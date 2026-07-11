Gli esperti di scommesse prevedono che l'Argentina sfrutterà il momento positivo costruito negli ultimi due turni per staccare il pass per le semifinali.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Argentina-Svizzera 3-1

Pronostico marcatore: Argentina - Lionel Messi x2, Lautaro Martinez; Svizzera - Breel Embolo

I campioni del mondo in carica hanno raggiunto i quarti di finale dopo aver superato due grossi spauracchi nei turni precedenti. Nei sedicesimi di finale, l'Argentina ha dovuto faticare non poco per piegare Capo Verde, superato solo ai tempi supplementari. Negli ottavi contro l'Egitto, invece, l'Albiceleste è andata a un passo dall'eliminazione dal torneo in Nord America.

I ragazzi di Lionel Scaloni si sono trovati sotto di due reti ad Atlanta, inseguendo gli avversari dal 15° minuto di gioco. A soli 11 minuti dal fischio finale, l'Albiceleste ha messo in atto una rimonta straordinaria, segnando tre gol in 13 minuti e blindando il passaggio del turno. Il sogno di conquistare due Mondiali consecutivi resta quindi più vivo che mai.

La Svizzera ha ottimi motivi per essere soddisfatta del percorso che l'ha portata fin qui. Gli elvetici hanno chiuso sullo 0-0 i tempi regolamentari e supplementari contro una coriacea Colombia, senza riuscire a sbloccare il risultato nei 120 minuti. La sfida si è decisa ai calci di rigore, dove la selezione svizzera ha avuto la meglio, guadagnandosi il pass per affrontare i campioni del mondo a Kansas City domenica.

La formazione di Murat Yakin ha già scritto la storia superando per la prima volta un turno a eliminazione diretta nei sedicesimi di finale. Con il successo negli ottavi, la Svizzera ha inanellato due passaggi del turno consecutivi in un Mondiale per la prima volta in assoluto. Mancando l'appuntamento con i quarti di finale dal lontano 1954, la selezione rossocrociata scenderà in campo determinata a lasciare il segno.

Probabili formazioni Argentina - Svizzera

Argentina:E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez

Svizzera:Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

I migliori bonus e promozioni per i Mondiali

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I campioni pronti a sfruttare l'inesperienza svizzera

L'Argentina ha dato prova di grande resilienza nella fase a eliminazione diretta di questa competizione. Il cammino verso i quarti non è stato privo di ostacoli, ma alla fine la qualità tecnica è emersa chiaramente. I campioni del mondo vantano ora una striscia di 12 vittorie consecutive.

Sebbene anche gli svizzeri arrivino da quattro successi consecutivi, nelle precedenti sei uscite avevano ottenuto una sola vittoria. I quattro pareggi e la sconfitta registrati prima di questo filotto positivo descrivono una squadra imprevedibile. La realtà è che i rossocrociati si trovano in un territorio inesplorato: per passare il turno dovrebbero centrare una storica terza vittoria consecutiva a eliminazione diretta.

Gli uomini di Scaloni sono abituati a palcoscenici di questo livello e i precedenti sorridono all'Albiceleste. L'Argentina è imbattuta negli ultimi cinque scontri diretti contro la Svizzera, con tre vittorie all'attivo, tra cui il successo negli ottavi di finale dei Mondiali del 2014.

Scommessa 1: 1X2 - Argentina a quota 1.70 su PlanetWin365

Gol a grappoli per i campioni

Era lecito attendersi un atteggiamento super offensivo da parte dei detentori del titolo. Finora sono stati estremamente cinici sotto porta, posizionandosi come miglior attacco del torneo con 14 reti, a pari merito con la Francia. Lionel Messi continua a dimostrare al mondo intero i motivi per cui è considerato il più grande di tutti i tempi, e lo spettacolo in termini di gol non dovrebbe mancare.

La Pulce si presenta a questa sfida in cima alla classifica marcatori con otto reti, prima che Kylian Mbappé scenda in campo contro il Marocco. Nonostante il rigore fallito nei tempi regolamentari martedì scorso, il fuoriclasse ha comunque guidato i suoi verso la vittoria. L'Argentina sta portando avanti un trend realizzativo davvero singolare.

L'Albiceleste ha realizzato esattamente tre gol in ciascuna delle ultime tre partite disputate, andando a segno tre volte in ben cinque delle ultime sei gare. Per questo motivo, appare sensato puntare su un rendimento offensivo superiore alla singola rete da parte dei campioni del mondo nella sfida di domenica mattina.

Scommessa 2: Totale Argentina - Over 1.5 a quota 1.94 su Stake

Reti da entrambe le parti

Se da un lato il potenziale offensivo dell'Argentina è fuori discussione, dall'altro la retroguardia ha mostrato qualche cedimento nelle ultime uscite. I cinque gol subiti finora nel torneo sono arrivati tutti nelle ultime tre partite, per una media di 1,6 gol incassati a incontro: una statistica che darà fiducia alla nazionale europea.

La Svizzera ha tutte le carte in regola per colpire in questo quarto di finale, specialmente considerando il proprio ruolino di marcia ai Mondiali. L'unico match in cui i rossocrociati sono rimasti a secco è stato il pareggio a reti bianche contro la Colombia; in precedenza avevano messo a segno nove gol in quattro partite, con una media di 2,25 marcature a partita.

Con Breel Embolo come terminale offensivo, la Svizzera disporrà sicuramente di occasioni da sfruttare in area di rigore. Inoltre, l'Argentina ha fatto registrare il segno GG in tutte le ultime tre partite, mentre cinque delle ultime sette sfide della Svizzera si sono concluse con lo stesso esito.

Inoltre, tre degli ultimi quattro confronti diretti tra queste due nazionali hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Tutto lascia pensare che i festeggiamenti per un gol non mancheranno né sulla sponda argentina né su quella svizzera in questo attesissimo quarto di finale.

Scommessa 3:GG a quota 2.10 su bet365

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