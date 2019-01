Calciomercato Fiorentina, Traorè arriverà a giugno: è ufficiale

La Fiorentina ha ingaggiato il giovane centrocampista dell'Empoli, che rimarrà in azzurro fino alla prossima stagione.

Luis Muriel è stato il primo acquisto di Serie A nel 2019, ora la Fiorentina arriva in anticipo rispetto a molte altre squadre nel chiudere ufficialmente un giovane colpo per la prossima stagione. Dal 2019/2020, infatti, giocherà in maglia viola Hamed Junior Traorè.

Guarda oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

"La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hamed Junior Traorè dall’Empoli FC. Il calciatore, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2023, resterà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2019"

Accostato a diverse big di Serie A nelle ultime settimane, alla fine Traore si accasa alla Fiorentina, mossasi prima delle altre contendenti. Nell'affare, anche se per ora non comunicato dalla società dei Della Valle, dovrebbe rientrare anche il giovane Vlahovic, pronto a fare il percorso inverso. Ma in prestito.

Classe 2000, ivoriano, Traorè è arrivato in Italia nel 2015 per giocare con le giovanili dell'Empoli, fino all'esordio in prima squadra nella scorsa stagione, sotto Andreazzoli. Con la promozione in Serie A il centrocampista è cresciuto, divenendo fondamentale per l'attuale annata.

Traorè passa alla Fiorentina per una cifra importante, di dodici milioni più bonus. Centrale, trequartista e all'occorrenza anche ala, il 18enne ivoriano può rappresentare una soluzione importante per diversi moduli, vista la capacità di adattarsi in diversi ruoli del centrocampo.

Chiuso Traorè, ufficializzato Muriel, la Fiorentina sta provando a concludere anche l'affare che porta ad Obiang. Il centrocampista ex Sampdoria arriverebbe in questa sessione di calciomercato: club al lavoro per limare gli ultimi dettagli con il West Ham.