Calciomercato Juventus, la chiave per Emerson Palmieri: Rogerio piace al Chelsea

La Juventus valuta l'acquisto di Emerson Palmieri per sostituire Spinazzola, destinato al Bologna. La chiave può essere Rogerio al Chelsea.

Ritorno di fiamma nel calciomercato della Juventus che pensa di sostituire Leonardo Spinazzola con un vecchio pallino di Fabio Paratici: Emerson Palmieri.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il terzino italo-brasiliano piaceva molto ai bianconeri già quando giocava nella Roma e ora che con Sarri non trova spazio sarebbe improvvisamente tornato di moda.

L'arrivo di Emerson Palmieri d'altronde, come spiegato da Allegri dopo Bologna-Juventus, permetterebbe ai bianconeri di lasciare che Spinazzola vada in Emilia per giocare con più continuità.

A facilitare la trattativa col Chelsea secondo 'La Gazzetta dello Sport' potrebbe essere l'inserimento nell'affare del cartellino di Rogerio, che attualmente gioca al Sassuolo ma il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus.

Il terzino brasiliano infatti piace parecchio ai Blues ma anche a Newcastle e Wolverhampton, ecco perchè la Juventus conta di riportarlo alla base per poi rivenderlo a circa venti milioni di euro.

Non è però escluso che alla fine i bianconeri decidano di sacrificare subito Rogerio per arrivare a Emerson Palmieri e 'liberare' Spinazzola. Il Bologna attende fiducioso.