieri di maggiore autorità nel calcio africano. Rappresenta la scelta d'esperienza per i pali del Senegal nella fase finale di questa estate. La rosa senegalese possiede indubbiamente il talento necessario per superare i gironi; un'ottima prestazione nei sedicesimi e negli ottavi di finale potrebbe proiettare Mendy sotto i riflettori, qualora riuscisse a blindare la porta contro una nazionale blasonata.

Consigli strategici per scommettere sul mercato del miglior portiere dei Mondiali 2026

Scommettere sulle quote del Guanto d'Oro dei Mondiali 2026 richiede l'individuazione di un portiere capace sia di offrire prestazioni individuali eccellenti sia di far parte di un reparto difensivo solido. Di seguito sono riportati i fattori principali da valutare quando si formulano i pronostici per il Guanto d'Oro 2026 questa estate:

Concentrarsi sui portieri delle squadre con le maggiori probabilità di raggiungere le semifinali o la finalissima.

Cercare nazionali con solidi storici difensivi e un'organizzazione tattica ben definita.

Prendere in considerazione i portieri noti come specialisti dei calci di rigore, poiché capaci di conquistare le prime pagine dei giornali.

Monitorare le ultime notizie sugli infortuni di portieri e difensori per evitare di puntare su estremi difensori protetti da retroguardie rimaneggiate o instabili.

Seguire i cambiamenti tattici e valutare l'affiatamento della linea difensiva.

Tenersi alla larga da squadre che concedono un alto volume di tiri, anche in caso di vittoria.

Evitare di scommettere su un portiere basandosi unicamente sulla reputazione, specialmente se la sua squadra non ha un percorso realistico nella fase a eliminazione diretta.

FAQ sulle scommesse per il Guanto d'Oro dei Mondiali 2026

Cos'è il premio Guanto d'Oro ai Mondiali 2026?

Il Guanto d'Oro è il premio assegnato al portiere che offre le migliori prestazioni nel corso del torneo. Il riconoscimento viene decretato da una commissione tecnica che seleziona il vincitore dopo la finale, basandosi sul rendimento complessivo piuttosto che su singole statistiche specifiche.

Come viene stabilito il vincitore del Guanto d'Oro?

La decisione finale spetta alla commissione tecnica. Tuttavia, vengono presi in esame molteplici fattori: dai clean sheet alla qualità degli interventi, fino all'impostazione di gioco e al comando generale dell'area di rigore. Anche il rendimento nei momenti cruciali, in particolare nelle fasi a eliminazione diretta, può rivelarsi determinante.

I clean sheet garantiscono la vittoria del Guanto d'Oro?

No, ma costituiscono senza dubbio un fattore d'aiuto. Un portiere con meno clean sheet all'attivo può comunque aggiudicarsi il Guanto d'Oro se si rende protagonista di prestazioni più rilevanti e memorabili per una nazionale capace di avanzare nelle fasi finali del torneo.

Un portiere di una nazionale non favorita può vincere il Guanto d'Oro?

Sì, l'estremo difensore di una squadra rivelazione giunta ai quarti o in semifinale può emergere come vincitore qualora ricopra un ruolo chiave. Prestazioni eccezionali con parate straordinarie o prodezze ai calci di rigore possono spostare gli equilibri e condizionare le quote per il Guanto d'Oro dei Mondiali 2026.

Qual è il momento migliore per piazzare una scommessa sul Guanto d'Oro?

Molti scommettitori preferiscono muoversi prima dell'inizio del torneo. In questa fase le quote riflettono l'incertezza sul cammino delle squadre, ma i valori offerti sono spesso più generosi. Altri utenti, più prudenti, preferiscono attendere la fase a gironi per comprendere quali nazionali siano pronte a un lungo percorso e quali portieri si dimostrino in uno stato di forma ottimale.