Assegnato al miglior giocatore del torneo, il Pallone d'Oro viene decretato dai rappresentanti dei media a partire da una rosa di candidati selezionata dal Technical Study Group (TSG).

Ultime quote Pallone d'Oro Mondiali 2026: i favoriti principali

Il Pallone d'Oro viene raramente assegnato in base alla fase a gironi. Per conquistare il premio, un giocatore deve solitamente trascinare la propria squadra tra le prime quattro. Tutti i precedenti 11 vincitori hanno raggiunto le semifinali.

Questo mercato unisce il puro rendimento statistico alla narrazione del leader trascinatore. Le quote per il Pallone d'Oro dei Mondiali 2026 possono variare a causa dello stato di forma o degli infortuni, motivo per cui è opportuno verificare le quote aggiornate sui principali bookmaker.

Giocatore Lottomatica Goldbet Stake Note Lionel Messi 4.50 4.50 4.00 Due volte vincitore e leggenda Kylian Mbappe 5.00 5.00 4.00 Specialista d'élite dei Mondiali Michael Olise 8.00 8.00 6.00 Doppia minaccia con rendimento d'élite Harry Kane 11.00 11.00 10.00 Favorito per il Pallone d'Oro e leader Lamine Yamal 13.00 13.00 13.00 Fulcro creativo e fenomeno adolescente Vinicius Junior 13.00 13.00 13.00 Il pupillo di Ancelotti in grande forma Erling Haaland 13.00 13.00 13.00 Macchina da gol

Quote fornite corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

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Come funzionano le scommesse sul Pallone d'Oro dei Mondiali 2026

Gli scommettitori devono distinguere tra il Pallone d'Oro (miglior giocatore assoluto) e la Scarpa d'Oro (capocannoniere). Sebbene un attaccante possa vincerli entrambi, il Pallone d'Oro viene spesso assegnato al giocatore che scrive la "storia" del torneo.

Oltre al raggiungimento delle fasi finali, i media votanti danno priorità a:

Incidenza creativa: La capacità di scardinare blocchi difensivi bassi e compatti.

La capacità di scardinare blocchi difensivi bassi e compatti. Leadership: I capitani o i giocatori fulcro del gioco godono spesso di un vantaggio narrativo intrinseco.

I capitani o i giocatori fulcro del gioco godono spesso di un vantaggio narrativo intrinseco. Momenti decisivi: I gol o gli assist nella fase a eliminazione diretta avranno un peso specifico maggiore rispetto al rendimento nei gironi.

I gol o gli assist nella fase a eliminazione diretta avranno un peso specifico maggiore rispetto al rendimento nei gironi. Costanza: Un livello di prestazioni elevato lungo l'arco di tutte e otto le partite.

È sempre opportuno verificare le regole specifiche di refertazione di ciascun bookmaker per i mercati sul Pallone d'Oro.

Favoriti Pallone d'Oro Mondiali 2026: analisi giocatore per giocatore

Diversi giocatori sono già in corsa per il Pallone d'Oro della Coppa del Mondo 2026. La maggior parte proviene dalle nazioni favorite per la vittoria finale.

Sono stati analizzati alcuni dei giocatori da cui ci si aspetta un ruolo da protagonisti con le rispettive nazionali. Molti hanno già iniziato il torneo in modo eccellente. Le loro prestazioni fanno spesso la differenza per la squadra, influenzando di conseguenza questo mercato.

Lionel Messi – circa 4.50 per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

Messi è stato senza dubbio il protagonista assoluto della prima giornata. Ha realizzato una splendida tripletta con l'Argentina, diventando il co-capocannoniere all-time dei Mondiali insieme a Miroslav Klose con 16 gol.

Da allora ha superato quel record segnando altre due reti nella vittoria per 2-0 della sua squadra contro l'Austria. Questo exploit ha contribuito a rendere il trentottenne il nuovo favorito assoluto per la conquista del Pallone d'Oro.

Per l'Argentina sembra aprirsi una strada spianata verso i quarti di finale. Se il Portogallo dovesse finire secondo nel suo girone, l'Albiceleste potrebbe persino evitare un altro dei principali contendenti fino alle semifinali. Considerata la favorevole attenzione mediatica che circonderà quello che sarà sicuramente il suo ultimo Mondiale, Messi appare come un favorito assolutamente legittimo.

