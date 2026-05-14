AdmiralBet scommesse Mondiali: mercati e quote disponibili

AdmiralBet è un bookmaker autorizzato in Italia e opera nel mercato regolamentato ADM con la licenza numero 16048. Il sito mette a disposizione un palinsesto sportivo ampio, con scommesse pre-match e live. Inoltre, è una piattaforma completa con migliaia di slot e giochi di carte e da tavolo.

Per quanto riguarda l’offerta AdmiralBet Mondiali, al momento, il punto forte sembra la varietà dei mercati e lo si nota già dalla sezione Antepost.

Antepost Mondiali AdmiralBet

Su AdmiralBet quote Mondiale e mercati Antepost sono indubbiamente le sezioni più ricercate e frequentate. Sul sito si trova nella sezione "Outrights" dove trovare le scommesse Antepost sulla Coppa del Mondo. Oltre al classico mercato Vincente ci sono:

Vincente gruppo : si punta sulla nazionale che chiuderà al primo posto.

Accoppiata gruppo : giocata sulle due squadre che occuperanno le prime posizioni.

Accoppiata in ordine: pronostico più difficile, perché richiede anche l’ordine esatto.

Ultima squadra del gruppo : mercato utile per valutare la nazionale più debole.

Miglior difesa : puntata sulla squadra che subirà meno gol nel gruppo.

Miglior attacco: giocata sulla nazionale che segnerà più reti nella fase a gironi.

Attualmente sono oltre 75 i mercati in Antepost su Admiralbet per i Mondiali.

Scommesse pre-match AdmiralBet sui Mondiali

Ecco una panoramica di tre gare della prima giornata dei Mondiali 2026. Ci serve in particolare per avere un’idea, seppur generale, del payout medio.

Partita 1 X 2 Payout stimato Messico - Sudafrica 1.50 4.15 6.10 93,32% USA - Paraguay 2.00 3.45 3.55 93,32% Brasile - Marocco 1.57 4.00 5.50 93,57%

Il payout medio per la Coppa del Mondo su Admiralbet in pre-match è del 93.40%, un dato che rientra nella media dei siti scommesse per i Mondiali.

Scommesse Live AdmiralBet sui Mondiali

La sezione sugli eventi in corso di AdmiralBet, “Live Suite”, propone a qualsiasi ora la possibilità di puntare. Naturalmente, non abbiamo ancora indicazioni per gli eventi AdmiralBet Mondiali perché dobbiamo attendere l'inizio del torneo. Per ora, però, posso dire che le prospettive sono interessanti.

La modalità di selezione è semplice, così come l’aggiunta degli eventi nella schedina. Inoltre, c’è anche la possibilità di seguire gli eventi in streaming, ma questo dipenderà poi dalle licenze e dalle autorizzazioni.

Scommesse Marcatori Mondiali su AdmiralBet

Al momento non sembra esserci un mercato dedicato ai Marcatori nella sezione scommesse Mondiali Admiralbet, ma questa tipologia di giocata non mancherà certamente su ogni singolo match. Generalmente l'operatore permette di pronosticare, infatti, il primo marcatore o se un marcatore segnerà in qualsiasi momento durante il match.

D'altra parte bisogna segnalare la possibilità di puntare su miglior attacco e miglior difesa di ciascun Gruppo.

Bonus AdmiralBet Mondiali: tutte le promozioni disponibili

Oltre al bonus di benvenuto per i giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco, ci sono altre promo che per le scommesse AdmiralBet che in vista del Mondiale potrebbero ritornare utili.

Quote maggiorate Mondiali su AdmiralBet

AdmiralBet è uno degli operatori che prevede la possibilità di sfruttare le quote maggiorate. Le si trova nella sezione “Speciali Calcio”. Inoltre l'operatore offre delle quote maggiorate sui Mondiali fruibili attraverso i link affiliati e con registrazione SPID. Per attivarle bisogna:

Aprire un conto di gioco tramite link partner utilizzando lo SPID

Puntare massimo 5€

Bonus ottenuto valido per 7 giorni e spendibile su quota min. 2.00

Cashback sulla scommessa perdente

AdmiralBet propone spesso offerte che prevedono il rimborso delle perdite. In particolare, ci sono buoni su determinati eventi. Per la finale di Coppa Italia di calcio, ad esempio, era previsto un rimborso, in caso di scommessa perdente, pari al 50% della puntata. Naturalmente, non ci sono ancora promo sugli eventi AdmiralBet Mondiali, ma gli utenti possono aspettarsele.

Bonus multipla AdmiralBet

Il bonus AdmiralBet sulle multiple può portare una percentuale extra che arriva al 200% con trenta quote. La percentuale cresce in base al numero di avvenimenti inseriti nel biglietto. Si prendono in considerazione le quotazioni pari o superiori a 1,25 e si parte dal 3% con quattro eventi.

Le scommesse Mondiali AdmiralBet a confronto con altri siti scommesse

Il confronto è un momento chiave per chi è alla ricerca del sito di scommesse giusto su cui puntare. Ecco un’analisi veloce da cui poter ricavare informazioni.

Siti scommesse Mondiali Licenza Bonus multipla Streaming AdmiralBet ADM n. 16048 Fino al 200% ✅ Planetwin365 ADM n. 16007 Fino al 255% ✅ Lottomatica ADM n. 16010 Fino al 250% ✅

Conclusione

La sezione AdmiralBet Mondiali presenta un’offerta solida, soprattutto per chi vuole puntare sui mercati dei gironi, e non solo sulla vincente finale. La varietà di giocate antepost (Outrights) è buona, mentre le quote pre-match hanno un payout interessante.

Il bonus di benvenuto è alto, ma richiede attenzione alle condizioni, soprattutto al rollover, alla quota minima e agli eventi multipli. Anche il bonus multipla può essere utile, purché non spinga ad aggiungere selezioni inutili. Nel complesso, AdmiralBet è un operatore valido, ma meglio confrontare sempre con altri bookmaker ADM prima di puntare.

Domande frequenti sui Mondiali