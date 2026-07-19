Un solo gol subito in sette partite. La blindatissima difesa della Spagna affronta Messi e l'Argentina, a caccia del secondo titolo mondiale consecutivo al MetLife Stadium.

Migliori scommesse per Spagna - Argentina

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Quote Spagna - Argentina

Pronostici Spagna - Argentina Stake bet365 PlanetWin365 Spagna vince a zero 4.33 3.75 4.45 Mikel Oyarzabal gol o assist in qualsiasi momento 2.20 2.20 2.75 Pareggio 1° Tempo 2.05 1.95 2.10

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna - Argentina 2-0

Pronostico marcatore: Spagna - Oyarzabal, Yamal

La finale della Coppa del Mondo di domenica sera metterà di fronte la Spagna e i campioni in carica dell'Argentina al MetLife Stadium nel New Jersey. Il trentanovenne Lionel Messi va alla ricerca del secondo titolo mondiale consecutivo in quella che sarà senza dubbio la sua ultima apparizione in una rassegna iridata.

La selezione spagnola guidata da Luis de la Fuente si presenta nello stato di New York imbattuta nelle ultime 37 partite ufficiali. Le Furie Rosse hanno incassato una sola rete nell'arco dell'intero torneo, portando avanti un cammino verso l'atto conclusivo decisamente lineare. Dopo aver chiuso al primo posto la fase a gironi, hanno mantenuto la porta inviolata contro il Portogallo, superato il Belgio e ottenuto un'altisonante vittoria in semifinale contro la Francia.

Dal punto di vista fisico, la compagine iberica è praticamente al gran completo. De la Fuente deve ancora fare a meno delle prestazioni di Yeremy Pino e Victor Muñoz, ma non si tratta di defezioni recenti. La Spagna può contare su un undici titolare ormai collaudato, imperniato sulla leadership di Rodri a centrocampo e sull'estro di Lamine Yamal in attacco. Appare quindi improbabile che il commissario tecnico apporti modifiche alla formazione di partenza.

Il percorso dell'Argentina a difesa del titolo mondiale è stato invece decisamente più tortuoso. Due dei successi ottenuti nella fase a eliminazione diretta hanno richiesto i tempi supplementari. La selezione sudamericana è stata inoltre protagonista di una clamorosa rimonta nel finale contro l'Egitto, dopo essersi trovata sotto di due reti. Altrettanto notevole è stata la vittoria in semifinale, dove la squadra ha ribaltato lo svantaggio iniziale superando l'Inghilterra di Thomas Tuchel ad Atlanta.

Allo stato attuale, Lionel Scaloni ha a disposizione l'intera rosa per la finale di domenica. Gli unici dubbi riguardano le scelte di formazione: il ballottaggio tra Giuliano Simeone e il rientrante Rodrigo De Paul, con l'uomo decisivo dell'ultimo match, Lautaro Martínez, che scalpita per una maglia da titolare.

Probabili formazioni Spagna - Argentina

Spagna:Simón, Cubarsí, Porro, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

Argentina:E. Martínez, Molina, Otamendi, Romero, L. Martínez, Simeone, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez

L'Argentina rischia di infrangersi contro il muro difensivo della Spagna

Nessun reparto arretrato in questa Coppa del Mondo è paragonabile a quello della Spagna. Solo la rete della bandiera siglata dal Belgio nei quarti di finale ha impedito agli iberici di collezionare sette clean sheet in altrettante partite.

La retroguardia spagnola è persino riuscita a limitare l'attacco più prolifico del torneo, quello della Francia, a un misero 0.30 xG (Expected Goals) nella vittoria in semifinale. Sebbene l'Argentina sia andata a segno in tutte le partite disputate finora, non ha ancora affrontato un'organizzazione difensiva di questo spessore.

Qualora Rodri riuscisse a schermare i rifornimenti per Lionel Messi così come ha fatto per arginare Mbappé, la Spagna si garantirebbe un vantaggio cruciale. Con una probabilità stimata del 28.57%, puntare sulla vittoria delle Furie Rosse senza subire reti offre un valore eccellente.

Scommessa 1: Spagna vince a zero a quota 4.33 su Stake

Ottima quota per un contributo al gol da parte di Oyarzabal

Mikel Oyarzabal si è imposto come il miglior marcatore della Spagna nel torneo, con all'attivo cinque reti e un assist in sette incontri. Si tratta di un contributo diretto al gol in sei partite su sette, pari a una percentuale dell'85.71%.

Ciononostante, i mercati delle scommesse stimano soltanto una possibilità del 50% che l'attaccante riesca a segnare o a fornire un assist nella finalissima. Una valutazione che sembra sottostimare notevolmente il peso specifico del giocatore nello scacchiere tattico spagnolo.

Trattandosi di un uomo da grandi appuntamenti, autore peraltro del gol decisivo nella finale di Euro 2024, il suo impatto potrebbe essere determinante. Con Nico Williams e Lamine Yamal pronti ad allargare le maglie della difesa avversaria, gli spazi centrali diventeranno terreno di caccia ideale per il centravanti. Questa giocata rappresenta l'opzione di maggior valore all'interno della nostra selezione di pronostici per Spagna - Argentina.

Scommessa 2: Mikel Oyarzabal gol o assist in qualsiasi momento a quota 2.20 su bet365

Primi 45 minuti all'insegna dell'equilibrio e dei ritmi blandi

Le finali dei Mondiali si rivelano storicamente bloccate e ricche di tatticismo. Sei delle ultime dieci finali hanno fatto registrare due o meno reti nei 90 minuti regolamentari, e la sfida di domenica ha tutte le caratteristiche per confermare questo trend.

I successi della Spagna nella fase a eliminazione diretta contro Portogallo e Belgio sono arrivati grazie alle reti siglate da Mikel Merino rispettivamente al 90° e all'88° minuto. Il sistema di gioco delle Furie Rosse è votato alla pazienza, mirato a sfiancare l'avversario sia sul piano fisico che tecnico attraverso una fitta rete di passaggi.

Anche l'Argentina predilige per natura agire di rimessa. Nella semifinale contro l'Inghilterra, la selezione di Scaloni ha cercato in ogni modo di spezzettare il ritmo di gioco nei primi 45 minuti ricorrendo a piccoli falli sistematici. Anche i mercati concordano sul fatto che la prima frazione di gara si preannunci molto contratta, offrendo l'esito di parità nel primo tempo con una probabilità implicita del 51.28%.

Scommessa 3:Pareggio 1° Tempo a quota 2.10 su PlanetWin365

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