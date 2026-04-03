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Les meilleurs sites paris sportifs : notre classement en avril

Découvrez notre top 14 des bookmakers français en avril 2026. Dans ce comparatif nous analysons leurs offres, leurs avantages et leurs points faibles pour vous aider à trouver le meilleur site de paris sportif selon votre profil.

Les points clés à retenir

Dans ce comparatif des sites de paris sportifs français, nous vous donnons :

🛡️Seulement des bookmakers agréés par l'ANJ

✔️Les points forts et points faibles de chaque site de paris sportifs

🎁Les meilleurs bonus et codes promo pour chaque bookmaker

🚀Les fonctionnalités et formules de jeu spéciales proposées par chacun des meilleurs sites de paris sportifs

Quel est le meilleur site de paris sportifs agréé en avril 2026 ?

🥇Unibet est aujourd'hui le meilleur bookmaker français. Un bonus paris sportifs très attractif (premier pari remboursé même s'il est perdant + 10€ sans dépôt), une gamme d'options de paris ultra riche, une excellente appli mobile et des promos temporaires très régulières en font le numéro 1 des amateurs de paris sportifs, surtout depuis sa fusion avec Parions Sport le 24 mars 2026.

Les 10 meilleurs sites de paris sportifs Les 10 meilleurs sites de paris sportifs ayant une licence de l'ANJ en France sont : ⬆️ Unibet : 5/5⭐ L'opérateur incontournable pour le streaming en direct (Unibet TV) et les paris live. ✨ Winamax : 4.8/5⭐Le meilleur site pour les cotes sur le football et les promotions innovantes. 🚀 Betclic : 4.6/5 ⭐Parfait pour une expérience de pari mobile fluide et une interface utilisateur intuitive. 🐎 PMU : 4.5/5 ⭐ Le choix idéal pour combiner paris sportifs, hippiques et poker sur une seule plateforme. 🕹️ Betsson : 4.3/5 ⭐ Un vent frais du Nord pour ceux qui cherchent un nouvel actor prometteur sur le marché. 👑 Olybet : 4.2/5 ⭐ Le bookmaker à privilégier pour son offre de jeu en pleine croissance. ⭐ Pokerstars Sports : 4/5 ⭐ L'option parfaite pour les joueurs qui aiment l'alliance entre paris sportifs et poker. 📺DAZNbet : 3.8/5 ⭐: L'alliance du streaming sportif et des paris pour une immersion totale au cœur de l'action. ⚽Bwin : 3.6⭐ : Le pionnier historique du pari en direct avec l'un des catalogues de sports les plus vastes du marché. 🌐 NetBet : 3.5/5 ⭐ Recommandé pour son offre de jeu complète et le confort d'utilisation de sa plateforme.

Les meilleurs sites de paris sportifs selon les utilisateurs

Bookmaker ⭐Note Trustpilot ⭐Note App Store ⭐Note Google Play Store Unibet 1,2/5 (355 avis) 4,7/5 (45 k notes) 4,4/5 (37,3 k avis) Betclic 1.9/5 (15 avis) 4,7/5 (297 k notes) 4,5/5 (104 k avis) Winamax 1,2/5 (1387 avis) 4,6/5 (164 k notes) 4,3/5 (68,5 k avis) Betsson 3,6/5 (493 avis) 3,0/5 (905 notes) 2,8/5 (947 avis) PMU 2,6/5 (2352 avis) 3.9/5 (10 k notes) 3,1/5 (12,5 k avis) Pokerstars Sport NA 4,2/5 (3 k notes) 2,2 (763 avis) Bwin 1.7/5 (18 avis) 4,4/5 (5,4 k notes) 4,1/5 (1,5 k avis) Olybet NA 3,8/5 (49 notes) 3,3/5 (47 avis) NetBet 4,5/5 (722 avis) 2,6/5 (558 notes) 2,2/5 (763 avis) Vbet 1,8/5 (23 avis) 2,5 (183 notes) 2,6/5 (155 avis) DAZNbet NA NA NA Circus Bet NA 3/5 (10 notes) 4,1/5 (33 avis) Feeling Bet 3/5 (3 avis) 2,4/5 (29 notes) NA Genybet 1,9/5 (46 avis) 3,4/5 (907 notes) 3,9/5 (1,99 k avis)

Notes relevées en avril 2026

⭐Les notes des utilisateurs sur l'App Store et Google Play Store placent Betclic, Unibet et Winamax en tête du classement des meilleurs sites de paris sportifs en France.

