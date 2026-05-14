Planetwin365 scommesse Mondiali: mercati e quote disponibili

Planetwin365 è uno dei siti di scommesse tra i più attivi in Italia, legale grazie alla sua licenza ADM numero 16007. Si tratta di una piattaforma completa che copre scommesse sportive, sia pre-match che live, e offre anche migliaia di giochi da casinò.

Le aspettative per quanto riguarda l’offerta Planetwin365 Mondiali sono sicuramente alte. La proposta dei mercati antepost, infatti, è già molto interessante e variegata. Ovviamente, man mano che ci si avvicina al Mondiale, ci saranno sempre più quote a disposizione degli scommettitori.

Antepost Mondiali Planetwin365

Nella sezione Antepost Planetwin365 Mondiali ci sono già tantissime quote da valutare e permettono agli utenti di farsi una prima idea. All'interno della sezione, poi, non ci sono solo le possibili vincitrici. Ad esempio, si può scommettere su:

Vincente : mercato con il quale si pronostica la nazionale vincitrice del torneo.

: mercato con il quale si pronostica la nazionale vincitrice del torneo. Vincente gruppo : si scommette sul fatto che la squadra su cui si punta vinca o meno il girone.

: si scommette sul fatto che la squadra su cui si punta vinca o meno il girone. Ultima classificata nel gruppo : questo è un mercato antepost che non si trova ovunque. Si può puntare su quale squadra terminerà il suo gruppo in ultima posizione.

: questo è un mercato antepost che non si trova ovunque. Si può puntare su quale squadra terminerà il suo gruppo in ultima posizione. Squadra passa il turno : si pronostica se la squadra in questione supererà il turno. Non si tiene conto della posizione in classifica.

: si pronostica se la squadra in questione supererà il turno. Non si tiene conto della posizione in classifica. Speciali: si tratta di scommesse Antepost sui Mondiali speciali quali Vincente prima volta : si pronostica se sarà una nazionale che ha già vinto in passato ad alzare la coppa, o una nuova squadra Italia Ripescata ai Mondiali sì/no : il giocatore prevede se gli Azzurri verranno ripescati o meno.

si tratta di scommesse Antepost sui Mondiali speciali quali

Una nota da sottolineare per quanto riguarda le scommesse Antepost sui Mondiali è che le quote sono più convenienti prima dell'inizio del torneo. Subito dopo lo start ufficiale, infatti, iniziano già a delinearsi favoriti e underdogs, il ché porta le quote a variare notevolmente. Ecco perché è una strategia comunque tra gli scommettitori più esperti analizzare le statistiche e piazzare giocate Antepost prima dell'inizio di un torneo.

Scommesse pre-match Planetwin365 sui Mondiali

Le scommesse pre-match sono il punto di riferimento per i giocatori italiani. Planetwin365 mostra già le quote Mondiali 2026 e possiamo utilizzarle per avere una prima stima sul payout generale. Naturalmente, prenderemo in esame solo qualche gara tra quelle della sezione Planetwin365 pronostici e dobbiamo sottolineare che le quote sono comunque destinate a cambiare nel corso delle settimane.

Partita 1 X 2 Payout stimato Messico - Sudafrica 1.53 3.90 6.00 92,88% Stati Uniti - Paraguay 2.05 3.40 3.45 93,30% Brasile - Marocco 1.60 3.65 5.70 93,07%

Dalla prima stima si evince una situazione abbastanza equilibrata con un payout generale che si aggira sul 93% circa comune alla maggior parte dei siti scommesse per i Mondiali.

Scommesse Live Planetwin365 sui Mondiali

Ovviamente, parlare nel dettaglio di quote Mondiali live è troppo presto. La sezione si potrà approfondire solo una volta che sarà iniziato il torneo. Al momento, però, possiamo basarci sull'attuale sezione Live.

Dobbiamo dire che gli aggiornamenti sono veloci e con animazioni che fanno capire l’andamento dell’azione in tempo reale. Anche l'aggiornamento delle quote è rapido e questo è un aspetto da non sottovalutare.

Su Planetwin365 è disponibile anche lo streaming in diretta di alcuni eventi sportivi, ma la Coppa del Mondo verrà trasmessa su Dazn.

