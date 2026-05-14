Sisal scommesse Mondiali: mercati e quote disponibili

Sisal è uno dei bookmaker, e oggi anche casinò online, più popolari nel mercato italiano. Opera con la licenza numero 16020 ed è ormai un punto di riferimento per tutto il mercato italiano.

Le sezioni Sisal Mondiali antepost vantano un gran numero di mercati e vale lo stesso per le gare relative alla prima giornata. Questo ci permette di capire che si tratta di un operatore attento che cerca di offrire ai suoi iscritti un'esperienza di gioco coinvolgente e completa.

Antepost Mondiali Sisal

Nella sezione antepost Sisal scommesse Mondiali, gli utenti potranno valutare una serie di opportunità e iniziare a puntare. Oltre alla squadra vincente del torneo, infatti, ci sono:

Accoppiata Gruppo in ordine: si pronosticano le due squadre che termineranno il loro girone rispettivamente al primo e al secondo posto.

Accoppiata Prima/Ultima del girone : in questo caso, invece, si devono scegliere le due nazionali che chiudono la prima fase rispettivamente in prima e in ultima posizione.

Record gol più veloce : con questo mercato si scommette sull'eventualità che in tutto il Mondiale ci sarà il gol più veloce di sempre.

Testa a testa: l'operatore propone diverse sfide virtuali tra nazionale. L’obiettivo è scegliere quale tra le due arriverà più avanti nella manifestazione.

In realtà, le scelte proposte da Sisal sono davvero tante e sono anche destinate ad aumentare man mano che ci si avvicina all'inizio del torneo. Se da un lato il numero dei mercati antepost rientra nella media dei bookmakers per i Mondiali, d'altra parte emerge subito l'originalità di mercati che difficilmente si troveranno su altri portali di betting (Record gol più veloce, U/O triplette manifestazione, Convocato Sì/No, solo per citarne alcuni).

Scommesse pre-match Sisal sui Mondiali

Per avere un'idea del potenziale payout medio nella sezione Sisal Mondiali, abbiamo preso in esame tre gare. Naturalmente, premettiamo che si tratta di quote che possono cambiare da un momento all'altro e che l'analisi serve solo per avere una stima.

Partita 1 X 2 Payout stimato Messico - Sudafrica 1.48 4.00 6.50 92,6% Stati Uniti - Paraguay 2.00 3.40 3.60 93,3% Brasile - Marocco 1.52 4.00 6.00 93,1%

Il payout stimato, perciò, si attesta al 93%, in una fascia medio-alta.

Scommesse Live Sisal sui Mondiali

Sisal è un bookmaker in Italia molto popolare, in particolare perchè funziona davvero bene. Lo dimostra anche nella sua sezione Live. Ovviamente, non ci sono ancora eventi all'interno della voce Sisal Mondiali, ma già dando uno sguardo a quelli disponibili, si evince che l’aggiornamento delle quote è buono e il meccanismo di inserimento nella puntata è veloce.

Inoltre, gli eventi si possono seguire tramite streaming (ma questo dipende dai diritti acquisiti) e con animazioni in tempo reale.

Scommesse Marcatori Mondiali su Sisal

Su Sisal quote Mondiali e mercati dedicati ai marcatori non possono indubbiamente mancare. Oltre alle classiche tipologie di giocata (primo o ultimo gol ad esempio), si potranno combinare i mercati dei marcatori con altre tipologie di scommessa. Al momento, infatti, sono disponibili alcune combinazioni in Antepost quali:

Capocannoniere dell'intera competizione

dell'intera competizione Record Gol Più Veloce non esattamente su un marcatore, ma su un gol più veloce che potrebbe essere messo a segno durante la Coppa del Mondo

non esattamente su un marcatore, ma su un gol più veloce che potrebbe essere messo a segno durante la Coppa del Mondo Record Gol Marcatore nella Manifestazione: Si pronostica se un marcatore sfonderà l'attuale record di 13 gol durante il torneo

Record Gol Marcatore Nella Storia: si pronostica se verrà battuto l'attuale record storico di 16 gol

Portiere segna nella manifestazione: se un portiere segnerà durante il torneo.

Inoltre per ciascun evento sarà disponibile il mercato dedicato ai marcatori individuabile all'interno della sezione "Marcatori" della pulsaniera principale.

Bonus Sisal Mondiali: tutte le promozioni disponibili

Sisal offre una buona selezione di bonus e promozioni. Oltre a quello con deposito iniziale, gli scommettitori iscritti e interessati alla sezione Sisal Mondiali, potranno sfruttare diverse e promo. Di seguito ci soffermeremo sulle più interessanti.

Quote maggiorate Sisal

All'interno del palinsesto di Sisal scommesse, i giocatori possono trovare delle quote maggiorate sugli eventi in programma sotto la voce "Le nostre proposte". Qui troveranno il mercato già pronto per essere inserito in giocata con la relativa quota maggiorata.

Inoltre l'operatore spesso offre delle quote maggiorate accessibili tramite link partern che attiva una promozione esclusiva. Indubbiamente anche per le scommesse Mondiali Sisal proporrà le sue quote maggiorate.

Cashback sulla scommessa perdente

Il catalogo di promozioni di questo operatore è visibile solo agli utenti registrati. Oltre al bonus benvenuto e all'offerta Salva il Bottino, sono presenti anche iniziative promozionali come Freebet, rimborsi su giocate perdenti qualora si verifichi un dato evento.

Bonus multipla Sisal

Gli scommettitori possono sfruttare il bonus multipla per creare delle schedine con più eventi, ovviamente anche presi dal palinsesto Sisal con i pronostici relativi alle gare del Mondiale.

Ogni volta che si aggiungono almeno cinque o più eventi con una quota pari o superiore a 1,25 si ottiene un incremento del moltiplicatore. Si parte dal 3% e si arriva fino al 177%.

Le scommesse Mondiali Sisal a confronto con altri siti scommesse

Effettuare un confronto, seppur generale, è un buon metodo per avere un quadro più ampio sugli operatori ADM.

Siti scommesse Mondiali Licenza Bonus multipla Streaming Sisal ADM n. 16020 Fino al 177% ✅ GoldBet ADM n. 16009 Fino al 250% ✅ bet365 ADM n. 16030 Fino al 100% ✅

Conclusione

Sisal offre una buona base per iniziare a valutare mercati antepost e scommesse su eventi pre-match in vista dei Mondiali 2026. Ci sono tanti mercati da studiare, anche molto particolare e che non si trovano di solito nei bookmaker AMD.

Il payout delle gare analizzate si attesta al 93%, anche se resta una semplice indicazione visto che tutto può cambiare nel giro di pochi minuti. Molto interessante il bonus multipla e la possibilità di seguire alcuni eventi live in streaming.

Domande frequenti sui Mondiali