bet365 scommesse Mondiali: mercati e quote disponibili

bet365 è uno dei bookmaker più noti e riconoscibili al mondo. In Italia opera legalmente con la concessione ADM numero 16030. La sezione bet365 Mondiali è, come vedremo anche più avanti, una delle più fornite nel panorama del betting nostrano. Lo si nota già dalla sezione riservata alle scommesse Antepost che vanta si da prima dello start ufficiale dell'evento, un ampissimo ventaglio di tipologie di giocata.

Un altro tratto caratteristico del bookmaker è la sua offerta di mercati diversi. I giocatori avranno a loro disposizione una lunghissima serie di tipologie di puntate e, in vista dei Mondiali, il numero è destinato a salire. La varietà riguarda sia le scommesse Live che quelle pre-match.

Antepost Modiali bet365

La sezione Antepost di bet365, identificata come “Manifestazione” all'interno dell'area dedicata alle scommesse sui Mondiali, è davvero ricca di possibilità. L’operatore, infatti, non prevede solo scommesse sulla nazionale vincitrice. Attualmente si può puntare su alcuni mercati quali:

Finalista: si pronostica la squadra che arriverà in finale.

si pronostica la squadra che arriverà in finale. Miglior Marcatore: tra i bet365 pronostici più seguiti. Si prova a indovinare il giocatore che segnerà più gol durante tutto il torneo.

tra i bet365 pronostici più seguiti. Si prova a indovinare il giocatore che segnerà più gol durante tutto il torneo. Vincente Gruppo : si pronostica la squadra vincente di ciascun Gruppo.

: si pronostica la squadra vincente di ciascun Gruppo. Passa il turno Sì/No: si prevede se una data nazionale passerà la fase a gironi

si prevede se una data nazionale passerà la fase a gironi Miglior marcatore del gruppo: si scommette sul marcatore che farà più gol in quel gruppo.

si scommette sul marcatore che farà più gol in quel gruppo. Continente vincente: si punta sul contintente al quale appartierne la nazionale vincitrice.

In realtà, la lista potrebbe continuare ancora a lungo. Su bet365 le quote Mondiale Antepost sono davvero tante, al momento infatti si contano 26 mercati Antepost sui Mondiali 2026.

Scommesse pre-match bet365 sui Mondiali

Il bookmaker propone già le quote bet365 Mondiali sulle prime gare dei gironi. Questa, quindi, è l'occasione giusta per capire qualcosa in più sul payout offerto da bet365. Per effettuare le nostre verifiche abbiamo confrontato tre gare della prima giornata.

Partita 1 X 2 Payout stimato Messico-Sudafrica 1.50 4.00 5.50 91,03% USA-Paraguay 1.95 3.40 3.50 91,52% Brasile-Marocco 1.55 3.80 5.25 91,01%

Dall'analisi si evince un payout medio intorno al 91% che non è il più alto sul mercato se confrontato ad altri siti scommesse per i Mondiali. D’altro canto, però, c’è da dire che le quote tendono a variare in fretta.

Scommesse Live bet365 sui Mondiali

Per il live è ancora presto per valutare le singole partite del Mondiale 2026, ma bet365 si propone come uno degli operatori più completi. Di solito, propone tantissimi mercati (gol, calci d’angolo, cartellini e handicap live tra gli altri), ma questo varia a seconda dell'evento. È possibile seguire le gare con statistiche aggiornate in tempo reale, animazione live e streaming. Il sistema per completare la giocata è rapido e durante l’analisi non abbiamo riscontrato problemi o rallentamenti vari.

Scommesse Marcatori Mondiali su bet365

La sezione riservata ai marcatori sarà sicuramente una delle più seguite dagli utenti. In realtà, quella relativa alle scommesse Antepost lo è già e in tanti provano a individuare il bomber che primeggerà nella classifica dei gol prima che inizi il torneo. Per quanto riguarda le puntate pre-match, saranno probabilmente disponibili vari mercati e anche giocate combo.

Bonus bet365 Mondiali: tutte le promozioni disponibili

Attualmente non sono ancora state pubblicate offerte bet365 Mondiali, ma è probabile che arrivino nelle prossime settimane. Al momento, c’è un bonus di benvenuto pari al 100% della ricarica e fino a 500€. In fase di registrazione i nuovi utenti possono digitare il codice bet365 ITAGOAL, ma questo non cambia l'importo dell'offerta.

Quote maggiorate Mondiali su bet365

Le quote maggiorate permettono di puntare su alcuni mercati sfruttando una quota più alta rispetto a quella standard. Anche nella sezione bet365 Mondiali le si può individuare facilmente in quanto segnalate con una freccia verde. Possono riguardare diversi esiti e, una volta iniziata la Coppa del Mondo, molte gare potrebbero godere di queste maggiorazioni.

Al momento sono disponibili le seguenti quote maggiorate sul Mondiale 2026:

Inghilterra vincente a quota 8.00 anziché 7.00

a quota 8.00 anziché 7.00 Miglior maratore del Team Scott McTominay a quota 4.00 invece di 3.75

a quota 4.00 invece di 3.75 Miglior marcatore della competizione: Cristiano Ronaldo a quota 23.00 invece di 21.00 Messi a quota 15.00 invece di 13.00 Harry Kane a 9.00 anziché 8.00



Cashback sulla scommessa perdente

Per ora, così come per altre tipologie di offerte, non c’è un bonus cashback bet365 Mondiali, ma non è detto che la situazione non cambi. Di conseguenza, meglio controllare periodicamente la pagina dedicata ai bonus previsti dall’operatore così da verificare eventuali aggiornamenti.

Inoltre sul portale dell'operatore è già presente un'offerta dedicata ad un bonus in caso di parità, che potrebbe applicarsi anche ai match del Mondiale a seconda di termini e condizioni.

Bonus multipla bet365

Il bonus multipla di bet365 aumenta le vincite nette delle giocate con almeno due selezioni e questo è un primo punto di forza. Altri operatori, infatti, fanno scattare il bonus con un minimo di quattro o cinque eventi. La percentuale extra parte dal 2,5% e può arrivare a un massimo del 100% rispetto alla vincita potenziale. Ricapitolando, le condizioni sono:

Minimo 2 eventi in giocata

Massimo 20 eventi

No antepost

Quota minima 1.25

Le scommesse Mondiali bet365 a confronto con altri siti scommesse

Il confronto tra più operatori ADM è uno strumento utile per capire le reali potenzialità di un sito rispetto alla media.

Siti scommesse Mondiali Licenza Bonus multipla Streaming bet365 ADM n. 16030 Fino al 100% ✅ Planetwin365 ADM n. 16007 Fino al 255% ❌ Stake ADM n. 16017 Fino al 150% ✅

Conclusione

Nel complesso, bet365 Mondiali si presenta come una sezione solida, soprattutto per chi cerca un palinsesto ampio. La parte dedicata alle puntate Antepost, ad esempio, è ben sviluppata, con mercati che vanno oltre la semplice vincente del Mondiale.

Il payout stimato si aggira intorno al 91%, quindi non è uno dei più alti in assoluto. D’altro canto, però, la presenza di una grande varietà di mercati, il bonus multipla e le quote maggiorate, rendono interessante l’offerta. Il consiglio finale, comunque, è di confrontare sempre gli operatori ADM tra loro sfruttando al massimo ogni piccola differenza.

Domande frequenti sui Mondiali