Kylian Mbappe – circa 5.00 per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

Una splendida conclusione dalla distanza di Kylian Mbappé ha aiutato la Francia a iniziare il Mondiale con una vittoria per 3-1 sul Senegal. Gol memorabili come questo possono rafforzare notevolmente la candidatura di un giocatore per il Pallone d'Oro.

L'attaccante del Real Madrid ha già segnato quattro volte in questo torneo, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi dei Bleus con 60 gol. Il 27% di queste reti è arrivato proprio nei Mondiali. In questa competizione si trova a soli due gol di distacco da Messi nella classifica all-time, avendo raggiunto Klose.

Tuttavia, segnare gol da solo non basterà. La mancata vittoria di Mbappé nelle edizioni precedenti, nonostante i 12 gol realizzati nei due tornei passati, ne è la prova. I rappresentanti dei media potrebbero favorire nuovamente Messi in un testa a testa serrato come quello attuale.

Michael Olise – circa 8.00 per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

Sebbene Mbappé abbia rubato la scena contro il Senegal, la prestazione di Michael Olise alle sue spalle è stata altrettanto impressionante. Il giocatore del Bayern Monaco ha brillato di nuovo contro l'Iraq, portandosi a quota tre assist in questo torneo prima di essere sostituito al 68° minuto.

Il ventiquattrenne ha mantenuto una media di 3,5 passaggi chiave per 90 minuti nelle due partite disputate. Ha inoltre creato tre grandi occasioni da gol e generato 1,37 xA (Expected Assists).

Un posizionamento tra i primi tre nel voto per il Pallone d'Oro è probabile qualora la Francia, tra le favorite, dovesse raggiungere la finale. Tuttavia, Olise dovrebbe costantemente oscurare Mbappé per avere una chance di vincere il premio assoluto. Un'impresa non facile, il che suggerisce che non valga la pena puntare su di lui alla quota attuale.

Harry Kane – circa 11.00 per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

A differenza di Mbappé e Olise nella Francia, Harry Kane è la stella d'attacco indiscussa dell'Inghilterra. Il giocatore ha dichiarato che questo è il momento in cui si sente più in forma e in una condizione atletica mai avuta prima dell'inizio di un grande torneo. La doppietta siglata contro la Croazia nella prima giornata ha certamente confermato queste parole.

Kane è già il favorito per il Pallone d'Oro stagionale (Ballon d'Or), il che attira un'ulteriore attenzione mediatica sull'attaccante. Questo aiuterà le sue credenziali per il Pallone d'Oro del Mondiale, ma è stato l'unico favorito a non migliorare le proprie chance nella seconda giornata.

Lo 0-0 contro il Ghana, caratterizzato da un clamoroso errore sotto porta del capitano inglese, ha portato a un rialzo della sua quota. Tuttavia, quel match non definirà il suo torneo. Con i Tre Leoni che probabilmente si troveranno nella parte di tabellone opposta a Francia e Spagna, la quota di Kane offre un ottimo valore.

Lamine Yamal – circa 13.00 per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

Il fenomeno diciottenne della Spagna è arrivato con enormi aspettative dopo una stagione nei club da 16 gol e 11 assist con il Barcellona. Tuttavia, le sue condizioni fisiche gli hanno permesso di subentrare solo dalla panchina nello scialbo 0-0 delle Furie Rosse contro Capo Verde.

Finché non subirà ricadute fisiche, questo passaggio a vuoto non dovrebbe compromettere le sue chance per il Pallone d'Oro. Nell'ultima partita ha segnato il suo primo gol in un Mondiale durante i 45 minuti disputati contro l'Arabia Saudita.

Yamal sarà la forza motrice dell'attacco spagnolo con il prosieguo del torneo. Ha segnato o fornito un assist in ogni turno a eliminazione diretta a Euro 2024. Una ripetizione di tali prestazioni in Nord America quest'estate lo renderebbe un candidato fortissimo per il Pallone d'Oro.

Vinicius Junior – circa 13.00 per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

Un'altra stella globale che ha decisamente alzato il livello in questo Mondiale è Vinicius Junior. Ha segnato quattro volte nella fase a gironi, un'ulteriore prova del fatto che Carlo Ancelotti sa come ottenere il massimo dall'esterno d'attacco.

