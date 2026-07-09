Il Marocco non ha subito sconfitte nelle ultime 34 partite in tutte le competizioni. La Francia avrà le carte in regola per interrompere la striscia positiva dei Leoni dell'Atlante?

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Quote Francia - Marocco

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia 2-2 Marocco

Pronostico marcatore: Francia - Mbappé, Dembélé; Marocco - Saibari, Hakimi

La Francia di Kylian Mbappé affronterà il Marocco in un avvincente quarto di finale dei Mondiali a Boston. Si tratta della rivincita della semifinale del 2022, vinta dai francesi per 2-0, con il Marocco che cercherà riscatto a tutti i costi.

La Francia si presenta a questo scontro con i favori del pronostico, e non potrebbe essere altrimenti. I transalpini sono stati spietati, segnando 14 gol in cinque partite. Un rigore di Mbappé ha permesso di superare il Paraguay per 1-0 negli ottavi di finale. Mbappé guida la classifica della Scarpa d'Oro insieme a Lionel Messi ed Erling Haaland, tutti a quota sette reti.

Non mancano però le preoccupazioni legate agli infortuni. Aurélien Tchouaméni (coscia) e Marcus Thuram (polpaccio) hanno saltato la vittoria contro il Paraguay. Le loro condizioni fisiche rappresentano il principale grattacapo per il commissario tecnico Didier Deschamps.

Sotto la guida di Mohamed Ouahbi, i Leoni dell'Atlante del Marocco continuano a ribaltare ogni pronostico. Negli ottavi di finale hanno sconfitto i padroni di casa del Canada per 3-0, grazie a una doppia mappa di Ounahi. In precedenza, la selezione marocchina aveva eliminato un'ottima Olanda ai calci di rigore.

I Leoni dell'Atlante si stanno dimostrando una squadra difficilissima da battere, con un'imbattibilità che dura da 34 partite internazionali. Il principale dubbio tattico riguarda il reparto offensivo: schierare un centravanti di riferimento o affidarsi a un attacco più fluido. In ogni caso, la partita ha tutte le caratteristiche per diventare un classico. La Francia ha sbloccato il risultato nelle ultime nove partite, mentre il Marocco ha segnato il primo gol dell'incontro in sette delle ultime nove uscite.

Probabili formazioni Francia - Marocco

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Koné, Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé

Marocco: Bounou; Hakimi, Mazraoui, Riad, Diop, El Aynaoui, Bouaddi, Díaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

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Puntare su un match da tre o più gol

La Francia ha mostrato uno stato di forma straordinario nella trequarti offensiva, realizzando 14 reti in cinque incontri. I Bleus vantano inoltre una media di 8.5 tiri nello specchio a partita, il dato più alto dell'intero torneo al momento della scrittura.

La selezione francese ha fatto registrare il segno Over 2.5 in quattro di queste cinque sfide. L'unica eccezione è stata la faticosa vittoria per 1-0 contro il blocco difensivo basso del Paraguay.

Sebbene la solidità difensiva sia stata un fattore chiave per l'imbattibilità e i successi del Marocco, la vittoria per 3-0 contro il Canada ha dimostrato la pericolosità del loro potenziale offensivo. La probabilità che vengano segnati almeno 3 gol supera di poco il 50%, motivo per cui questa giocata offre un'ottima quota di valore.

Scommessa 1: Over 2.5 gol a quota 1.85 su Stake

Valore sulla doppia chance a favore del Marocco nei tempi regolamentari

Si è già accennato alla striscia positiva del Marocco, una squadra che sembra non conoscere il significato della parola sconfitta. I nordafricani hanno dimostrato la capacità di mettere in seria difficoltà le grandi potenze internazionali, come confermato dal pareggio per 1-1 contro il Brasile nella fase a gironi e dal successivo successo ai rigori contro l'Olanda.

L'adozione di un baricentro basso potrebbe rivelarsi un'arma efficace contro gli uomini di Didier Deschamps. La Francia ha infatti faticato a scardinare la difesa del Paraguay, che si era schierato con una tattica analoga.

Sotto la guida di Mohamed Ouahbi, i Leoni dell'Atlante sanno rimanere compatti per poi colpire rapidamente in transizione sfruttando la spinta di Hakimi. I mercati quotano il pareggio o la vittoria del Marocco nei 90 minuti con una probabilità implicita del 41.67%. Risulta difficile credere che la Francia abbia quasi il 60% di possibilità di successo nei tempi regolamentari contro una nazionale che si è dimostrata così solida negli ultimi 12-18 mesi.

Scommessa 2: Pareggio o Marocco (Doppia chance) a quota 2.35 su Planetwin365

Ulteriore valore su Mbappé pronto a impensierire Bounou

Al momento, Kylian Mbappé vanta una media di 3.4 tiri in porta a partita. Nessun altro giocatore nel torneo registra numeri migliori.

Il fuoriclasse francese agisce in posizione centrale come fulcro dell'attacco dei Bleus, i quali registrano la media record del torneo con 8.5 conclusioni nello specchio a partita. Il volume di tiro complessivo supporta pienamente la fattibilità di questa selezione.

I mercati di scommessa attribuiscono solo il 36.36% di probabilità all'eventualità che Mbappé centri lo specchio della porta tre o più volte contro il Marocco. Considerando che il giocatore ha mantenuto una percentuale di successo del 100% in ogni singola partita disputata finora, tale stima appare sorprendentemente bassa. Di fatto, si tratta probabilmente della giocata con il valore più alto all'interno del trittico di pronostici per Francia - Marocco.

Scommessa 3: Kylian Mbappé 3+ tiri in porta a quota 2.75 su bet365

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