⭐ Sur Trustpilot, NetBet, Betsson et Feeling Bet sont les 3 bookmakers les mieux notés par les utilisateurs.

Quel site de paris sportifs est fait pour vous ?

⟹ 📺Quel bookmaker est fait pour vous si vous aimez parier en direct ?

Si l'adrénaline des paris en temps réel est votre moteur, orientez-vous vers les plateformes qui offrent une interface de live betting réactive et intuitive, avec un large éventail de matchs disponibles et des statistiques actualisées en direct. Les fonctionnalités comme le streaming vidéo intégré sont un plus indéniable pour suivre l'action en direct et prendre des décisions éclairées.

Les 2 meilleurs sites pour vous

Winamax est souvent plébiscité pour son offre de streaming (Winamax TV) très riche et son interface live fluide, idéale pour le pari en direct.

est souvent plébiscité pour son offre de streaming (Winamax TV) très riche et son interface live fluide, idéale pour le pari en direct. Betclic propose également une très bonne section live, avec de nombreuses rencontres diffusées en direct et des statistiques pertinentes.

⟹ 🎁Quel site est fait pour vous si vous cherchez le meilleur bonus de bienvenue ?

Le choix d'un bonus est important pour les parieurs : la plupart des sites remboursent votre premier pari en "crédits de jeu" non retirables, mais deux leaders se distinguent en proposant un remboursement en CASH. C'est la forme de bonus la plus avantageuse car elle permet de récupérer réellement son argent sur son compte bancaire si le premier pari est perdant.

Les 2 meilleurs sites pour vous :

Winamax est l'historique du bonus "satisfait ou remboursé" en cash. Si votre premier pari (jusqu'à 100€) est perdant, la somme est créditée sur votre compte joueur et peut être retirée vers votre banque sans aucune condition de remise. C'est l'offre de sécurité maximale pour débuter.

Betclic propose désormais une offre similaire et extrêmement compétitive. En cas de premier pari perdant, Betclic vous rembourse également jusqu'à 100€ en CASH, sous réserve de la validation du compte. L'avantage ici est de pouvoir profiter de ce bonus très sécurisant sur l'application mobile la mieux notée du marché (4,7/5), alliant ainsi confort d'utilisation et garantie financière.

⟹ 📊Quel site de paris sportifs est fait pour vous si vous cherchez les meilleures cotes ?

Les cotes sont le cœur des paris sportifs, car elles déterminent le montant de vos gains potentiels. Si tenter de faire gonfler vos gains est votre objectif principal, vous devrez comparer les cotes proposées par différents bookmakers pour un même événement. Certains sites sont réputés pour offrir des cotes légèrement supérieures sur certaines disciplines ou types de paris. N'hésitez pas à utiliser des comparateurs de cotes pour trouver la meilleure valeur.

Les meilleurs sites pour vous :

Winamax est très souvent cité comme l'un des bookmakers proposant les meilleures cotes sur le marché français, en particulier sur le football et le tennis.

est très souvent cité comme l'un des bookmakers proposant les meilleures cotes sur le marché français, en particulier sur le football et le tennis. Betclic et Unibet sont également très compétitifs et affichent régulièrement des cotes plus intéressantes que la moyenne.

⟹ ⚽Quel bookmaker est fait pour vous si vous recherchez le plus large choix de sports et de paris ?

Si vous êtes un parieur éclectique et que vous ne voulez pas vous limiter aux sports majeurs, optez pour un site offrant une grande diversité de disciplines sportives, des plus populaires (football, tennis, basket) aux sports moins médiatisés (fléchettes, snooker...). De même, un large éventail de types de paris (paris simples, combinés, systèmes, handicaps, buteurs, etc.) vous permettra d'explorer toutes les facettes de vos pronostics. Les 2 meilleurs sites pour vous :

Winamax se distingue par une offre très complète, couvrant un grand nombre de sports et proposant une multitude de types de paris, y compris sur des compétitions moins courantes.

se distingue par une offre très complète, couvrant un grand nombre de sports et proposant une multitude de types de paris, y compris sur des compétitions moins courantes. Betclic offre également une gamme très étendue de sports et de marchés, avec une profondeur de paris statistiques (buteurs, statistiques joueurs) qui satisfait la plupart des parieurs.

⟹ 📱Quel bookmaker est fait pour vous si vous utilisez votre mobile pour parier ?

