Pronostici Brasile - Norvegia: test impegnativo per Haaland e compagni

La minaccia rappresentata da Erling Haaland rende questo scontro tutt'altro che scontato, ma il Brasile dovrebbe avere una marcia in più se Casemiro dovesse recuperare e se Neymar dovesse sostituire l'infortunato Paquetá.

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Quote Brasile - Norvegia

Pronostici Brasile - Norvegia Planetwin365 Lottomatica Stake Vittoria Brasile 1.85 1.85 1.89 Over 2.5 e GG 2.05 2.05 2.07 Erling Haaland marcatore nei 90 minuti 2.20 2.20 2.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brasile-Norvegia 2-1

Pronostico marcatore: Brasile - Cunha, Vinicius Jr.; Norvegia - Haaland

Brasile e Norvegia si affrontano domenica al MetLife Stadium in quello che si preannuncia come uno dei match più spettacolari degli ottavi di finale. Due degli attacchi più devastanti del torneo si sfidano per un posto nei quarti di finale.

La selezione brasiliana guidata da Carlo Ancelotti si presenta a questo appuntamento in ottima forma. Vinicius Jr. ha trovato la via del gol in ogni partita della fase a gironi ed è attualmente uno dei calciatori più celebri al mondo. La rimonta effettuata nel secondo tempo contro il Giappone nei sedicesimi di finale è stata impressionante, dimostrando che questo Brasile possiede carattere e solidità, oltre al naturale estro della Seleção.

La preoccupazione principale in vista del match di domenica riguarda la disponibilità di alcuni elementi chiave. Lucas Paquetá è stato completamente escluso dai giochi a causa di un infortunio alla coscia, il che apre le porte a Neymar per una rara presenza nell'undici titolare. Inoltre, il veterano del centrocampo Casemiro è stato sostituito nei minuti finali contro il Giappone, sebbene vi sia ottimismo riguardo al suo recupero dai crampi in tempo per il fine settimana.

La Norvegia rappresenta una delle storie più affascinanti e sorprendenti di questi Mondiali 2026. Gli scandinavi hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta per la prima volta da Francia '98. La decisione del commissario tecnico Ståle Solbakken di far riposare gran parte dei titolari nell'ultima sfida del girone contro la Francia sembra aver dato i suoi frutti, visto il successivo superamento della Costa d'Avorio nei sedicesimi di finale.

La strategia offensiva della formazione europea rimane fortemente incentrata su Erling Haaland, autore di cinque reti nel corso del torneo. Julian Ryerson cercherà di tornare a disposizione dopo aver smaltito un problema alla coscia.

Probabili formazioni Brasile - Norvegia

Brasile:Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Santos, Guimaraes, Casemiro, Rayan, Neymar, Cunha, Vinicius Jr.

Norvegia:Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Nusa, Sorloth, Haaland

Puntare sul passaggio del turno del Brasile nei 90 minuti

Il Brasile si presenta come favorito della vigilia, e a pieno titolo. A differenza della Norvegia, fortemente dipendente da un singolo giocatore, i brasiliani dispongono di molteplici frecce al proprio arco in fase offensiva. La Seleção ha chiuso in testa il Gruppo C e Alisson ha mantenuto la porta inviolata per la squadra di Ancelotti.

I verdeoro hanno mostrato una straordinaria resilienza nel secondo tempo della scorsa sfida, rimontando uno svantaggio iniziale per sconfiggere il Giappone nel finale. Vinicius Jr. ha fatto registrare finora 10 tiri nello specchio della porta in questo torneo, mentre Matheus Cunha si sta dimostrando altrettanto pericoloso negli ultimi metri.

La Norvegia predilige uno stile di gioco propositivo e verticale, e manca dell'attitudine tattica necessaria per chiudersi e difendere a ridosso della propria area. Questo approccio strategico dovrebbe favorire il Brasile, le cui transizioni offensive sonoate letali e affilate dall'inizio della competizione.

Scommessa 1: Vittoria Brasile a quota 1.85 su Planetwin365

Grande valore per la giocata sui gol da entrambe le parti

Ciascuna delle ultime sei partite disputate dalla Norvegia ha visto entrambe le squadre andare a segno. Allo stesso modo, in sette delle ultime nove sfide del Brasile si è registrato l'esito GG.

In aggiunta, tre o più reti complessive sono state segnate in sette degli ultimi otto match dei verdeoro. Sul fronte opposto, cinque delle ultime sei partite della Norvegia hanno offerto un totale di tre o più gol.

Nonostante queste statistiche evidenti, è possibile combinare l'opzione Over 2.5 con l'esito GG ottenendo una quota superiore alla pari, con una probabilità implicita del 47,62%. Questa appare come la giocata di maggior valore all'interno del trittico di pronostici per Brasile - Norvegia di questo fine settimana.

Scommessa 2: Over 2.5 + GG a quota 2.05 su Lottomatica

C'è ancora valore nella giocata sul principale punto di riferimento offensivo della Norvegia

Pochi attaccanti stanno attraversando un momento di forma migliore rispetto a Haaland, autore di cinque gol in questo Mondiale e a segno in ogni singola partita disputata da titolare. Ha siglato una doppietta sia contro l'Iraq che contro il Senegal, prima di firmare la rete decisiva nel finale contro la Costa d'Avorio che ha garantito la qualificazione alla Norvegia.

L'intera manovra della squadra di Solbakken è finalizzata a rifornire il proprio centravanti, letale sia su azione manovrata che sulle situazioni di palla inattiva. Il Brasile dovrà fare a meno di Éder Militão al centro della difesa, e una retroguardia che ha già concesso due reti finora dovrebbe offrire a Haaland diverse occasioni per colpire.

È possibile scommettere sulla sua marcatura con una probabilità stimata del 47,62%. Considerando il suo tasso di realizzatività del 100% quando schierato dall'inizio, questa scelta rappresenta un'altra opzione decisamente solida.

Scommessa 3:Erling Haaland marcatore nei 90 minuti a quota 2.00 su Stake

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