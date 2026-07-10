Gli esperti di scommesse si attendono un grande classico dei Mondiali tra due superpotenze europee, con la Spagna favorita per confermare l'eccellente striscia di risultati contro il Belgio.

Migliori scommesse per Spagna - Belgio

GG a quota 1.79 su Stake

1X2 & Under/Over - Spagna & Over 2.5 a quota 2.35 su Planetwin365

Marcatore in qualsiasi momento - Charles De Ketelaere a quota 5.00 su bet365

Quote Spagna - Belgio

Pronostici Spagna - Belgio Stake Planetwin365 bet365 GG 1.79 1.80 1.80 1X2 & Under/Over - Spagna & Over 2.5 2.37 2.35 2.30 Marcatore in qualsiasi momento - Charles De Ketelaere 5.00 4.25 5.00

*Le quote sono soggette a variazioni, consigliamo di consultarle sui siti scommesse ufficiali (+18).

Oltre alle quote dei match dei Mondiali, può tornare utile consultare alcune guide che permettono di ottenere una panoramica più ampia sul betting in generale come:

La nostra guida al codice bonus bet365, registrazione e iniziative di benvenuto per i nuovi utenti

Il nostro vademecum alla registrazione su bet365 per sapere come aprire un conto e convalidarlo (solo maggiorenni +18)

La recensione bet365 Mondiali per saperne di più su quote, quote maggiorate, offerte ed iniziative per l’evento

La nostra guida ai migliori siti scommesse Mondiali con un confronto degli operatori, offerte di benvenuto e strumenti per i giocatori.

Infine ricordiamo che è sempre buona prassi confrontare l’offerta di un operatore con quella di altri bookmakers ADM come ad esempio Sisal e Goldbet.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna 2-1 Belgio

Pronostico marcatore: Spagna - Mikel Oyarzabal, Alex Baena; Belgio - Charles De Ketelaere

Con la Coppa del Mondo 2026 che entra nella sua fase cruciale, il tabellone inizia a regalare sfide decisamente affascinanti. Venerdì, al SoFi Stadium in California, due pesi massimi del calcio europeo si contenderanno l'accesso alle semifinali. La vincente affronterà una tra Francia e Marocco la prossima settimana.

La Spagna ha iniziato il suo cammino con qualche incertezza, registrando un pareggio a reti inviolate contro Capo Verde, ma da quel momento in poi si è dimostrata cinica e spietata. Negli ottavi di finale la selezione iberica ha affrontato un ostacolo durissimo come il Portogallo, in un match che sembrava ormai destinato ai tempi supplementari. Tuttavia, dopo appena sei minuti dal suo ingresso in campo, Mikel Merino ha siglato il gol vittoria nei minuti di recupero, regalando la qualificazione alle Furie Rosse.

Ora, la squadra guidata da Luis de la Fuente dà la caccia alla seconda stella mondiale. Grazie alla straordinaria qualità della rosa, gli iberici rappresentano una minaccia concreta per qualunque avversario. I campioni d'Europa in carica sono pronti ad affrontare una vecchia conoscenza del calcio continentale: il Belgio.

Anche i Diavoli Rossi hanno vissuto un avvio di Mondiale complicato, collezionando due pareggi consecutivi nelle prime due gare. La squadra è comunque riuscita a riprendersi in tempo per centrare la qualificazione automatica ai sedicesimi di finale, dove ha rimontato due gol di svantaggio contro il Senegal. Questa iniezione di fiducia è stata fondamentale in vista dell'ottavo di finale contro i padroni di casa degli Stati Uniti.

Nonostante le polemiche legate alla squalifica per espulsione di Folarin Balogun sponda USA, gli uomini di Roberto Martinez sono scesi in campo con la massima determinazione. Il netto 4-1 dell'ultimo turno ha messo a tacere i critici ed eliminato i co-organizzatori del torneo. Adesso il Belgio è chiamato a compiere il definitivo salto di qualità per regalare una gioia ai propri tifosi, partendo proprio dal complicato match contro la Spagna.