La flexibilité est clé pour de nombreux parieurs. Si vous pariez principalement depuis votre smartphone ou tablette, assurez-vous que le bookmaker propose une application mobile performante et ergonomique, ou un site mobile parfaitement optimisé. La navigation doit être fluide, le dépôt et le retrait d'argent facilités, et l'accès aux paris en direct doit être simple et rapide, sans aucun lag. Les meilleurs sites pour vous :

Les applications de Winamax et de Betclic sont unanimement reconnues pour leur fluidité, leur design intuitif et la richesse de leurs fonctionnalités, rendant l'expérience de pari mobile très agréable.

et de sont unanimement reconnues pour leur fluidité, leur design intuitif et la richesse de leurs fonctionnalités, rendant l'expérience de pari mobile très agréable. L'application Unibet est également très appréciée pour sa fiabilité et sa facilité d'utilisation.

L'offre paris sportifs de la semaine : "Complète ton pari" sur Parions Sport

Vous avez placé un pari, mais le match a commencé et vous avez une idée géniale pour l'améliorer ? Pas de problème ! Avec l'offre "Complète ton pari" de Parions Sport, vous n'avez pas besoin d'annuler votre pari initial.

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter de nouvelles sélections à votre pari en cours, simple ou combiné. C'est idéal pour enrichir votre ticket et augmenter vos gains potentiels en fonction de l'évolution du match.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 sélections, à condition que chacune ait une cote d'au moins 1,10. Notez que les paris avec "Cotes Boostées" ou les paris systèmes ne sont pas compatibles. En revanche, le Cash Out reste disponible sur votre pari une fois complété !

Les fonctionnalités disponibles ou non sur les sites de paris sportifs

Site Cash Out Combi Boosté Annulation pari (2 min) Combi personnalisé Live Streaming des matchs Winamax ✔️ ✔️ Combo Booster : 2,5% et 100% de bonus supplémentaires sur vos combinés gagnants à partir de 4 sélections ❌ ✔️ (MyMatch) ✔️des centaines d’évènements disponibles ainsi que des émissions Betclic ✔️ ✔️ Multi+ : jusqu’à 50% de bonus sur vos combinés ✔️ ✔️ (MyCombi) ✔️ PokerStars Sports ✔️ ❌ ❌ ❌ ❌ Betsson ✔️ ✔️ (boosts réguliers) ❌ ✔️ Combi Express ❌ NetBet ✔️ ✔️ Combi Boost : jusqu’à 100% supplémentaires sur vos paris combinés foot, tennis ou NBA comportant au minimum 4 sélections. ❌ ✔️ ❌ Unibet ✔️ ✔️ Multimax : jusqu’à 50% de bonus supplémentaires sur les paris combinés gagnants (5 sélections ou plus uniquement) ✔️ ✔️ (MyBet) ✔️ PMU ✔️ ✔️ Combimax : gains boostés jusqu'à 75% ❌ Bwin ✔️ ❌ ❌ ❌ ✔️ Vbet ✔️ ✔️ ❌ ✔️Rebet : rechargez un ticket de jeu déjà payé et validez-le en quelques secondes. ❌ Olybet ✔️ ✔️ Jusqu'à 100% de gains en plus avec le multi-boost ❌ ✔️ MyCombo ✔️ DAZN Bet ❌ ✔️ Multi-boost : Gains boostés jusqu'à 100% ❌ ❌ ✔️

✔️= Fonctionnalité disponible

❌ = Fonctionnalité non disponible

⚠️ = Fonctionnalité limitée

Tous ces bookmakers possèdent une licence ANJ (Autorité Nationale des Jeux). Ils proposent tous une application de paris sportifs.

Offre spéciales et paris spéciaux des bookmakers

Notre équipe s'est penchée sur les différentes offres spéciales proposées par les sites de paris sportifs agréés par l'ANJ ainsi que sur les paris spéciaux. Nous vous donnons un maximum de détails pour vous aider à faire votre choix.

