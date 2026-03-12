Tim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

⚽ Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.