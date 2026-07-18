Gli esperti di scommesse prevedono un match estremamente equilibrato. Tuttavia, la qualità della Francia dovrebbe emergere nel corso dei 90 minuti di gioco.

Migliori scommesse per Francia - Inghilterra

Esito Finale 1X2 - Francia a quota 2.02 su Stake

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Marcatore in qualsiasi momento - Jude Bellingham a quota 4.00 su bet365

Quote Francia - Inghilterra

Pronostici Francia - Inghilterra Stake Planetwin365 bet365 Esito Finale 1X2 - Francia 2.02 2.00 1.99 Assist giocatore 1+ - Michael Olise 2.80 2.75 2.80 Marcatore in qualsiasi momento - Jude Bellingham 3.95 4.00 4.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia - Inghilterra 2-1

Pronostico marcatore: Francia - Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé; Inghilterra - Jude Bellingham

Entrambe le nazionali saranno impazienti di riscattarsi dopo aver mancato la conquista della tanto desiderata Coppa del Mondo in Nord America. La Francia era considerata la grande favorita alla vigilia del torneo. I Bleus hanno confermato i pronostici per gran parte della competizione, cedendo però proprio sul penultimo ostacolo. Nella semifinale contro la Spagna, la selezione francese è stata nettamente superata sul piano tattico e del gioco.

Didier Deschamps starà probabilmente rimpiangendo la mancata correzione tattica per arginare la minaccia spagnola. Di conseguenza, i finalisti del 2022 dovranno accontentarsi di contendersi il terzo o il quarto posto in questa edizione. La sfida in Florida rappresenterà l'ultimo ballo di Deschamps sulla panchina transalpina, motivo per cui la Francia scenderà in campo fortemente motivata nonostante la delusione per la mancata finale.

Discorso simile per l'Inghilterra, che ancora una volta non è riuscita a esprimere tutto il proprio potenziale sul palcoscenico più importante. I Tre Leoni avevano avanzato nel torneo senza troppo clamore, arrivando a un passo dall'atto conclusivo. Tuttavia, proprio come nel 2018, sono stati eliminati in semifinale pur essendo passati in vantaggio nel punteggio.

Un approccio eccessivamente prudente si è rivelato fatale per la squadra di Thomas Tuchel, che si era schierata con una difesa a cinque contro l'Argentina. I campioni del mondo in carica hanno intensificato la pressione negli ultimi dieci minuti della semifinale ad Atlanta, trovando le due reti che hanno proiettato la compagine di Lionel Messi verso la seconda finale mondiale consecutiva.

Tuchel, proprio come il suo collega, desidera chiudere l'esperienza con un successo. Conquistare il terzo posto contro la nazionale che eliminò l'Inghilterra nel 2022 rappresenterebbe una parziale consolazione. La rivalità storica tra queste due nazionali è decisamente troppo accesa per assistere a una partita priva di intensità.

Probabili formazioni Francia - Inghilterra

Francia: Maignan, Gusto, Upamecano, Konaté, Hernandez, Zaïre-Emery, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé

Inghilterra: Pickford, James, Burn, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

La qualità della Francia farà la differenza

Prima della sconfitta in semifinale contro la Spagna, la Francia era reduce da una striscia di sette vittorie consecutive. L'Inghilterra, invece, ha visto interrompersi contro l'Argentina una serie di nove risultati utili consecutivi. Entrambe le squadre faranno di tutto per evitare una seconda sconfitta di fila in questa Coppa del Mondo.

I Bleus si presentano a questo confronto con un leggero favore del pronostico, dovuto principalmente alla profondità e alla qualità tecnica di cui dispongono in ogni reparto e in panchina. È probabile che Deschamps e Tuchel apportino qualche modifica all'undici titolare. Nell'ultimo precedente ai Mondiali del 2022, nei quarti di finale, fu la Francia a imporsi per 2-1.

Un esito analogo non è affatto da escludere sabato al Miami Stadium. Considerando che la Francia ha vinto tre degli ultimi cinque scontri diretti, appare complicato ipotizzare un successo dei Tre Leoni per il terzo posto. L'ultima vittoria dell'Inghilterra contro i transalpini risale a un'amichevole del 2015; per questo motivo, la tendenza è quella di favorire un nuovo successo dei Bleus.

Scommessa 1: Esito Finale 1X2 - Francia a quota 2.02 su Stake

Olise pronto ad approfittare delle incertezze difensive dell'Inghilterra

Nonostante una prestazione sottotono nell'ultimo turno, Michael Olise rimane il giocatore più creativo della Francia in questa Coppa del Mondo. L'attaccante del Bayern Monaco ha mostrato tutta la sua incisività nel corso dell'intera competizione.

La semifinale ha rappresentato l'unica eccezione, con una valutazione di soli 6,4 punti. La sua esperienza in Premier League potrebbe rivelarsi preziosa in questo contesto, avendo già affrontato o giocato insieme a diversi elementi del reparto arretrato inglese.

Attualmente guida la classifica degli assist del Mondiale, avendone serviti ben cinque dall'inizio del torneo. Sebbene non sia riuscito a incidere nelle ultime tre apparizioni dei transalpini, si profila all'orizzonte una prestazione di riscatto per il talento francese.

La retroguardia inglese ha subito costanti variazioni durante questo cammino in Nord America, palesando una evidente mancanza di continuità. Si prevede che Tuchel schieri una nuova variante della difesa a quattro in questo match. Questa mancanza di automatismi potrebbe favorire le giocate di Olise, pronto a mettere in seria difficoltà la difesa dei Tre Leoni.

Scommessa 2: Assist giocatore 1+ - Michael Olise a quota 2.75 su Planetwin365

L'impatto di Jude è indiscutibile

Jude Bellingham è stato senza dubbio il miglior elemento dell'Inghilterra in questa rassegna iridata. È stato l'ispiratore della manovra offensiva, facendosi trovare pronto nei momenti chiave. La stella del Real Madrid potrebbe trarre grande vantaggio dall'assenza di William Saliba nella retroguardia francese.

Proprio come Olise, Bellingham avrà l'opportunità di mettere in difficoltà una coppia di difensori centrali inedita per i Bleus, dato che il centrale dell'Arsenal salterà la partita a causa di un infortunio. Il numero 10 inglese è il capocannoniere dei Tre Leoni in questo torneo (a pari merito), con sei reti messe a segno in sette presenze. Pur non avendo trovato la via del gol contro l'Argentina, ha rappresentato un pericolo costante con le sue incursioni palla al piede che hanno impensierito la difesa avversaria.

La sua presenza dal primo minuto è quasi certa e rappresenterà una delle insidie principali per la Francia. Con quattro gol realizzati nelle ultime tre apparizioni, puntare sulla sua firma sul tabellino dei marcatori appare una scelta decisamente sensata. Considerata la quota molto interessante, la giocata su Bellingham marcatore si rivela un'opzione estremamente invitante.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Jude Bellingham a quota 4.00 su bet365

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