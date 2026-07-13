Quote Scarpa d'Oro Mondiali 2026: i pronostici sul capocannoniere

Il capocannoniere dei Mondiali riceverà la Scarpa d'Oro. Questa corsa, semplice da seguire, rappresenta da sempre uno dei mercati di scommesse più popolari della competizione.

Anche Erling Haaland occupa una posizione di rilievo nelle quote della Scarpa d'Oro dei Mondiali 2026, nel suo torneo di debutto. Di seguito verranno analizzati i favoriti attuali, oltre ad alcuni outsider interessanti, insieme a consigli strategici per individuare il valore in questo mercato.

Ultime quote Scarpa d'Oro Mondiali 2026: i favoriti principali

Con l'avvicinarsi delle semifinali, molte delle principali stelle offensive del calcio mondiale hanno già lasciato il segno. Messi e Mbappé stanno dettando il passo con otto reti ciascuno. Questo significa che il bottino di sette gol di Erling Haaland non sarà sufficiente a seguito dell'eliminazione della Norvegia.

Con sei gol a testa, anche gli inglesi Harry Kane e Jude Bellingham sono in piena corsa in quella che si preannuncia già come una delle più grandi edizioni per la conquista della Scarpa d'Oro.

Le quote in questo mercato riflettono diversi fattori, tra cui la solidità della squadra e il minutaggio previsto sul terreno di gioco. Anche lievi infortuni possono causare variazioni di quota significative. Si raccomanda di verificare le quote aggiornate presso i bookmaker autorizzati.

Giocatore Nazionale Ruolo Lottomatica Goldbet bet365 Kylian Mbappé Francia Attaccante 1.80 1.80 2.00 Lionel Messi Argentina Attaccante 2.35 2.35 2.50 Harry Kane Inghilterra Attaccante 12.00 12.00 12.00 Jude Bellingham Inghilterra Centrocampista 14.00 14.00 14.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

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Come funzionano le scommesse sulla Scarpa d'Oro dei Mondiali 2026

Il vincitore della Scarpa d'Oro viene stabilito esclusivamente in base ai gol realizzati nella fase finale del torneo. Non vengono conteggiate le reti segnate durante le qualificazioni o i play-off.

In caso di parità di gol, il premio viene assegnato al giocatore che ha fornito il maggior numero di assist. Qualora dovesse persistere la parità anche in questo parametro, il riconoscimento andrà a chi ha disputato il minor numero di minuti sul terreno di gioco.

Si consiglia di verificare le regole specifiche e i termini e condizioni di ciascun bookmaker per le scommesse sul capocannoniere dei Mondiali 2026. Alcuni operatori potrebbero pagare la vincita a più giocatori in caso di parità, mentre altri potrebbero premiare esclusivamente il vincitore ufficiale della Scarpa d'Oro.

Oltre a questo mercato, è possibile scommettere sul capocannoniere della singola nazionale nel torneo, così come sui marcatori dei singoli incontri.

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In occasione dei Mondiali, diversi operatori propongono formule particolari per le scommesse sulle partite che si applicano anche ai singoli giocatori. Ecco una panoramica di tre iniziative disponibili per il torneo.

bet365 (Sostituto+): Questa opzione si applica ai mercati sui singoli calciatori. Se il giocatore selezionato viene sostituito, la scommessa si trasferisce automaticamente al subentrante mantenendo la quota iniziale. Per attivarla basta scegliere i mercati contrassegnati dall'apposita icona. Si applicano T&C.

Questa opzione si applica ai mercati sui singoli calciatori. Se il giocatore selezionato viene sostituito, la scommessa si trasferisce automaticamente al subentrante mantenendo la quota iniziale. Per attivarla basta scegliere i mercati contrassegnati dall'apposita icona. Si applicano T&C. Goldbet (Marcatore Plus): La tipologia di scommessa estende le condizioni di definizione sui marcatori. La selezione risulta vincente non solo se segna il calciatore titolare, ma anche se va a segno il suo sostituto o se viene colpito un palo o una traversa durante l'incontro.

La tipologia di scommessa estende le condizioni di definizione sui marcatori. La selezione risulta vincente non solo se segna il calciatore titolare, ma anche se va a segno il suo sostituto o se viene colpito un palo o una traversa durante l'incontro. Planetwin365 (Marcatore Plus): Anche questo operatore include una formula analoga per le giocate sui realizzatori. Il pronostico si considera indovinato nel caso in cui il subentrante realizzi una rete oppure se un tiro si infrange sui legni della porta nei novanta minuti.