Site Paris spéciaux Boost de cotes Challenges & promos ponctuelles Autres offres exclusives Winamax MyMatch (combinés sur 1 match) ✔️ (Combo Booster) ✔️ (nombreuses promos petites mais fréquentes) Jeu de l’Entraîneur (Fantasy Sport sur foot & basket), accumulation de Miles freebets Betclic MyCombi (combinés sur 1 match) ✔️ (Multi+) ✔️ Assure ton pari et reprend ta mise si ton pari est perdant à cause d’une sélection PokerStars Paris personnalisés avec Spin & Bet ✔️cotes boostées régulières ✔️Promotions saisonnières et missions à compléter Système de récompenses Stars Rewards Betsson Paris spéciaux sur certains événements ✔️sur des sélections spécifiques ✔️Tournois de paris avec classements Cashback et offres VIP Netbet Paris spéciaux sur les grands événements sportifs ✔️offres boost régulières ✔️Challenges hebdomadaires et bonus de dépôt Freebets via le Club NetBet Unibet MyBet (combinés sur 1 match) ✔️ ✔️ (challenges avec plusieurs milliers d’€ à gagner) Meilleures cotes sur un large panel de paris PMU Combimatch : combiné sur 1 match avec de nombreuses sélections dont les tirs ✔️ ✔️ Cagnottes sur les plus grands évènements sportifs (foot, tennis, basket...) 1N2 garanti (90' , 2buts d'avance) Bwin ❌ ✔️ (Boosts sur certains matchs pour les grandes affiches) ⚠️ (Peu de promos) Cash out automatique Olybet MyCombo (personnalisation pari combiné) ✔️Multi-Boost (jusqu'à 100% de gains en plus) ✔️ Promos p artenaires Stade Toulousain & Paris Basketball Vbet Rebet (rejouer un pari annulé) ✔️ ✔️ (sur événements majeurs) Promos partenaires (bonus sur clubs affiliés : Monaco, Nice) DAZN Bet Edit Bet : possibilité de compléter un pari en cours ❌ ⚠️ (Peu de promos) Garantie Plus : pari payé avant la fin du match si votre équipe mène de 2 buts

✔️= Fonctionnalité disponible

❌ = Fonctionnalité non disponible

⚠️ = Fonctionnalité limitée

Dépôt & retraits : comparez les sites de paris sportifs

L'équipe a aussi analysé les méthodes de dépôt et retrait des différents bookmakers, et quels sites de paris sportifs proposent le retrait instantané.

Opérateur 💳Méthodes de Dépôt 💸Méthodes de Retrait ⚡Retrait Instantané Betclic CB, Virement instantané, PayPal, Skrill, Paysafecard Virement bancaire Oui (Plusieurs options de retrait rapide) Unibet CB, Skrill, Cashlib, Virement instantané, Paysafecard, PayPal, Google Pay, Virement facile, Neteller, PayLib, Apple Pay, Neosurf Virement bancaire Oui (via virement Instantané) Winamax CB, Virement, PayPal, Paysafecard, Apple Pay Virement bancaire Oui (Gains délivrés instantanément / très rapidement) NetBet CB, Virement, PayPal, Paysafecard, Apple Pay, Neteller, NeoSurf, Cashlib, Skrill Virement bancaire Oui (Plusieurs options de retrait rapide) PMU CB, Virement, PayPal, Paysafecard Virement bancaire Non Olybet CB, Virement, PayPal, Paysafecard Virement bancaire Non Betsson CB, Virement, PayPal, Paysafecard, Apple Pay, Google Pay Virement bancaire Oui (Quasi-instantané après validation interne sous 24h) Pokerstars CB, Virement, PayPal, Paysafecard, Apple Pay, Neteller, NeoSurf, Skrill, Google Pay Virement bancaire, Skrill, Neteller Oui (via virement instantané) Bwin CB, Paypal, Paysafecard, Virement bancaire (Bank transfer), Skrill, Skrill 1 tap, Promocode Virement bancaire, Virement Skrill Oui (via virement instantané) DAZN Bet CB, Paypal, Skrill, Neteller, Paysafecard Virement bancaire Non

Les plus & les moins des sites de paris sportifs

Nous avons listé, bookmaker par bookmaker, les points forts et points faibles de chaque site de paris en ligne afin de vous aider à choisir la plateforme qui vous correspond le mieux :

BWIN

L'offre du site de paris sportifs en bref

Bonus de bienvenue 100€ remboursés en freebets sur le premier pari perdu Fonctionnalités Cash Out, Live Streaming Offres Boosts sur certains matchs pour les grandes affiches, Cash out automatique Sports disponibles 20 Paris spéciaux Combi Boost Poker Oui Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire

Paypal

Paysafe card

Bank transfer

Skrill

Skrill 1 tap

Promocode

Points forts :