Scommesse Marcatori Mondiali su Planetwin365

Le scommesse sui marcatori saranno uno dei mercati più interessanti da controllare, ovviamente quando il palinsesto Planetwin365 sarà completo. Sono molto apprezzate dagli scommettitori perché permettono di avere una propria strategia personale, visto che bisogna individuare il calciatore che fa parte della squadra che può arrivare fino in fondo al torneo. Più partite gioca, infatti, maggiori saranno le occasioni per segnare anche se bisogna tener conto anche delle scommesse per ciascuna partita, come primo o ultimo marcatore della gara.

Nel caso di Planetwin365, marcatori e mercati ad essi dedicati sono individuabili sotto la voce "Giocatori Calcio" a sinistra della schermata, qui compariranno tutte le quote e tipologie di giocata per ciascun match come ad esempio

Marcatore Plus

Marcatore o Sostituto Segna

o Tripletta o Doppietta Plus

o Combo Marcatori

Super Combo Marcatori

Speciali Giocatori come Tripletta Perfetta, U/O Parate.

Bonus Planetwin365 Mondiali: tutte le promozioni disponibili

Planetwin365 propone diverse promozioni sia per i nuovi iscritti sia per chi ha già un account. Oltre al bonus di benvenuto, infatti, ci sono:

Quote maggiorate

SuperCombo

Rimborso

Salva Multipla.

Oltre alle promozioni per le scommesse più durature, l'operatore lancia anche piccole offerte dalla breve durata spesso dedicate a specifici match che prevedono ad esempio rimborsi in caso di una scommessa perdente perché vengono battuti più di tot calci d'angolo, per un gol fuori area e così via.

Quote maggiorate Mondiali su Planetwin365

Planetwin365 è uno degli operatori da monitorare per quanto riguarda la possibilità di eventuali quote maggiorate. Queste, infatti, potrebbero essere frequenti durante le gare della Coppa del Mondo e offriranno ai giocatori la possibilità di ambire a premi più alti rispetto a quelli che otterrebbero in altri siti.

Come trovare le quote maggiorate Planetwin365? Basta selezionare "Calcio" dal menu a sinistra della schermata e qui individuare la sottocategoria "Maggiorate". Si troverà un elenco di mercati e quote maggiorate suddivise per

Tutte GG

Tutti Marcatori

Tutte Over 2.5

Tutte Vincono 1 Tempo

Tutti Ammoniti

Tutti fanno almeno X

Tiri in Porta

Oltre alle quote maggiorate Planetwin365 mette a disposizione anche le Maxi Quote ovvero scommesse con quote potenziate. Si trovano nella pulsantiera principale e cliccando sull'icona si potranno visualizzare le combinazioni potenziate. Naturalmente le tipologie di mercati per le quote maggiorate sui Mondiali e le Maxi Quote possono variare durante il corso dell'evento.

Cashback sulla scommessa perdente

Nella sezione riservata alle promozioni su Planetwin365 sono spesso presenti offerte che prevedono il rimborso di una parte della puntata. In ottica Mondiali, perciò, è lecito aspettarsi una situazione simile da Planetwin365, se non più ricca di eventi.

Per conoscere e usufruire dei bonus sul Mondiale il mio consiglio è quello di tenersi aggiornati ed informati sulla pagina ufficiale dell'operatore dove si potranno anche consultare termini e condizioni.

Bonus multipla Planetwin365

Tra le promozioni che Planetwin365 offre agli utenti già registrati c’è il bonus Multipla. In pratica, quando si aggiungono almeno cinque eventi con quota pari o superiore a 1,24 si ottiene una percentuale extra sulla giocata. Man mano che si aggiungono quote valide, aumenta il valore del bonus che può arrivare fino al 255%.

Le scommesse Mondiali Planetwin365 a confronto con altri bookmaker ADM

Confrontare Planetwin365 con altri bookmaker è importante perché, in caso di grandi eventi che però durano poche settimane, piccole differenze possono cambiare l'esperienza di gioco.

Siti scommesse Mondiali Licenza Bonus multipla Streaming Planetwin365 ADM n. 16007 Fino al 255% ✅ GoldBet ADM n. 16009 Fino al 250% ✅ bet365 ADM n. 16030 Fino al 100% ✅

Conclusione

L’offerta Planetwin365 si dimostra interessante, soprattutto per chi vuole combinare mercati antepost, scommesse pre-match e promozioni. Molte quote sono già disponibili e permettono un primo confronto. Fa ben sperare anche la sezione di bonus e promozioni che probabilmente saranno dedicate alla Coppa del Mondo, in particolare per quanto riguarda i rimborsi.

Domande frequenti sui Mondiali