Calciomercato Milan, Piatek sempre più caldo: può arrivare in prestito oneroso

Leonardo chiama Preziosi per parlare di Piatek, possibile un prestito molto oneroso ma c'è il pericolo Real. Higuain intanto aspetta il Chelsea.

Il calciomercato del Milan è appeso a Gonzalo Higuain. Le prossime mosse dei rossoneri dipendono completamente dal futuro del Pipita, che spinge per raggiungere Sarri al Chelsea ma per il quale i Blues non sono disposti a fare follie, anzi.

Al momento infatti il Chelsea non ha ancora formulato un'offerta che convinca la Juventus, proprietaria del cartellino di Higuain e che per girarlo a Londra vorrebbe almeno un prestito molto oneroso (27 milioni di euro) fino al 30 giugno del 2020.

Il Milan dal canto suo intanto però si cautela, tanto che secondo 'La Gazzetta dello Sport' ieri ci sarebbe stato un primo contatto telefonico tra Leonardo e Preziosi per parlare di Piatek.

Ormai d'altronde non ci sono più dubbi: il bomber polacco è l'obiettivo numero uno del Milan per sostituire Higuain già a gennaio, ma trovare un accordo col Genoa non sarà facile.

I rossoblù infatti non vorrebbero cedere Piatek in questa sessione di mercato e inoltre sanno bene come sul giocatore ci sia l'interesse di altri club, primo tra tutti il Real Madrid. Cosa questa che potrebbe innescare una sorta di asta a giugno.

Il Milan però spera di anticipare la concorrenza ma per farlo non può andare oltre l'offerta di un prestito molto oneroso con diritto di riscatto già fissato e pagamento spalmato in più anni. A pesare ovviamente sono i vincoli imposti al Milan dall'UEFA, vincoli che rendono difficile sostituire un giocatore come Higuain a gennaio.

La sensazione è che per sapere come finirà la telenovela Higuain bisognerà aspettare fine mese mentre sembra ormai da scartare l'ipotesi Morata. Lo spagnolo viene valutato almeno 60 milioni di euro dal Chelsea e inoltre guadagna 15 milioni lordi a stagione. Decisamente troppi per il Milan.