✔️ Live streaming disponible

✔️ Interface fluide et adaptée aux débutants, idéal pour les joueurs occasionnels

Points faibles

❌ Offre de paris limitée (moins de variété comparée à d'autres bookmakers)

❌ Peu de promotions renouvelées régulièrement (seulement deux principales : « L'Expert » et « Montrez vos couleurs »)

❌ Manque d’innovation et d’options avancées pour les parieurs plus expérimentés

Notre note : ⭐⭐⭐⭐

VBET

L'offre du bookmaker en bref

Bonus de bienvenue 100€ remboursés en freebets sur le premier pari perdu Fonctionnalités Cash Out Offres Promos sur événements majeurs, promos partenaires Sports disponibles 23 Paris spéciaux ReBet pour retenter vos paris favoris Poker Non Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire

Virement

PayPal

Paysafecard

Netteller

Skrill

Points forts :

✔️ Bonus de bienvenue attractif (100€ remboursés en 2 fois)

✔️ Options de Cash Out et de Cote Boostée intuitifs

✔️ Fonctionnalité Rebet (recharger un ticket déjà payé après un Cash Out)

✔️ Promotions ponctuelles sur les grands événements

Points faibles :

❌ Offre de paris limitée (seulement 50 types de paris par rencontre)

❌ Cotes moyennes, sans réelle distinction concurrentielle

❌ Nécessité de valider son compte et de rejouer la 1re tranche pour obtenir la 2e moitié du bonus

Notre note : ⭐⭐⭐⭐

WINAMAX

L'offre du bookmaker en bref

Bonus de bienvenue 100€ sur 1er pari perdu + 10€ de freebets + 250€ max. supplémentaires Fonctionnalités Cash Out, Live Streaming Offres Nombreuses promos fréquentes, Jeu de l’Entraîneur, Miles freebets Sports disponibles 25 Paris spéciaux MyMatch, Combo Booster Poker Oui Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire

Skrill

Cashlib

Virement instantané

Paysafe ard

PayPal

Google Pay

Virement facile

Neteller

PayLib

Apple Pay

⭐Notre avis sur Winamax en détails

Points forts :

✔️ Meilleures cotes du marché sur une grande variété d’événements

✔️ Offres de combinés boostés attractives (Combo Booster)

✔️ Large gamme de formules de jeu (MyMatch ou le jeu de l’Entraîneur)



Points faibles :

❌ Bonus de bienvenue standard (100€, pas forcément plus attractif que la concurrence)

Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐

UNIBET

L'offre du site de paris sportifs en bref

Bonus de bienvenue 110€ de freebets Fonctionnalités Cash Out, Live Streaming, Annulation de pari Offres Challenges avec plusieurs milliers d’€ à gagner Sports disponibles 25 Paris spéciaux MyBet, Grilles Multimax Poker Oui Paris hippiques Oui Modes de dépôt Carte bancaire

Virement instantané

PayPal

Skrill

Paysafecard

⭐Notre avis Unibet détaillé

Points forts :

✔️ Cotes très compétitives (souvent les meilleures du marché)

✔️ Bonus de bienvenue pouvant atteindre 110€, dont 10€ sans dépôt

✔️ Offre de paris très large

✔️ MyBet (combinés personnalisés sur un match unique)

Points faibles :

❌ Absence de Loto Foot

❌ Service client pas toujours à la hauteur

Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐

BETCLIC

L'offre du bookmaker en bref

Bonus de bienvenue 100€ sur le premier pari Fonctionnalités Cash Out, Live Streaming, Annulation de pari Offres Assure ton pari Paris spéciaux MyCombi, Multi+ Sports disponibles 22 Poker Oui Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire

Virement instantané

PayPal

Skrill

Paysafecard

Points forts :

✔️ Bonus de bienvenue compétitif (100€ remboursés en feebets)

✔️ Offre de paris très variée

✔️ Fonctionnalité MyCombi pour créer des combinés sur une rencontre unique

✔️ Cash Out et Multi+ (boost de gains sur combinés)

Points faibles :

❌ Cotes correctes mais pas toujours les plus élevées du marché

❌ Moins de promotions régulières comparé à Unibet et Winamax

Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐ Notre avis sur Betclic en détails

BETSSON

L'offre du site de paris sportifs en bref

Bonus de bienvenue Jusqu'à 110€ de freebets Fonctionnalités Cash Out, Boosts réguliers, Combi Express Offres Tournois de paris avec classements, Cashback, offres VIP Paris spéciaux Paris spéciaux sur certains événements, boosts sur des sélections spécifiques Sports disponibles 19 Poker Non Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire

Virement

PayPal

Paysafecard

Apple Pay

Google Pay

Points forts :

✔️ Bonus de bienvenue plus généreux que la moyenne (jusqu’à 110€) sans dépôt.

