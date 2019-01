Calciomercato Roma, Juan Jesus infortunato: torna di moda Nastasic

L'infortunio di Juan Jesus potrebbe costringere la Roma ad acquistare un difensore, piace sempre Nastasic. A centrocampo tutto dipende da De Rossi.

Non solo buone notizie per la Roma dopo il poker contro l'Entella in Coppa Italia dato che i giallorossi devono fare i conti con l'infortunio di Juan Jesus, costretto al cambio già al 9' a causa di un problema al ginocchio.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

La prima diagnosi parla di iperestensione ma il difensore brasiliano sarà visitato oggi a Villa Stuart per escludere eventuali lesioni ai legamenti che, ovviamente, allungherebbero di molto i tempi di recupero.

In quel caso quindi la Roma dovrebbe subito tornare sul mercato considerato come gli unici centrali a disposizione di Di Francesco sarebbero Manolas, Fazio e Marcano, con quest'ultimo che peraltro potrebbe partire a gennaio.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' oltre al giovane turco Kabak la Roma potrebbe ripensare seriamente a Nastasic, ex difensore della Fiorentina oggi allo Schalke 04 e già seguito a lungo dai giallorossi.

Inoltre la Roma aspetta di capire definitivamente le condizioni di De Rossi: se il capitano sarà subito pronto per tornare in campo dopo tre mesi di assenza infatti i giallorossi potrebbero evitare l'acquisto di un centrocampista, in caso contrario partirà l'assalto a Schneiderlin che potrebbe arrivare in prestito dall'Everton.

Escluso invece l'acquisto di un altro attaccante dato che la Roma ha piena fiducia in Schick, apparso rigenerato nelle ultime uscite e autore di una pregevole doppietta contro l'Entella.