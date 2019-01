Calciomercato Barcellona, Stuani obiettivo per l'attacco: operazione da 15M

Il Barcellona sta pensando a Stuani del Girone per il ruolo di 'vice' Suarez dopo la cessione di Munir al Siviglia.

Il Barcellona, ceduto Munir al Siviglia, è alla ricerca di un altro attaccante che possa fungere da 'riserva' a Luis Suarez. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Sport il primo nome sul taccuino blaugrana è quello dell'ex Reggina, ora al Girona, Christian Stuani.

Guarda oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Contratto in scadenza nel giugno del 2020, Stuani nella stagione in corso ha messo a segno 12 goal in 17 partite ed al momento è terzo nella classifica cannonieri della Liga. Si è ben distinto anche la scorsa stagione con 21 segnature in 33 presenze.

Il 32enne sta discutendo con il club il rinnovo di contratto ed ha una clausola rescissoria dell'importo di 15 milioni di euro. La dirigenza catalana, su espressa indicazione del tecnico Valverde, sta effettuando delle valutazioni per capire la fattibilità dell'operazione già in questa finestra di mercato.