✔️ Offre de paris large, notamment sur les sports nordiques et esports

✔️ Offre de remboursement Replay (10% remboursé si un seul pari perdant dans un combiné).

✔️ Fonctionnalité Bet Builder pour créer des paris combinés personnalisés

Points faibles :

❌ Pas encore très implanté en France (moins connu que Winamax ou Unibet)

❌ Cotes parfois inférieures aux meilleurs bookmakers



Notre note : ⭐⭐⭐



⭐Notre avis sur Betsson en détails

PMU Sport

L'offre du bookmaker en bref



Bonus de bienvenue Jusqu'à 100€ en cash sur le premier pari perdu. Fonctionnalités Cash Out, Live Streaming Offres Combimax, super cagnottes Paris spéciaux 1N2 garantis + paris spécifiques sur les courses hippiques Sports disponibles 15 Poker Oui Paris hippiques Oui Modes de dépôt Carte bancaire

Virement

paypal

Paysafecard

Points forts :

✔️ Bonus de bienvenue simple et facile à comprendre.

✔️ Offre de paris hippiques très complète.

✔️ Fonctionnalités utiles comme le Cash Out et le Live Streaming.

✔️ Interface claire et intuitive.

✔️ Promotions régulières sur les grands événements sportifs.

Points faibles :

❌ Cotes souvent moins compétitives que d'autres bookmakers.

❌ Moins de paris spéciaux ou de fonctionnalités innovantes que la concurrence.



Notre note : ⭐⭐⭐



POKERSTARS SPORTS

L'offre du bookmaker en bref

Bonus de bienvenue Premier pari remboursé jusqu’à 100€ en freebets Fonctionnalités Cash Out Offres Promotions saisonnières, missions à compléter, Stars Rewards Paris spéciaux Paris personnalisés avec Spin & Bet, cotes boostées régulières Sports disponibles 26 Poker Oui Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire

Virement

PayPal

Paysafecard

Apple Pay

Neteller

NeoSurf

Skrill

Google Pay

Points forts :

✔️ Plateforme reconnue et sécurisée (même groupe que PokerStars Poker)

✔️ Bonus de bienvenue intéressant (cashback 100€ sur le premier pari perdu)

✔️ Offre StarSub permettant de ne pas perdre un pari si le joueur parié est remplacé (buteur).

Points faibles :

❌ Paris sportifs secondaires limités (moins d’options que Betclic ou Unibet)

❌ Bonus de bienvenue fractionné en deux parties, dont la seconde n’est créditée qu’après 5 paris en argent réel.

❌ Moins spécialisé en paris sportifs par rapport à ses concurrents (davantage orienté poker)

❌ Moins d’offres promotionnelles variées par rapport à certains concurrents

Notre note : ⭐⭐⭐

NETBET

L'offre du site de paris sportifs en bref

Bonus de bienvenue 1er pari remboursé jusqu’à 50€ + 10% de cashback avec code promo NBGOAL Fonctionnalités Cash Out, Combi assuré football, Combi Boost Offres Challenges hebdomadaires, bonus de dépôt, Freebets via le Club NetBet Paris spéciaux Paris spéciaux sur les grands événements sportifs, offres boost régulières Sports disponibles 17 Poker Non Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire

Virement

PayPal

Paysafecard

Apple Pay

Neteller

NeoSurf

Cashlib

Skrill

⭐Notre avis NetBet détaillé

Points forts :

✔️ Plusieurs offres promos attractives (Jackpot, Combi Assuré, Combi Boost, Grilles de loto football).

✔️ Club NB, un programme de fidélité pour accumuler des points échangeables en bonus.

✔️ Promotions régulières sur les grands événements

✔️ Combi assuré football : jusqu’à 50€ remboursés sur un pari combiné de 5 sélections ou plus comportant une erreur

Points faibles :

❌ Bonus de bienvenue en dessous de la concurrence (50€ de pari remboursé + cashback limité).