Favoriti Scarpa d'Oro Mondiali 2026: analisi giocatore per giocatore

I contendenti alla Scarpa d'Oro militano tutti nelle nazionali ancora in corsa nel torneo. Ciò significa che i principali attaccanti di Spagna, Francia, Inghilterra e Argentina hanno ancora la possibilità di aggiudicarsi il premio.

Kylian Mbappé – circa 1.80 per la vittoria della Scarpa d'Oro 2026

La fase dei quarti di finale della Coppa del Mondo ha visto Mbappé riconquistare lo status di favorito per la Scarpa d'Oro. Nonostante un calcio di rigore fallito, l'attaccante ha successivamente segnato nella vittoria per 2-0 della Francia contro il Marocco. Questo gol ha portato il giocatore del Real Madrid a quota otto reti in questo torneo, lo stesso bottino accumulato da Messi.

Attualmente vanta uno straordinario record di 20 gol in 20 partite di Coppa del Mondo con la maglia dei Bleus. Solo in un'occasione nel torneo di quest'anno Mbappé non è riuscito a trovare la via del gol. La sua striscia nei match decisivi suggerisce che non ha ancora finito di stupire.

Con quattro gol segnati nelle due precedenti finali dei Mondiali, Mbappé si esalta sul palcoscenico più importante di tutti. Questo fa ben sperare per il capitano della Francia mentre si entra nell'ultima e decisiva settimana di un torneo ampliato a 48 squadre. Il francese punta a diventare il primo giocatore a vincere la Scarpa d'Oro in due edizioni consecutive.

Mbappé è attualmente in testa alla classifica ufficiale poiché precede Messi di un assist, avendone forniti tre in questo torneo. Il francese ha inoltre accumulato meno minuti di gioco, dato che l'Argentina è stata costretta ai tempi supplementari per due volte. Questo fattore potrebbe giocare a suo favore qualora i due dovessero chiudere a pari merito per gol e assist.

Nel complesso, Mbappé potrebbe rappresentare l'opzione di scommessa migliore tra i due grandi favoriti. Milita nella squadra più solida, con la Francia indicata come principale favorita per la vittoria finale del torneo antepost. Beneficiando dell'eccellente supporto di elementi come Michael Olise e Ousmane Dembélé, le occasioni da gol continueranno sicuramente a presentarsi.

Lionel Messi – circa 2.35 per la vittoria della Scarpa d'Oro 2026

Sebbene abbia aiutato ancora una volta l'Argentina con un'importante prestazione individuale contro la Svizzera, Messi non ha trovato la via del gol nei quarti di finale. Si è interrotta così la sua striscia record di nove partite consecutive a segno nella competizione.

Con 21 reti complessive, Messi è il capocannoniere storico della Coppa del Mondo, anche se Mbappé lo segue a una sola lunghezza di distanza. Il duello per il primato assoluto tra i due rappresenta un ulteriore sotto-testo in questa avvincente corsa alla Scarpa d'Oro.

Messi è stato leggermente più cinico rispetto a Mbappé in questo Mondiale. Il suo bottino di otto gol è arrivato a fronte di un totale di 5.27 xG, rispetto ai 5.39 xG del francese. Tuttavia, l'attaccante dell'Argentina è il giocatore che ha tentato più volte la conclusione in questo torneo, con ben 33 tiri effettuati.

Delle quattro squadre rimaste, i sudamericani sono i meno favoriti per la vittoria della competizione. Hanno beneficiato di un tabellone favorevole nella fase a eliminazione diretta fino a questo momento, ma la situazione sta per farsi molto più complessa.

A prescindere dal risultato della sfida contro l'Inghilterra in semifinale, Messi avrà comunque un'ultima opportunità per incrementare il proprio bottino. I gol realizzati nella finale per il terzo posto sono infatti validi per la Scarpa d'Oro. Tuttavia, considerando che gioca in una nazionale meno convincente rispetto a quella di Mbappé, il trentanovenne fuoriclasse potrebbe mancare il traguardo per un soffio.

Harry Kane – circa 12.00 per la vittoria della Scarpa d'Oro 2026

Come fulcro del reparto offensivo della propria squadra, Kane è in corsa per superare il bottino di sei reti ottenuto in Russia otto anni fa, cifra che fu sufficiente per conquistare la Scarpa d'Oro nel 2018. Tuttavia, nel 2026 avrà bisogno di segnare almeno altre tre volte per scavalcare Messi e Mbappé.

