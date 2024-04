Le probabili formazioni della 34ª giornata di Serie A 2023/24.

Emergenza difesa per il Milan, con tre squalificati. Nella Juve Vlahovic e Chiesa ancora favoriti per il tandem offensivo, recuperato Kean.

Ampio turnover in vista per l’Atalanta verso il Marsiglia, meno rotazioni per la Roma di De Rossi.

Rientra Zaccagni nella Lazio che perde Felipe Anderson, Inter senza troppi cambi sulla carta dopo la vittoria dello Scudetto. Politano insidiato da Ngonge nel Napoli.