Tuttavia, ci sono ottimi motivi per essere prudenti prima di puntare su Vinicius per il Pallone d'Oro. In primo luogo, il Brasile non è apparso così convincente, il che suggerisce che potrebbe faticare a superare i quarti di finale. Inoltre, la narrazione mediatica attorno al giocatore è meno evidente, dato che non mancano i critici nei suoi confronti.

Erling Haaland – circa 13.00 per la vittoria del Pallone d'Oro 2026

La Norvegia non è una superpotenza del calcio mondiale. Ciononostante, è tornata alla fase finale della Coppa del Mondo, in parte grazie alla straordinaria vena realizzativa di Haaland. L'attaccante ha segnato 16 gol in otto partite di qualificazione ai Mondiali e ha conquistato la Scarpa d'Oro della Premier League con 27 reti in 35 presenze.

Con quattro gol nelle prime due partite del Mondiale e due victories per la Norvegia, la quota di Haaland per il Pallone d'Oro si è abbassata. Solo Messi ha segnato più reti finora in questo torneo.

Tuttavia, la storia suggerisce che i "Vichinghi" dovrebbero raggiungere le semifinali affinché l'attaccante abbia una reale chance. Per arrivare fin lì, potrebbero dover battere a sorpresa sia il Brasile che l'Inghilterra. Questo cammino potenzialmente durissimo nella fase a eliminazione diretta rende Haaland un'opzione difficile da preferire sul mercato del Pallone d'Oro.

Scommesse di valore e opzioni outsider per il Pallone d'Oro 2026

Il miglior giocatore di un Mondiale non è sempre il capocannoniere o il favorito della vigilia. In passato, profili come Oliver Kahn e Diego Forlán hanno vinto il Pallone d'Oro grazie a prestazioni incredibili nel corso della competizione.

I giocatori possono esaltarsi in una competizione a eliminazione diretta ed esprimere il loro miglior calcio di sempre, ed è proprio qui che si nasconde un valore significativo per i pronostici.

Scelte di valore

Bruno Fernandes – valore a circa 26.00

Se si cerca un giocatore al di fuori dei favoriti attuali del mercato, Fernandes rappresenta la scelta più evidente. È arrivato al Mondiale dopo aver infranto il record della Premier League con 21 assist in una singola stagione.

Con una linea mediana tecnica composta da Vitinha e João Neves alle sue spalle, Fernandes è libero di tentare passaggi ad alto rischio ma ad alto rendimento. Nell'ultima uscita ha registrato un assist e due passaggi chiave nel comodo 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan.

In caso di vittoria contro la Colombia nella prossima partita, la squadra di Roberto Martínez avrebbe una strada relativamente spianata almeno fino ai quarti di finale. Questo contribuisce a rendere Fernandes una scommessa di valore alla quota attuale.

Jude Bellingham – valore a circa 26.00

Gli inserimenti palla al piede di Jude Bellingham dal centrocampo sono stati premiati con un gol nella partita d'esordio dell'Inghilterra contro la Croazia. Questo consolida lo status del ventiduenne come numero 10 titolare della squadra di Thomas Tuchel.

Dopo aver faticato in un Real Madrid poco equilibrato in questa stagione, il Mondiale potrebbe essere proprio ciò di cui Bellingham ha bisogno. Nel ruolo ideale e circondato dai compagni giusti, l'inglese è un giocatore d'élite. Ciò suggerisce che potrebbe inserirsi nella conversazione per il Pallone d'Oro, dato che l'Inghilterra appare come una seria candidata a raggiungere le semifinali.

Pedri – valore a circa 41.00

Oltre a Yamal, Pedri è il candidato più probabile al Pallone d'Oro in una Spagna ricca di talento. Con Rodri a fare da schermo davanti alla difesa, il giocatore del Barcellona gode di maggiore libertà per influenzare il gioco nelle zone avanzate, mantenendo finora una media di 2,5 passaggi chiave a partita in questo Mondiale.

In un torneo allargato a 48 squadre, c'è più tempo per far brillare un giocatore che non segna molti gol. Luka Modrić ha vinto il Pallone d'Oro con soli tre contributi gol nella competizione del 2018. Questa è la dimostrazione che un giocatore con il profilo di Pedri può comunque emergere dal gruppo e trionfare.

Giocatori di rilievo da altre regioni continentali

Sebbene i vincitori a sorpresa del Mondiale siano stati rari, si sono visti molti semifinalisti inaspettati. Tra questi figura il Marocco, protagonista di uno splendido cammino a Qatar 2022. Alla luce di ciò, i giocatori delle squadre più competitive al di fuori di Europa e Sudamerica potrebbero comunque emergere come contendenti per il Pallone d'Oro.

