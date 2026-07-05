L'analisi del nostro esperto di scommesse preannuncia un match equilibrato. Il fattore campo potrebbe favorire il passaggio del turno del Messico dopo la parità nei 90 minuti regolamentari.

Migliori scommesse per Messico - Inghilterra

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Quote Messico - Inghilterra

Pronostici Messico - Inghilterra Lottomatica Planetwin365 Stake Segna il 1° gol: Messico 3.00 3.00 2.33 Esito Finale: X (Pareggio) 3.15 3.15 3.27 Marcatore in qualsiasi momento: Raul Jimenez 3.45 3.45 3.20

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Messico 1-1 Inghilterra

Pronostico marcatore: Messico - Raul Jimenez; Inghilterra - Harry Kane

Il Messico rappresenta una presenza costante nelle fasi finali dei Mondiali, pur essendosi spesso fermato sul più bello. I migliori piazzamenti storici della selezione centroamericana sono arrivati proprio nelle edizioni casalinghe del 1970 e del 1986, quando raggiunse i quarti di finale. Un'ulteriore vittoria in questo scontro diretto consentirebbe di eguagliare quel primato, dando continuità a uno dei percorsi più solidi nel torneo.

Nessun'altra nazionale al mondo ha disputato più partite nella storia della Coppa del Mondo rispetto alle 64 del Messico senza mai riuscire a sollevare il trofeo. Giocare davanti al proprio pubblico offre l'opportunità ideale per sfatare questo tabù. In caso di successo, verrebbe interrotta la striscia negativa di sette eliminazioni consecutive agli ottavi di finale subite tra il 1994 e il 2018.

La terza parentesi di Javier Aguirre alla guida della nazionale si sta rivelando ampiamente positiva. Tuttavia, superare l'ostacolo Inghilterra in questa fase garantirebbe al tecnico uno status leggendario in patria. La selezione dei Tre Leoni non è però un avversario semplice e rappresenta una sfida decisamente più impegnativa rispetto a tutte le squadre affrontate finora dai co-organizzatori nel torneo.

Gli uomini di Thomas Tuchel hanno dovuto faticare più del previsto per strappare il pass per gli ottavi di finale. L'Inghilterra ha avuto bisogno di due reti nel finale di Harry Kane per ribaltare la sfida dei sedicesimi contro la Repubblica Democratica del Congo. Sebbene la manovra inglese non sia apparsa fluida di recente, l'elevata qualità della rosa rende impossibile sottovalutare la squadra.

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale di quattro anni fa, c'è una forte determinazione a raggiungere nuovamente quel livello. La semifinale del 2018 ha rappresentato probabilmente la migliore occasione recente per cucire la seconda stella sulla maglia, ma questa rassegna offre una nuova opportunità. La vincente di questo scontro affronterà una tra Norvegia e Brasile, in quello che è solo l'inizio di un lungo cammino.

Probabili formazioni Messico - Inghilterra

Messico:Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora, Lira, Romo, Alvarado, Quinonez, Jimenez

Inghilterra:Pickford, James, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Avvio sprint in un'atmosfera infuocata

Le scelte tattiche di Aguirre non sono sempre state gradite dalla tifoseria messicana. I malumori erano evidenti già prima del calcio d'inizio del torneo, quando i pareggi a reti bianche di El Tri contro Uruguay e Portogallo avevano scatenato i fischi di parte del pubblico di casa. Da quel momento, però, l'atmosfera è cambiata radicalmente e la squadra ha risposto sul campo con ottimi approcci alla gara.

In due delle quattro sfide disputate finora ai Mondiali, i co-organizzatori si sono portati in vantaggio nelle prime battute. Sono bastati appena nove minuti per sbloccare il risultato contro il Sudafrica, mentre contro l'Ecuador la rete del vantaggio è arrivata al 22° minuto. Avendo mantenuto la porta inviolata in ogni match, la selezione messicana è passata virtualmente in vantaggio per prima in tutte le partite del girone.

L'Inghilterra dovrà quindi prestare molta attenzione alle partenze aggressive dei messicani, spinti dal calore incessante dell'Estadio Azteca. La retroguardia dei Tre Leoni non è apparsa del tutto solida, avendo concesso tre reti in quattro incontri. Il gol subito al settimo minuto contro la Repubblica Democratica del Congo nei sedicesimi conferma il pericolo che il Messico possa colpire per primo in questo ottavo di finale.

Scommessa 1: Segna il 1° gol (Messico) a quota 3.00 su Lottomatica

Alta probabilità di pareggio nei 90 minuti

Le quote sul successo di una delle due squadre nei 90 minuti regolamentari si presentano molto equilibrate, con l'Inghilterra leggermente favorita. Una valutazione comprensibile, considerando che la nazionale inglese si trova dieci posizioni più in alto nel ranking FIFA.

Tuttavia, il fattore campo a favore del Messico non può essere trascurato, dato il massiccio supporto del pubblico pronto a trascinare la squadra per tutta la partita. Inoltre, le quattro vittorie consecutive arrivate mantenendo la porta inviolata garantiscono un'enorme iniezione di fiducia. Aguirre predilige un assetto compatto in fase difensiva, concedendo licenza di spingere ai propri esterni di centrocampo.

I Tre Leoni faticheranno a scardinare la linea difensiva dei padroni di casa, proprio come accaduto contro la Repubblica Democratica del Congo. Giocate individuali e colpi di genio, come quelli di Kane, possono sempre fare la differenza, ma il recente pareggio a reti bianche dell'Inghilterra contro il Ghana suggerisce che la formula vincente non sia stata ancora pienamente trovata.

Il Messico non è riuscito a superare l'Inghilterra negli ultimi quattro scontri diretti e l'unico precedente ai Mondiali risale alla sconfitta del 1966. Entrambe le squadre attraversano un periodo di imbattibilità, un fattore che aumenta le probabilità di un annullamento reciproco nei tempi regolamentari.

Scommessa 2: Esito Finale: X (Pareggio) a quota 3.15 su PlanetWin365

Un volto noto pronto a colpire

Nell'ultimo turno Harry Kane ha dimostrato ancora una volta l'importanza del suo ruolo di trascinatore per l'Inghilterra. Una splendida conclusione ha permesso ai Tre Leoni di raggiungere questa fase e, con cinque reti all'attivo, l'attaccante si trova a un solo gol di distanza da Kylian Mbappé e Lionel Messi nella corsa alla Scarpa d'Oro.

Nonostante ciò, le quote più interessanti potrebbero trovarsi sponda Messico. Julián Quiñones guida la classifica marcatori dei padroni di casa con tre gol e, dopo aver siglato la prima rete assoluta del torneo, resta un profilo da monitorare con attenzione. Spicca inoltre l'esperienza del veterano Raúl Jiménez.

L'attaccante del Wolverhampton ha trascorso gran parte della sua carriera sfidando i difensori militanti nel campionato inglese. Il dato statistico evidenzia come Jiménez abbia segnato più gol a Jordan Pickford rispetto a qualsiasi altro portiere in Premier League: sei reti realizzate in otto anni all'estremo difensore dell'Everton, a dimostrazione di come sappia perfettamente come battere il numero uno inglese.

Scommessa 3:Marcatore in qualsiasi momento: Raul Jimenez a quota 3.20 su Stake

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