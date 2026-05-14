StarVegas scommesse Mondiali: mercati e quote disponibili

StarVegas è un operatore molto conosciuto nel mercato italiano. Parliamo di una piattaforma che opera con la regolare concessione ADM, per la precisione la numero 16038. Oltre a essere uno dei bookmaker più popolari, l’operatore è un famoso casinò online con migliaia di giochi su cui puntare.

L'offerta nella sezione StarVegas Mondiali si potrebbe considerare completa con i mercati Outrights (Antepost) che contano oltre 75 combinazioni, probabilmente l'operatore con il maggior numero di tipologie di giocata in Antepost sulla Coppa del Mondo. Altrettanto fornita si presenta la sezione pre-match con tipologie di scommessa che vanno dai tradizionali risultati finali fino a parziale/finale, combo, Betgol, Multigol e così via.

Antepost Mondiali StarVegas

Visitando la sezione Antepost all'interno di StarVegas Mondiali, si può subito vedere la vastissima selezione dell'operatore. Sono disponibili oltre 75 mercati Outrights tra cui possiamo menziorne qualcuno:

Miglior Difesa - Gruppo: Si prevede quale sarà la squadra che incasserà meno gol di ciascun gruppo.

Si prevede quale sarà la squadra che incasserà meno gol di ciascun gruppo. Vincente Gruppo: quale squadra arriverà prima classificata nel suo gruppo.

quale squadra arriverà prima classificata nel suo gruppo. Miglior Accoppiata Gruppo: si sceglie quale coppia sarà la migliore nel suo gruppo.

si sceglie quale coppia sarà la migliore nel suo gruppo. Miglior Attacco Gruppo: quale nazionale avrà il miglior attacco e metterà a segno più reti.

Il palinsesto sportivo di questo operatore si accosta molto a quello di Admiralbet, insieme sono tra i migliori siti scommesse Mondiali come anche Planetwin365 e Stake.

Scommesse pre-match StarVegas sui Mondiali

In questa parte della nostra analisi dettagliata effettueremo un rapido confronto tra diverse partite della prima giornata del torneo per nazionali. Questo ci servirà ad avere un’idea generale del payout StarVegas Mondiali, anche se le quote tendono comunque a cambiare nel tempo.

Gara 1 X 2 Payout stimato Messico - Sudafrica 1.50 4.15 6.10 93,33% Stati Uniti - Paraguay 2.00 3.45 3.55 93,24% Brasile - Marocco 1.60 3.95 5.25 93,57%

Ne vien fuori un dato di payout medio che si aggira intorno al 93.38% per le prime gare della Coppa del Mondo. Statistica che colloca StarVegas nella fascia medio-alta dei top bookmaker per scommettere sul Mondiale di quest'anno.

Scommesse Live StarVegas sui Mondiali

StarVegas propone la “Live Suite” con tutti gli eventi in corso e i relativi mercati. Naturalmente, per i Mondiali su Starvegas live bisogna attendere l'approccio all'evento, ma dalle premesse si può già intuire cosa aspettarci.

Attualmente, infatti, per ogni evento ci sono tantissime quote disponibili, aggiornate in tempo reale e facilmente inseribili nella propria schedina. Non c’è un servizio di streaming, ma si possono seguire gli eventi tramite statistiche e animazioni live.

Scommesse Marcatori Mondiali su StarVegas

Per quanto riguarda StarVegas quote Mondiale e mercati relativi ai marcatori in antepost al momento non sono disponibili.

Dando un’occhiata ai mercati tipici sui marcatori per le altre gare, però, possiamo già capire cosa aspettarci. Oltre alle classiche puntate su chi segnerà il primo gol o l’ultimo gol, ci sono anche possibili combo con i risultati esatti.

Bonus StarVegas Mondiali: tutte le promozioni disponibili

StarVegas propone un bonus senza deposito e un’offerta con ricarica iniziale, ovviamente da utilizzare anche durante i Mondiali. In aggiunta, ci sono altre promo che possono applicarsi al Mondiale di Calcio 2026.

Quote maggiorate Mondiali su StarVegas

All'interno del palinsesto StarVegas i giocatori possono trovare le quote maggiorate in pole position sugli eventi in programma. In alternativa, l'operatore propone spesso una quota maggiorata su un evento specifico accessibile tramite link partner. Generalmente questo genere di promozione si attiva tramite registrazione SPID ed è valido quindi solo per i nuovi utenti.

Per i Mondiali StarVegas ha messo a disposizione delle quote maggiorate dedicate alla vincitrice del Gruppo. Per partecipare occorre:

registrarsi tramite link affiliato

usare lo SPID come modalità di registrazione

puntare massino 5€ sul mercato maggiorato

Cashback sulla scommessa perdente

StarVegas propone spesso promozioni particolari su eventi specifici che prevedono un cashback. Giusto per fare un esempio, nel caso della semifinale di Champions Bayern Monaco-PSG, chi scommetteva rispettando determinati requisiti, avrebbe ottenuto un rimborso fino al 30% (20€ max.) nel caso in cui durante la gara ci fosse stato un cartellino rosso.

Detto questo, possiamo aspettarci offerte StarVegas sui Mondiali di questo tipo.

Bonus multipla StarVegas

Per i giocatori a cui piace creare schedine con tanti eventi, c’è a disposizione il bonus Multipla che può essere sfruttato anche durante i Mondiali. Si può ottenere una percentuale extra da aggiungere alla schedina fino al 200%.

Si parte dal 3% quando all’interno della propria schedina si inseriscono almeno tre eventi con quota pari o superiore a 1,25. Per ogni nuova selezione la percentuale aumenta fino ad arrivare a 30 eventi e 200%.

Le scommesse Mondiali StarVegas a confronto con altri siti scommesse

Effettuare un confronto tra bookmaker, anche semplice e veloce, è sempre un modo in più per avere utili info sul sito da scegliere. Ecco un esempio.

Siti scommesse Mondiali Licenza Bonus multipla Streaming StarVegas ADM n. 16038 Fino al 200% ✅ AdmiralBet ADM n. 16048 Fino al 200% ✅ Lottomatica ADM n. 16010 Fino al 250% ✅

Conclusione

L’offerta Starvegas per i Mondiali 2026 è interessante, anche se diversi mercati, in particolare quelli antepost, saranno pubblicati nei prossimi giorni. Detto ciò, se ci soffermiamo sulle quote relative agli eventi della prima giornata, notiamo un payout molto interessante, più alto rispetto a tanti altri operatori, anche le quote sono comunque variabili. Da segnalare, poi, la presenza di più bonus, tra cui quelli relativi alle Multiple. Ci si può aspettare, però, quote maggiorate e offerte con cashback.

Il sito ha una regolare licenza ADM e rispetta le normative italiana. Prima di sceglierlo consiglio comunque di effettuare un confronto attento con altri operatori.

Domande frequenti sui Mondiali