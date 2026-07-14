L'esperto di scommesse prevede un match equilibrato. Tuttavia, la Francia ha rispettato le aspettative e sembra pronta per compiere il passo successivo.

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Quote Francia - Spagna

Pronostici Francia - Spagna bet365 Stake PlanetWin365 GG - Sì 1.60 1.65 1.62 Marcatore in qualsiasi momento - Kylian Mbappé 2.20 1.85 1.78 1X2 - Francia 2.30 2.34 2.35

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia-Spagna 2-1

Pronostico marcatore: Francia - Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé; Spagna - Lamine Yamal

La Francia si trova a un solo passo dal raggiungere la finale della Coppa del Mondo 2026. Un posto nell'atto conclusivo darebbe ai Bleus la possibilità di lasciarsi alle spalle la delusione della finale del 2022. Prima, però, sarà necessario superare l'ostacolo Spagna all'AT&T Stadium in Texas, nella notte di martedì.

Gli uomini di Didier Deschamps sono stati cinici nel quarto di finale contro il Marocco. I campioni del mondo del 2018 hanno concesso un solo tiro in porta in tutti i 90 minuti, dettando il ritmo di gioco e permettendo raramente ai "Leoni dell'Atlante" di rendersi pericolosi.

Le motivazioni non mancheranno di certo, soprattutto considerando la sconfitta subita dalla Francia nella semifinale di Nations League contro la Spagna lo scorso anno, terminata 5-4 a favore degli spagnoli.

La Spagna non ha espresso il suo miglior calcio in questa Coppa del Mondo, ma ha ottenuto i risultati necessari per arrivare fin qui. Ha superato di misura il Portogallo nei quarti di finale grazie a una rete nei minuti di recupero di Mikel Merino. Anche il confronto precedente con il Belgio sembrava destinato al pareggio nei tempi regolamentari, ma Merino ha vestito nuovamente i panni dell'eroe.

La Roja è alla ricerca della sua prima finale mondiale dal trionfo del 2010 in Sudafrica. Sorprendentemente, quella è stata l'unica presenza della Spagna in una finale, e questa sarà solo la terza partecipazione alle semifinali della sua storia. Gli uomini di Luis de la Fuente avranno piena fiducia nelle proprie capacità per ribaltare i pronostici, soprattutto dopo la vittoria per 5-4 in Germania lo scorso anno.

Probabili formazioni Francia - Spagna

Francia:Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

Spagna:Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Difese messe alla prova

Entrambe le squadre si sono dimostrate solide in fase difensiva durante questo torneo, ma si sono rivelate altrettanto efficaci nel reparto avanzato. La Francia viene da tre partite consecutive a rete inviolata e ha subito solo due gol in totale. I transalpini si sono mostrati cinici nell'area avversaria, siglando ben 16 reti complessive, una in meno rispetto alle 17 dell'Argentina.

Anche la Spagna merita elogi per la sua tenuta difensiva, non avendo subito gol in questa Coppa del Mondo prima della sfida contro il Belgio. Tuttavia, i ragazzi di De La Fuente hanno messo a segno 11 gol in sei partite, per una media di 1,83 gol a incontro. Di conseguenza, entrambe le formazioni avranno la fiducia necessaria per scardinare la retroguardia avversaria.

Solo il Belgio (112) ha registrato più tiri verso la porta rispetto a Francia e Spagna, che hanno collezionato 110 tentativi ciascuna. Con queste statistiche alla mano, è molto probabile assistere a uno spettacolo offensivo nella serata di martedì. Inoltre, ciascuno degli ultimi tre scontri diretti ha visto andare a segno entrambe le squadre, il che suggerisce uno scenario simile anche in Texas.

Scommessa 1: GG - Sì a quota 1.60 su bet365

Mbappé per trascinare la Francia in finale

Se la corsa per decretare il vincitore della Coppa del Mondo entra nel vivo, la sfida per la Scarpa d'Oro si sta rivelando altrettanto intrigante. Lionel Messi e Kylian Mbappé hanno catturato ancora una volta i riflettori della rassegna iridata. Entrambi i calciatori hanno già segnato otto gol complessivi, ma Mbappé guida la classifica grazie ai suoi tre assist.

Curiosamente, entrambi i fuoriclasse hanno fallito un calcio di rigore nei rispettivi quarti di finale, riscattandosi però con una marcatura su azione. Mbappé si è dimostrato una minaccia costante fin dall'inizio del torneo e sembra intenzionato a guidare la propria nazionale verso la finale mondiale. Con otto gol nelle ultime sei partite, la media di Mbappé è di 1,3 reti a incontro.

Un'altra prestazione di alto livello contro la Spagna garantirebbe ai due volte campioni del mondo ottime possibilità di superare l'ostacolo della semifinale.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento - Kylian Mbappé a quota 1.85 su Stake

Terza finale consecutiva per i "Bleus"

La Francia gode meritatamente del favore dei pronostici in questa semifinale, ed è difficile ipotizzare un risultato a sfavore dei transalpini in questo momento. I Bleus sono reduci da una striscia di sette vittorie consecutive e hanno perso solo una delle ultime 17 partite internazionali.

Anche la Spagna ha ottenuto risultati positivi. La Roja viene da cinque vittorie consecutive dopo il pareggio a reti bianche contro Capo Verde nella partita d'esordio. L'ultima sconfitta risale alla finale di Nations League, arrivata però solo ai calci di rigore. Anche i precedenti cinque scontri diretti offrono spunti incoraggianti per gli spagnoli, capaci di imporsi in tre occasioni.

Tuttavia, la Francia sembra attraversare un momento di forma migliore. I Bleus hanno vinto due degli ultimi cinque confronti, motivo per cui questa semifinale si preannuncia tutt'altro che scontata. Considerando lo stato di forma attuale delle due squadre, l'orientamento è a favore della Francia per l'ottenimento del pass per la terza finale mondiale consecutiva.

Scommessa 3:1X2 - Francia a quota 2.35 su PlanetWin365

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