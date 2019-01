Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Frosinone, Facundo Ferreyra nuova idea

EMPOLI, ZULJ A CENTROCAMPO

Secondo 'Sky Sport' l'Empoli cerca un centrocampista e tratta con lo Sturm Graz l'acquisto del classe 1993 Peter Zulj. L'affare potrebbe chiudersi positivamente nei prossimi giorni.

La Roma aspetta di capire l'entità dell'infortunio subito da Juan Jesus contro l'Entella, in caso di lungo stop può tornare di moda Nastasic dello Schalke 04. A centrocampo tutto dipende dalle condizioni di De Rossi.

Steven Zhang ha chiesto a Marotta e Ausilio di trovare un accordo per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter ma l'incontro con Wanda Nara slitta, appuntamento giovedì o venerdì.

FROSINONE, FACUNDO FERREYRA NUOVA IDEA

Il Frosinone volerà in Portogallo per chiudere l'acquisto di Samaris dal Benfica ma farà un tentativo anche per l'esperto attaccante Facundo Ferreyra. Intanto i ciociari hanno l'accordo con Schiattarella, ora devono convincere la SPAL.

Il Milan, che vede allontanarsi sempre di più Gonzalo Higuain, stringe per Piatek. Ieri primo contatto telefonico Leonardo-Preziosi. I rossoneri possono offrire un prestito molto oneroso con diritto di riscatto.

La Juventus valuta di girare Higuain al Chelsea ma chiede garanzie sul riscatto alle stesse cifre pattuite col Milan. La soluzione potrebbe essere quella di un prestito oneroso fino al 30 giugno del 2020.