Kane si è portato a quota sei gol in questo torneo trasformando un calcio di rigore contro il Messico negli ottavi di finale. La stella del Bayern Monaco è apparsa tuttavia poco incisiva nell'ultimo match contro la Norvegia, non riuscendo a segnare su nessuno dei tre tiri tentati, in quella che è stata senza dubbio la sua prestazione meno brillante della fase a eliminazione diretta.

Un rendimento complessivo ai Mondiali di 14 gol in 17 presenze evidenzia il suo status di assoluto fuoriclasse. A Kane mancano solo due reti per diventare il terzo giocatore in questo torneo a eguagliare il record storico di 16 gol detenuto da Miroslav Klose.

Tuttavia, recuperare terreno nella classifica della Scarpa d'Oro è decisamente più semplice nelle prime fases del torneo rispetto ai turni decisivi. Kane, che si trova dietro a Messi e Mbappé anche nel conteggio degli assist, avrà bisogno di un finale di Mondiale straordinario per competere.

Il capitano dell'Inghilterra deve spesso costruirsi le occasioni da solo. I suoi sei gol sono arrivati a fronte di 3.53 xG. Si tratta di una media realizzativa notevole, ma Mbappé, Messi e Bellingham hanno tutti superato i propri xG con un margine più ampio. Nel complesso, al momento è difficile intravedere del valore nella quota di Kane dopo la mancata marcatura contro la vulnerabile difesa norvegese nei quarti di finale.

Jude Bellingham – circa 14.00 per la vittoria della Scarpa d'Oro 2026

Il giocatore che ha registrato il maggiore balzo in avanti in questo mercato nell'ultima settimana è stato Bellingham. Il centrocampista inglese si trovava fermo a quota due gol prima degli ottavi di finale, ma le doppiette consecutive contro Messico e Norvegia lo hanno proiettato tra i candidati al titolo.

Il ventitreenne ha consolidato la propria reputazione di uomo dei grandi match offrendo prestazioni straordinarie sul palcoscenico più importante del mondo. La capacità di Bellingham di inserirsi con i tempi giusti in area di rigore e di finalizzare le occasioni ha trascinato la propria nazionale fino alle semifinali.

Il ruolo in cui viene impiegato si adatta perfettamente alle caratteristiche del giocatore del Real Madrid, che ha faticato a livello di club per buona parte della stagione 2025/26. Bellingham ha segnato solo sei gol nell'ultima Liga, ma ha già raggiunto la stessa cifra in questa edizione dei Mondiali. Thomas Tuchel è riuscito a ottenere il meglio dal centrocampista concedendogli la libertà di agire nelle zone centrali dell'attacco a supporto di Kane.

Se continuerà a essere l'uomo della provvidenza per i Three Lions, Bellingham potrebbe competere per la Scarpa d'Oro. Tuttavia, sarebbe una sorpresa se né Messi né Mbappé incrementassero i loro attuali bottini. Inoltre, con Kane incaricato dei calci di rigore per l'Inghilterra, è improbabile che Bellingham disponga di un numero sufficiente di occasioni nelle ultime due partite per tentare il sorpasso.

Opzioni di valore e outsider per la Scarpa d'Oro 2026

Sebbene Kane e Mbappé si siano aggiudicati le ultime due edizioni, la Scarpa d'Oro non va sempre a un centravanti di livello mondiale. Prima del 2018, i tre vincitori più recenti del prestigioso premio sono stati Miroslav Klose, Thomas Müller e James Rodríguez.

Una o due grandi prestazioni possono fare tutta la differenza del mondo. A volte è possibile individuare del valore puntando su giocatori d'attacco offerti a quote più alte.

Ousmane Dembélé – a circa 51.00 per la vittoria della Scarpa d'Oro 2026

Con un livello così alto stabilito dagli attaccanti d'élite, le prospettive di un vincitore a sorpresa appaiono ridotte. In vista delle semifinali, Dembélé è uno dei pochi altri giocatori ad avere ancora una minima chance.

Con cinque gol realizzati a fronte di appena 1.52 xG, l'esterno francese ha superato il proprio dato sui gol attesi con un margine superiore a qualsiasi altro calciatore. Cinque dei suoi sei tiri nello specchio della porta si sono insaccati alle spalle del portiere.

Si tratta di statistiche di alto livello, che suggeriscono tuttavia come Dembélé potrebbe non disporre di un numero di occasioni nitide sufficiente per competere per la Scarpa d'Oro. La Francia affronta ora l'ostacolo più duro del torneo contro la solida difesa spagnola, capace di subire una sola rete. Sarà molto complicato per il giocatore del PSG lasciare un segno così profondo nelle ultime due partite da raggiungere i battistrada.

