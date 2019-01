Calciomercato Sassuolo, Lucioni a un passo: tornerebbe in A dopo la squalifica

Dopo la squalifica con il Benevento per doping, Lucioni è a un passo dal ritorno in Serie A: accordo vicino tra il Lecce e il Sassuolo.

Fabio Lucioni è stato al centro di un caso di doping dei più controversi negli ultimi anni alla sua prima storica stagione in Serie A. Ora, dopo aver scontato la squalifica ed essersi ripreso una maglia in Serie B, è pronto a tornare anche in Serie A con la maglia del Sassuolo.

Stando a quanto raccontato da 'Sky Sport', i neroverdi sarebbero a un passo dall'acquisto del difensore centrale classe 1987, attualmente in forza al Lecce. Aveva raggiunto il Salento dopo aver lasciato il Benevento in estate, club con cui aveva esordito in Serie A da capitano.

L'accordo dovrebbe chiudersi sulla base di 2 milioni di euro: il Lecce nelle prossime ore dovrebbe accettare l'offerta dei neroverdi, che avrebbero così a disposizione un altro centrale di esperienza da aggiungere alla rosa. Al momento De Zerbi può contare su Lemos, Marlon, Magnani e Ferrari, con Peluso che sembra diretto verso il Cagliari.

Lucioni era stato squalificato l'ottobre scorso, a causa dell'utilizzo di uno spray cicatrizzante contenente una sostanza vietata. L'applicazione dello spray dopo uno scontro di gioco gli è costato un anno di squalifica, poi ridotta a inizio stagione.

Quest'anno, a causa di un infortunio che ne ha limitato l'utilizzo, Lucioni in Serie B ha collezionato soltanto 9 presenze e un goal. Soltanto 8 le presenze in Serie A, tutte raccolte lo scorso anno con la maglia del Benevento.