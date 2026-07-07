Messi guida la classifica dei marcatori del Mondiale con 7 gol ed è in uno stato di forma strepitoso. Ecco come si presentano i campioni in carica per affrontare i Faraoni di Salah.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Argentina-Egitto 2-1

Pronostico marcatore: Argentina - Messi, L. Martínez ; Egitto: Marmoush

Lionel Messi e Mo Salah si incroceranno martedì sera nella sfida secca tra Argentina ed Egitto, valida per un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 ad Atlanta.

Gli uomini di Lionel Scaloni sono stati quasi impeccabili nella fase a gironi, conquistando il primo posto a punteggio pieno. Tuttavia, hanno subito un forte spavento nei sedicesimi di finale, dove è servito un autogol per superare Capo Verde per 3-2 dopo i tempi supplementari. Messi rimane l'uomo chiave indiscusso della Selección, guidando la classifica marcatori del torneo con sette reti.

Scaloni ha pochi dubbi di formazione in vista del delicato match contro i Faraoni. Facundo Medina è in forte dubbio a causa dei crampi, ma Nicolás Tagliafico è pronto a sostituirlo, mentre Lautaro Martínez dovrebbe partire titolare a discapito di Julián Álvarez.

L'Egitto, dal canto suo, ha raggiunto gli ottavi di finale con pieno merito per la prima volta nella sua storia, superando l'Australia ai calci di rigore e conquistando la prima storica vittoria in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale.

La preoccupazione principale riguarda il reparto difensivo. Ahmed Fatouh sarà assente, mentre Abdelmonem e Hafez restano in forte dubbio. Note positive sul fronte offensivo: Salah ha smaltito un leggero problema al bicipite femorale e sarà regolarmente in campo.

Probabili formazioni Argentina - Egitto

Argentina: E. Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Almada, Lautaro Martínez

Egitto: Shobeir, Alaa, Ibrahim, Fathy, Hafez, Lasheen, Ateya, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush

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Le statistiche spingono per un vantaggio argentino nei primi 45'

I campioni in carica stanno attraversando un momento di forma straordinario, nonostante le inattese difficoltà riscontrate contro la Cenerentola Capo Verde nei sedicesimi di finale. L'Argentina ha sbloccato il punteggio in ciascuna delle ultime 10 partite disputate. Inoltre, l'Albiceleste si è trovata in vantaggio all'intervallo in tutti e 10 i match in questione.

Lionel Messi si sta confermando ancora una volta il trascinatore assoluto dell'Argentina. Il fuoriclasse guida la classifica dei marcatori della competizione con sette reti e ha stabilito un record, andando a segno per otto partite consecutive nella Coppa del Mondo.

Sebbene l'Egitto rappresenti una seria minaccia in fase offensiva, la squadra mostra evidenti lacune in difesa. Ahmed Fatouh è fuori causa, mentre Abdelmonem e Hafez dovranno sottoporsi a test di idoneità dell'ultimo minuto. I Faraoni, inoltre, hanno subito gol in ognuna delle ultime sei uscite.

Scommessa 1: Argentina vincente 1° tempo a quota 1.93 su Stake

Faraoni pronti a colpire

Sotto molti punti di vista, la marcatura dell'Argentina appare quasi una formalità. La nazionale sudamericana ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime 11 partite in tutte le competizioni. Con un Messi in uno stato di grazia simile, è altamente improbabile che l'Egitto riesca a mantenere la porta inviolata.

D'altro canto, nelle ultime cinque partite dell'Egitto si è sempre registrato il segno GG. Tutte e tre le sfide del girone dei Faraoni si sono concluse sul punteggio di 1-1, prima di un ulteriore 1-1 nei sedicesimi di finale contro l'Australia.

Un fattore cruciale è la difesa dell'Argentina, tutt'altro che perfetta. Ha concesso due gol nei sedicesimi contro il debuttante Capo Verde, che ha collezionato ben 16 tiri in porta. Con l'Egitto che si affiderà alle invenzioni di Salah e al peso offensivo di Marmoush, puntare sull'esito GG (con una probabilità del 42.19%) rappresenta la vera value bet del nostro trittico di pronostici su Argentina-Egitto.

Scommessa 2: Esito GG (entrambe le squadre segnano) a quota 2.35 su Planetwin365

Salah tra gol e assist: i dati sulla creazione di occasioni

Mo Salah sta brillando in una veste tattica rinnovata in questa rassegna iridata. Agendo da numero 10 con compiti di regia avanzata, l'egiziano ha visto impennarsi le proprie statistiche relative alle verticalizzazioni e alle occasioni create. Attualmente si trova in vetta alla classifica del torneo in questa specifica metrica (16 chance create), a pari merito con Leandro Trossard.

L'ex stella del Liverpool ha fatto registrare una media di circa 4,50 tiri creati per 90 minuti. Si tratta di un netto incremento rispetto alla media di 1.90 registrata nell'ultima Coppa d'Africa e al 2.05 totalizzato con la maglia del Liverpool nella stagione 2025/26.

Salah ha creato cinque occasioni complessive contro l'Australia e ha messo a referto un gol e un assist nella sfida contro la Nuova Zelanda. Per questo motivo, la quota che prevede Salah autore di un gol o di un assist in questo ottavo di finale (probabilità del 36,36%) appare decisamente interessante.

Scommessa 3: Mo Salah segna o fa assist a quota 2.75 su bet365

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