Mikel Oyarzabal – a circa 101.00 per la vittoria della Scarpa d'Oro 2026

Essendosi imposto come centravanti titolare della Spagna, una delle grandi favorite della vigilia, Mikel Oyarzabal rappresenta un ulteriore potenziale outsider. Il giocatore è fermo a quota quattro gol, non essendo riuscito a incrementare il proprio bottino nella vittoria delle Furie Rosse per 2-1 nei quarti di finale contro il Belgio.

Una percentuale di conversione dei tiri del 20% rappresenta il dato più basso tra i 10 giocatori che hanno segnato quattro o più reti in questo Mondiale. Sebbene abbia comunque superato un totale di 3.13 xG, Oyarzabal si è dimostrato meno cinico rispetto agli altri attaccanti di prima fascia.

L'attaccante della Real Sociedad avrà bisogno di due prestazioni monumentali per avere una chance di conquistare la Scarpa d'Oro. Con sole grandi squadre rimaste nella competizione, non sembra più essere un candidato credibile.

Consigli strategici per scommettere sul capocannoniere dei Mondiali 2026

Le scommesse sulla Scarpa d'Oro differiscono dalle puntate sulle singole partite e richiedono una pianificazione a lungo termine. Le quattro squadre semifinaliste disputeranno un totale di otto partite nel torneo del 2026. È quindi fondamentale comprendere le dinamiche della competizione.

Prestare attenzione ai potenziali divari tecnici: i migliori attaccanti potrebbero dominare contro le squadre più deboli.

Individuare i giocatori incaricati dei calci di rigore nelle rispettive nazionali.

Considerare che gli attaccanti più anziani potrebbero essere fatti riposare più frequentemente rispetto ai tornei passati.

Valutare le squadre che esprimono un calcio offensivo e producono un maggior numero di occasioni da gol.

Scegliere giocatori che hanno il posto da titolare garantito, dato che molte delle favorite del torneo dispongono di una notevole profondità nei reparti offensivi.

Monitorare lo stato di forma e i livelli di condizione fisica dei principali candidati: alcuni potrebbero risentire della stanchezza dopo lunghe stagioni con i club.

Combinare le scommesse sulla Scarpa d'Oro con altre opzioni speciali, come il mercato sul capocannoniere della singola squadra, per diversificare il rischio.

FAQ scommesse Scarpa d'Oro Mondiali 2026

I gol segnati nei tempi supplementari e ai calci di rigore sono inclusi nelle scommesse sulla Scarpa d'Oro?

I gol realizzati nei tempi supplementari concorrono al conteggio totale del giocatore. Anche i calci di rigore trasformati nei tempi regolamentari o supplementari sono validi e si rivelano spesso decisivi. Tuttavia, i gol segnati durante la sequenza finale dei calci di rigore non sono validi ai fini della corsa alla Scarpa d'Oro.

Cosa succede se due o più giocatori terminano con lo stesso numero di gol ai Mondiali 2026?

In caso di parità tra giocatori che terminano con lo stesso numero di reti, entrano in gioco gli assist. Il premio viene assegnato al giocatore che ha propiziato il maggior numero di gol. Se la parità dovesse persistere, trionferà chi avrà accumulato il minor numero di minuti giocati nel corso del torneo.

È meglio puntare su un favorito o su una sorpresa a quota alta nei mercati della Scarpa d'Oro 2026?

Diversificare il rischio puntando su un favorito e su uno o due outsider a quota più alta può rivelarsi l'approccio più intelligente. La Scarpa d'Oro non viene sempre vinta da uno dei principali favoriti della vigilia. Solo uno degli ultimi cinque vincitori aveva una quota di partenza inferiore a 15.00.

I centrocampisti o i difensori possono realisticamente vincere la Scarpa d'Oro dei Mondiali 2026?

È possibile per i giocatori che non ricoprono il ruolo di attaccante vincere la Scarpa d'Oro. Tuttavia, l'unico esempio recente è rappresentato da James Rodríguez, che ha vinto come centrocampista offensivo per la Colombia nel 2014. Nessun difensore ha mai vinto questo premio.

Qual è il momento migliore per piazzare una scommessa sulla Scarpa d'Oro: prima o durante il torneo?

Scommettere sulla Scarpa d'Oro durante la fase a gironi può essere il momento migliore per individuare valore nel mercato. Con il proseguire del Mondiale, sono da attendersi forti variazioni delle quote, motivo per cui gli scommettitori devono monitorare costantemente gli sviluppi quotidiani.







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