GoldBet scommesse Mondiali: mercati e quote disponibili

GoldBet è un operatore storico nel mercato dei giochi e delle scommesse online. La piattaforma è gestita da GBO Italy ed è attiva con la concessione italiana numero 16009.

Nonostante manchino ancora dei giorni all’inizio del torneo, l’offerta GoldBet Mondiali sembra già ben strutturata e completa.

Da una prima analisi, infatti, emergono già diversi mercati Antepost, quote sulle prime giornate e categorie speciali. Possiamo dire, poi, che GoldBet Mondiali si mette in luce soprattutto per la chiarezza della piattaforma.

Antepost Mondiali GoldBet

Per quel riguarda Goldbet quote Mondiale e mercati sono già disponibili sia in Antepost che Pre-Match. In particolare, la sezione Antepost è già abbastanza folta, accessibile dal menu a sinistra della schermata cliccando sulla voce "Antepost Calcio". Qui si possono trovare combinazioni quali:

Vincente : scommessa classica tra i pronostici Goldbet, visto che si punta su chi trionferà alla fine del torneo.

: scommessa classica tra i pronostici Goldbet, visto che si punta su chi trionferà alla fine del torneo. Vincente gruppo : si punta sul fatto che una squadra vinca (oppure no) il proprio girone.

: si punta sul fatto che una squadra vinca (oppure no) il proprio girone. Ultima classificata ai Mondiali: in questo caso, invece, si pronostica se una nazionale terminerà il suo gruppo in ultima posizione.

in questo caso, invece, si pronostica se una nazionale terminerà il suo gruppo in ultima posizione. Passa il turno : si scommette sulla qualificazione di una squadra alla fase a eliminazione diretta.

: si scommette sulla qualificazione di una squadra alla fase a eliminazione diretta. Mondiali Speciali: Qui sono raccolte le puntate speciali come ad esempio "Vincente per la prima volta Sì/No".

Scommesse pre-match GoldBet sui Mondiali

Visto che sono già disponibili su GoldBet quote Mondiale e mercati per la prima giornata, possiamo già analizzare i dati presenti sulla piattaforma. In particolare mi sono focalizzato sulla lettura dei payout previsti da Goldbet sulle gare della Coppa del Mondo 2026.

Partita 1 X 2 Payout stimato Messico-Sudafrica 1.53 3.90 6.00 92,88% USA-Paraguay 2.05 3.40 3.45 93,30% Brasile-Marocco 1.60 3.65 5.70 93,07%

Il risultato si è dimostrato interessante. Il payout delle scommesse GoldBet Mondiali si attesta al 93%, forse non tra i più alti tra i bookmaker ADM per il Mondiale, ma sicuramente nella fascia medio-alta se confrontato ad altri operatori.

Scommesse Live GoldBet sui Mondiali

In merito alle scommesse live GoldBet sui prossimi Mondiali, bisogna attendere che il torneo abbia inizio. Solo in quel momento, infatti, sarà possibile analizzare la piattaforma e capire come funziona. Per ora, però, possiamo basarci sulla situazione attuale così da avere un’idea generale. Durante gli eventi calcistici, GoldBet mette a disposizione degli scommettitori un’ampia gamma di mercati.

La piattaforma consente anche di seguire in diretta le gare sia tramite statistiche che con animazione dell’andamento delle azioni in campo. In qualche caso, poi, si può seguire il match in diretta streaming, ma non sempre questa opzione è disponibile. La navigazione è semplice e la procedura di aggiunta delle quote nella propria schedina è rapida e alla portata di tutti.

Scommesse Marcatori Mondiali su GoldBet

Uno dei mercati che sta attirando sempre di più l'attenzione degli scommettitori è quello dei Marcatori. Su Goldbet, quote marcatori per i Mondiali ancora non sono disponibili, ma non appena l'evento avrà inizio, i giocatori potranno trovarle accedendo al menu a sinsistra dello schermo sotto la voce " Giocatori Calcio".

In particolare, per questo torneo molti utenti potrebbero valutare anche il mercato Antepost sul capocannoniere. Questo perché non conta solo il valore del singolo attaccante, ma anche il possibile percorso della sua nazionale. Per quanto riguarda le quote sui marcatori in versione pre-match, si prospettano diverse opportunità, tra cui anche le combo.

Bonus GoldBet Mondiali: tutte le promozioni disponibili

Per i bonus Mondiali bisogna ancora attendere, in questa fase infatti non ci sono ancora promozioni dedicate alla Coppa del Mondo. Per ora, perciò, i giocatori interessati a scommettere sul torneo possono sfruttare il bonus di benvenuto scommesse, e la promo sulle multiple. Con quest’ultima si riceve una percentuale aggiuntiva che arriva al 250%. Altre iniziative spesso proposte sul portale dell'operatore prevedono:

Bonus Plus : dei bonus percentuali applicati sui mercati PLUS

: dei bonus percentuali applicati sui mercati PLUS Cashback: rimborsi su match specifici nel caso si verifichi una condizioni precisa (es. scommessa perdente per un gol negli ultimi 10 minuti).

È opportuno sottolineare che ad ogni offerta si applicano specifici termini e condizioni che è sempre e comunque meglio consultare per conoscerne esattamente regole e funzionamento.

Cashback sulla scommessa perdente

GoldBet pubblica spesso promozioni che prevedono il rimborso di una parte della somma giocata. Lo ha fatto soprattutto per eventi specifici e di portata internazionale. Si prevede, ma bisogna attendere qualche settimana per averne certezza, che ci saranno bonus cashback GoldBet Mondiali anche per diverse gare del torneo per nazionali.

Bonus multipla GoldBet

Il bonus multipla Goldbet è sicuramente uno dei più interessanti offerti tra le promozioni del bookmaker. Prevede una percentuale aggiuntiva alla vincita finale quando si aggiungono almeno cinque eventi che hanno una quota pari o superiore a 1,25. La percentuale minima è fissata al 4% e per ogni evento extra che si inserisce nella propria schedina aumenta. Con trenta quote aggiunte nella multipla si arriva al 250% extra.

Le scommesse Mondiali GoldBet a confronto con altri siti scommesse

Uno dei modi per verificare se un sito sia davvero valido è il confronto con altre piattaforme disponibili sul mercato. Ecco qualche esempio.

Siti scommesse Mondiali Licenza Bonus multipla Streaming GoldBet ADM n. 16009 Fino al 250% ✅ bet365 ADM n. 16030 Fino al 100% ✅ Planetwin365 ADM n. 16007 Fino al 255% ✅

Conclusione

In generale l’offerta GoldBet Mondiali si è dimostrata buona dal punto di vista delle scommesse Antepost. Inoltre, il suo payout è interessante e più alto rispetto alla media, almeno per le partite prese in esame.

Da segnalare anche il bonus di benvenuto e quello per le multiple. Insomma, come ogni scelta, GoldBet merita sicuramente un’analisi attenta e un confronto, ma le premesse sembrano valide.

Domande frequenti sui Mondiali