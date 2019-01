Calciomercato Milan, per Piatek apertura del Genoa: "Aspettiamo offerte"

Il Milan punta Piatek per il dopo-Higuain, dalla parte del Genoa c'è l'apertura di Giorgio Perinetti: "Aspettiamo offerte confrete e sostanziose".

Il Milan è piombato su Ksysztof Piatek . L'attaccante polacco del Genoa sarebbe stato identificato dai rossoneri come l'erede in attacco in caso di partenza di Gonzalo Higuain direzione Chelsea. E dai liguri arrivano segnali di apertura dal direttore sportivo Giorgio Perinetti .

Intervistato a RMC Sport, il dirigente del 'Grifone' ha aperto a offerte per la punta, finora autore di 19 goal in 21 partite stagionali con la maglia del Genoa. L offerte dovranno però essere alte e sostanziose.

" Stiamo aspettando offerte concrete per Piatek , per ora abbiamo ricevuto solo sondaggi ed interessamenti. Non intendiamo cederlo a gennaio, ma la nostra resistenza può vacillare di fronte ad offerte alte e sostanziose ". L'articolo prosegue qui sotto

Perinetti ha anche confermato l'interessamento del Milan nei confronti dell'attaccante, la sorpresa di questi primi mesi di stagione di Serie A. Il Genoa vorrebbe tenerlo, ma può vendere in qualsiasi momento in questa sessione, se l'offerta sarà ritenuta congrua.