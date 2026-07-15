Pronostici Inghilterra - Argentina: la Albiceleste costretta ai tempi supplementari

Per la prima volta dal 2002, Inghilterra e Argentina si affrontano in una Coppa del Mondo. La posta in gioco non è mai stata così alta, con in palio una semifinale ad Atlanta mercoledì.

Migliori scommesse per Inghilterra - Argentina

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Marcatore in qualsiasi momento - Jude Bellingham a quota 3.50 su Stake

Quote Inghilterra vs Argentina

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inghilterra-Argentina 1-1

Pronostico marcatore: Inghilterra - Kane; Argentina - Messi

Inghilterra-Argentina è una sfida della Coppa del Mondo che non ha bisogno di presentazioni. Le due nazionali si affronteranno mercoledì per un posto nella finale della Coppa del Mondo 2026.

I "Three Lions" sono stati tutt'altro che dominanti in questo torneo. Hanno ottenuto solo due delle loro sei vittorie con più di un gol di scarto. Eppure, hanno mostrato una notevole resilienza, con Thomas Tuchel che sembra aver costruito una mentalità solida e vincente a tutti i costi. Tuchel ha trovato riscontro positivo anche nella sua filosofia di una rosa composta da "specialisti per ogni scenario", dato che la panchina ha ribaltato le sorti di entrambe le sfide a eliminazione diretta a Città del Messico e a Miami.

Per quanto riguarda la disponibilità dei giocatori, Quansah sconta la seconda giornata delle due di squalifica. Nel frattempo, Jordan Henderson è fuori dal torneo a causa di un braccio fratturato, ma il rientro di Reece James rappresenta una spinta importante. Il dubbio principale riguarda Declan Rice: il centrocampista centrale è stato sostituito all'intervallo a Miami per un infortunio al bicipite femorale e problemi ai nervi che lo hanno tormentato per tutto il torneo. La sua presenza potrebbe far pendere l'ago della bilancia a favore dell'Inghilterra.

Al pari dell'Inghilterra, anche gli argentini non hanno avuto un percorso agevole verso la semifinale. Dopo una fase a gironi relativamente semplice, l'Argentina ha riscontrato notevoli difficoltà in ogni partita della fase a eliminazione diretta. Ha superato di misura Capo Verde e ha rimontato due gol di svantaggio vincendo per 3-2 contro l'Egitto. Nei quarti di finale, nonostante la Svizzera sia rimasta in dieci uomini, l'Argentina ha avuto comunque bisogno dei tempi supplementari per imporsi.

Lionel Scaloni ha pochi problemi significativi di formazione con cui fare i conti. L'unica incertezza riguarda la composizione del reparto offensivo argentino. Lautaro Martínez è subentrato dalla panchina disputando un ruolo da protagonista nella vittoria sulla Svizzera, mettendo pressione a Julián Álvarez. L'undici titolare di Scaloni sarà basato sulla condizione fisica tanto quanto sullo stato di forma. La Albiceleste ha disputato i tempi supplementari in due turni consecutivi a eliminazione diretta, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nel caldo e nell'umidità di Atlanta.

Probabili formazioni Inghilterra - Argentina

Inghilterra: Pickford, James, Stones, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Argentina: E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez

Inghilterra e Argentina destinate ai tempi supplementari

Secondo le statistiche, il 30% delle ultime dieci semifinali della Coppa del Mondo nelle ultime cinque edizioni ha richiesto i tempi supplementari. Tutto ciò che circonda la partita di mercoledì suggerisce che questa potrebbe essere la quarta su 11 incontri.

L'Argentina è andata a oltranza in due turni consecutivi, avendo avuto bisogno di 120 minuti per sconfiggere sia l'Egitto che la Svizzera. Nel frattempo, l'Inghilterra è stata costretta ai tempi supplementari dalla Norvegia nella giornata di sabato.

Nessuna delle due squadre ha vinto una partita della fase a eliminazione diretta con più di un gol di scarto, il che suggerisce un incontro estremamente combattuto. Con soli tre giorni di recupero a disposizione per ciascuna e un posto nella finale della Coppa del Mondo in palio, si prevede che entrambe le formazioni adotteranno un approccio prudente. Con una probabilità stimata del 33%, il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari appare come una solida base di partenza.

Scommessa 1: Pareggio a quota 3.00 su Lottomatica

Valore sulla giocata GG con finalizzatori d'élite in entrambe le squadre

Questo match vede protagonista il capocannoniere del torneo (a pari merito), insieme ad altri due giocatori in grande forma offensiva. Lionel Messi ha realizzato otto reti in sei partite, mentre Jude Bellingham e Harry Kane hanno messo a segno rispettivamente sei e quattro gol. Di conseguenza, è improbabile che una delle due squadre riesca a mantenere la porta inviolata ad Atlanta.

La difesa dell'Inghilterra desta certamente qualche preoccupazione, avendo subito gol in cinque delle sei partite disputate e non riuscendo a mantenere la rete inviolata negli ultimi tre incontri. Anche l'Argentina è apparsa vulnerabile alle ripartenze rapide e incisive, come l'Egitto ha dimostrato in due occasioni.

I mercati delle scommesse suggeriscono una probabilità del 51,28% che entrambe le squadre vadano a segno. Questo dato sottostima enormemente il potenziale di entrambi i reparti offensivi e le persistenti fragilità difensive di ciascuna squadra.

Scommessa 2: GG - Sì a quota 1.95 su Goldbet

Bellingham pronto a mantenere la sua media di un gol a partita

Jude Bellingham è senza dubbio l'elemento più in forma dell'Inghilterra in questa fase finale della rassegna iridata. Ha fatto centro in due partite consecutive della fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo contro Messico e Norvegia, diventando il primo giocatore a riuscirci dai tempi di Diego Maradona nel 1986.

A patto che Declan Rice sia in condizioni di giocare, Bellingham avrà probabilmente un ruolo libero con licenza di inserirsi in area di rigore con i tempi giusti. Questo lo rende una delle opzioni offensive più affidabili per l'Inghilterra, soprattutto a fronte di un centrocampo argentino che potrebbe risentire della stanchezza dopo aver disputato 240 minuti di gioco.

Il talento inglese ha realizzato sei gol in altrettante partite finora in questo torneo. Eppure, i mercati delle scommesse gli attribuiscono solo il 28,57% di possibilità di andare a segno in qualsiasi momento nella serata di mercoledì. Questa rappresenta la quota di valore più evidente all'interno della tripletta di pronostici per Inghilterra-Argentina di questa settimana.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Jude Bellingham a quota 3.50 su Stake

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