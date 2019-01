Calciomercato Milan, Tonali più di un'idea per il centrocampo

Il Milan a centrocampo segue con grande interesse il talentuoso classe 2000 del Brescia Sandro Tonali, seguito anche da Inter e Juventus.

Il Milan è alla ricerca di elementi giovani che possano aumentare la qualità della rosa, come impone la politica del nuovo amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport la dirigenza rossonera ha messo seriamente gli occhi sul centrocampista classe 2000 Sandro Tonali del Brescia, sul quale è noto l'interessamento di Juventus ed Inter, coi bianconeri che al momento appaiono in leggero vantaggio sul resto delle concorrenti.

Il Diavolo potrebbe scavalcare la Vecchia Signora solamente mettendo sul piatto un'offerta economica allettante sia per la dirigenza delle Rondinelle che per il ragazzo. Sempre in mezzo continua ad essere un nome caldo anche quello del romanista Lorenzo Pellegrini, la cui clausola rescissoria ammonta a 30 milioni di euro.

Capitolo mezz'ala. Oltre a Paquetà si cerca un altro elemento. Piacciono sia Gelson Martins dell'Atletico Madrid che Danjuma del Club Brugge.