Probabili formazioni Spagna - Belgio

Spagna: Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Belgio: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana, Raskin, Doku, Tielemans, Trossard, De Ketelaere

Il Belgio può pungere nonostante la solidità difensiva spagnola

La difesa della Spagna si è rivelata finora imperniata su una solidità eccezionale in questo Mondiale, non avendo ancora subito alcuna rete. Gli iberici hanno collezionato cinque clean sheet consecutivi, resistendo anche all'incredibile potenziale offensivo del Portogallo. Tuttavia, mantenere la porta inviolata contro questo Belgio sarà un'impresa complicata.

I Diavoli Rossi sanno colpire nei momenti decisivi. Il Belgio ha messo a segno ben 13 gol nelle ultime cinque partite, con una media di 2,6 reti a partita. Martinez può fare affidamento su un reparto offensivo di livello assoluto per scardinare la retroguardia spagnola.

Nelle due amichevoli disputate dalle Furie Rosse prima del Mondiale, contro Iraq e Perù, la squadra ha incassato un gol in ciascun match. Inoltre, entrambe le squadre sono andate a segno in quattro delle ultime... cinque partite del Belgio, tutte giocate in questa competizione. Di conseguenza, ci si aspetta una tendenza simile anche in California, nonostante la recente impermeabilità difensiva della Spagna.

Scommessa 1: GG a quota 1.79 su Stake

Difficile interrompere la striscia positiva della Spagna

Sebbene entrambe le nazionali abbiano vissuto piccoli passaggi a vuoto durante la rassegna iridata, il loro reale valore è infine emerso. La Spagna è reduce da una striscia di quattro vittorie consecutive, che si inserisce in una serie di 35 partite di imbattibilità nei 90 minuti regolamentari. L'ultima sconfitta nei tempi regolamentari per le Furie Rosse risale a un'amichevole del 2024 contro la Colombia.

Anche il Belgio ha messo in mostra ottime cose, sebbene non ai livelli della compagine spagnola. I Diavoli Rossi sono imbattuti da 18 incontri, ma hanno pareggiato tre delle ultime cinque sfide nei 90 minuti. Prima dell'inizio di questa incredibile striscia positiva, la squadra veniva da un digiuno di vittorie lungo sei partite, incluse quattro sconfitte consecutive.

Tutti quei passi falsi erano arrivati contro avversarie europee, ma la speranza dei belgi è che si tratti ormai di capitoli superati, risalenti al 2025 o ancor prima. Tuttavia, i precedenti storici vedono una netta dominanza della Spagna, capace di vincere gli ultimi cinque scontri diretti e di rimanere imbattuta negli ultimi otto incroci. Di conseguenza, gli uomini di De la Fuente partono con i favori del pronostico per assicurarsi un posto in semifinale.

Le ultime tre uscite del Belgio hanno fatto registrare più di due gol complessivi. La Spagna, dal canto suo, ha visto terminare con un punteggio superiore alle due reti la metà delle sue ultime quattro partite. Per questo motivo, ci si attende uno scenario analogo per la sfida di venerdì sera.

Scommessa 2: 1X2 & Under/Over - Spagna & Over 2.5 a quota 2.35 su Planetwin365

Fiducia a un giocatore in netta crescita

In una sfida del genere i potenziali marcatori non mancano da ambo le parti. Tuttavia, la scelta di Martinez di rilanciare Charles De Ketelaere nell'ottavo di finale ha pagato ampiamente. L'attaccante ha risposto con una doppietta e una prestazione da uomo partita.

Il giocatore dell'Atalanta era reduce da un digiuno di tre partite e non era sceso in campo nel pareggio a reti bianche contro l'Iran. Sembra però aver riconquistato la piena fiducia del proprio commissario tecnico, giustificando la scelta di schierarlo dal primo minuto. Con un De Ketelaere in uno stato di forma così smagliante, è molto probabile che Martinez decida di insistere su questa linea, lasciando inizialmente Romelu Lukaku in panchina.

De Ketelaere può rappresentare una minaccia costante per la difesa spagnola, come confermato dall'xG di 1.22 fatto registrare nell'ultimo match. L'attaccante ha collezionato tre tiri e cinque tocchi nell'area avversaria, numeri che testimoniano la sua pericolosità. La sua quota offre un valore decisamente interessante rispetto alle opzioni sponda spagnola come Mikel Oyarzabal o Alex Baena.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Charles De Ketelaere a quota 5.00 su bet365

+