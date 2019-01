Parma, Kucka è ufficiale: arriva a titolo definitivo dal Trabzonspor

Il Parma ha ufficializzato l'arrivo di Juraj Kucka dal Trabzonspor a titolo definitivo. Contratto fino al 2022 per il giocatore.

Juraj Kucka è un nuovo giocatore del Parma. Il club emiliano ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista a titolo definitivo. Lo slovacco ha sottoscritto un contratto fino al 2022 con i crociati.

L'ex centrocampista di Milan e Genoa è sbarcato ieri a Milano per sostenere le visite mediche con il club e oggi nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità dell'affare. SI tratta di un ritorno in Italia dopo un anno e mezzo per il classe 1987.

Il nuovo numero 87 va a rinforzare un reparto in difficoltà dopo l'infortunio di Alberto Grassi, che ha terminato la stagione in anticipo.

Kucka vanta già 181 presenze in Serie A tra Genoa e Milan: dal 2011 al 2017 è stato protagonista nel massimo campionato. Ora ci ritorna, con l'obiettivo di salvare il Parma e, visti i 25 punti raccolti nelle prime 19 giornate, sognare un clamoroso approdo in Europa League.