Achraf Hakimi – a circa 81.00

Nessun difensore ha mai vinto il Pallone d'Oro, ma Hakimi è a tutti gli effetti un regista con la maglia da difensore. I suoi sei assist in 12 partite di Champions League con il PSG in questa stagione evidenziano il suo enorme apporto creativo.

Se il Marocco riuscirà a replicare le imprese del 2022 raggiungendo le semifinali, Hakimi potrebbe essere il difensore designato a rompere questa tradizione.

Mohamed Salah – a circa 81.00

Potrebbe esserci un ultimo grande acuto da parte di Mohamed Salah. Dopo aver lasciato il Liverpool al termine della stagione, il suo obiettivo è assicurarsi un nuovo contratto altrove.

I Faraoni dovrebbero vincere il proprio girone mondiale dopo aver raccolto quattro punti nelle prime due partite. Salah ha già registrato un gol e due assist. Se riuscirà a trascinare la sua squadra oltre i sedicesimi di finale, potrebbe scrivere un'ultima memorabile pagina della sua storia come "Egyptian King".

Brahim Diaz – a circa 81.00

L'attaccante del Real Madrid è stato eccezionale con il Marocco nella Coppa d'Africa disputata in casa all'inizio di quest'anno. Ha segnato cinque gol in sete partite, vincendo la Scarpa d'Oro della competizione. Díaz è diventato il primo giocatore nella storia a segnare in tutte le sue prime che presenze nel torneo.

Al momento è sottovalutato dai bookmaker, nonostante abbia già fornito assist sia contro il Brasile che contro la Scozia. Questo lo rende una scelta di valore per il Pallone d'Oro nel caso in cui i Leoni dell'Atlante dovessero fare molta strada in Nord America.

Consigli strategici per scommettere sui mercati del miglior giocatore dei Mondiali 2026

Le scommesse sul Pallone d'Oro sono influenzate sia dal talento individuale che dal successo della squadra. La narrazione del torneo e la visibilità mediatica spesso modellano l'esito finale insieme ai livelli di prestazione.

Dare priorità alle semifinaliste: Concentrarsi sui giocatori che si ritiene possano raggiungere le prime quattro posizioni. Storicamente, il vincitore emerge sempre da questa fase. Il successo della squadra è il fattore primario per i votanti.

Concentrarsi sui giocatori che si ritiene possano raggiungere le prime quattro posizioni. Storicamente, il vincitore emerge sempre da questa fase. Il successo della squadra è il fattore primario per i votanti. Prestare attenzione ai ruoli individuali: Monitorare i giocatori come Bellingham che potrebbero migliorare il rendimento recente con i club grazie a un posizionamento tattico differente.

Monitorare i giocatori come Bellingham che potrebbero migliorare il rendimento recente con i club grazie a un posizionamento tattico differente. Monitorare la narrazione mediatica: Se un giocatore è tra i favoriti per il Pallone d'Oro stagionale (come Kane) dopo un'ottima annata, i media potrebbero essere già inconsciamente predisposti a sostenerlo. Questo può influenzare la percezione su chi viene considerato il protagonista assoluto nel 2026.

Se un giocatore è tra i favoriti per il Pallone d'Oro stagionale (come Kane) dopo un'ottima annata, i media potrebbero essere già inconsciamente predisposti a sostenerlo. Questo può influenzare la percezione su chi viene considerato il protagonista assoluto nel 2026. Registi vs d'area di rigore: I puri realizzatori vincono la Scarpa d'Oro. Il Pallone d'Oro va solitamente al giocatore che controlla il ritmo di gioco e ha il maggiore impatto complessivo sulla manovra della propria squadra.

I puri realizzatori vincono la Scarpa d'Oro. Il Pallone d'Oro va solitamente al giocatore che controlla il ritmo di gioco e ha il maggiore impatto complessivo sulla manovra della propria squadra. Opportunità con le scommesse live: Se una stella salta una delle prime partite per un lieve infortunio, la sua quota potrebbe salire. Qualora si ritienga che la sua squadra possa raggiungere la finale, questo potrebbe essere il momento perfetto per piazzare la giocata in quello che è il Mondiale più lungo di sempre.

FAQ - Scommesse Pallone d'Oro Mondiali 2026