❌ Obligation de parier 500€ pour obtenir la deuxième partie du bonus de bienvenue

Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐

OLYBET

L'offre du bookmaker en bref

Bonus de bienvenue 50€ remboursés sur le premier pari perdant + 50€ de cashback avec code promo OLYGOAL Fonctionnalités Cash Out, Live Streaming Offres Promos partenaires Stade Toulousain & Paris Basketball Paris spéciaux MyCombo, Multi-Boost Sports disponibles 20 Poker Non Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire

Virement

paypal

Paysafecard

Points forts :

✔️ Bonus de bienvenue attractif pour les nouveaux joueurs.

✔️ Large gamme de paris sportifs, y compris des sports moins courants.

✔️ Interface utilisateur intuitive et facile à naviguer.

✔️ Options de paris en direct et streaming disponibles pour certains événements.

✔️ Service client réactif et disponible via plusieurs canaux.



Points faibles :

❌ Moins connu sur le marché français par rapport à d'autres bookmakers établis.

❌ Cotes parfois moins compétitives par rapport à certains concurrents.

❌ Options de paiement limitées par rapport à d'autres plateformes.

❌ Application mobile moins performante que celle de certains concurrents.

Notre note : ⭐⭐⭐

⭐Notre avis OIybet détaillé

DAZNbet

L'offre du bookmaker en bref

Bonus de bienvenue 100€ de freebets sur le premier pari perdu Fonctionnalités Cash Out, Intégration streaming DAZN Offres Cotes boostées quotidiennes, Bet Builder Sports disponibles 20 Paris spéciaux Multi-choix sur un même match Poker Non Paris hippiques Non Modes de dépôt Carte bancaire, PayPal, Skrill, Neteller, Ticket Premium

Points forts :

✔️ Synergie unique avec la plateforme de streaming DAZN pour une expérience immersive.

✔️ Interface moderne et très épurée, idéale pour une navigation rapide sur mobile.

✔️ Cotes compétitives sur les grands championnats européens de football.

✔️ Processus d'inscription fluide et validation de compte rapide.



Points faibles :

❌ Catalogue de sports légèrement plus restreint que les leaders du marché (Winamax/Unibet).

❌ Absence de streaming gratuit directement intégré sans abonnement à la plateforme mère.

❌ Peu de promotions de type "défis" ou "missions" pour les joueurs réguliers à ce jour.



Notre note : ⭐⭐⭐

L'avis de l'auteur : quel site de paris sportifs choisir en avril 2026 ?

Après une analyse approfondie du marché français, mon constat est clair : le paysage des paris sportifs n'a jamais été aussi compétitif, mais quelques acteurs parviennent à se détacher nettement.

❤️Coup de cœur : Unibet

Si un seul site devait être recommandé aujourd'hui, ce serait Unibet. C'est l'opérateur le plus complet du marché français, notamment grâce à son incroyable service Unibet TV qui permet de suivre des milliers de matchs en streaming. Son bonus de bienvenue est l'un des plus attractifs et, surtout, l'application reste la référence absolue pour sa rapidité et la gestion des paris en direct.

Unibet Si un seul site devait être recommandé aujourd'hui, ce serait Unibet. C'est l'opérateur le plus complet du marché français, notamment grâce à son incroyable service Unibet TV qui permet de suivre des milliers de matchs en streaming. Son bonus de bienvenue est l'un des plus attractifs et, surtout, l'application reste la référence absolue pour sa rapidité et la gestion des paris en direct. 📈Pour les chasseurs de cotes : Winamax

Si votre priorité absolue est la rentabilité, Winamax reste indétrônable. Leur promesse d'offrir les meilleures cotes (notamment sur le football) n'est pas qu'un slogan publicitaire, c'est une réalité statistique que nous avons pu vérifier. C’est le site indispensable pour tout parieur sérieux qui souhaite maximiser ses gains sur le long terme.

Winamax Si votre priorité absolue est la rentabilité, Winamax reste indétrônable. Leur promesse d'offrir les meilleures cotes (notamment sur le football) n'est pas qu'un slogan publicitaire, c'est une réalité statistique que nous avons pu vérifier. C’est le site indispensable pour tout parieur sérieux qui souhaite maximiser ses gains sur le long terme. 📱L'expérience utilisateur : Betclic et Unibet

Pour ceux qui privilégient le plaisir de jeu et le direct, Betclic et Unibet sont au coude-à-coude. Betclic brille par son interface ultra-intuitive, parfaite pour débuter, tandis qu’Unibet reste la référence absolue pour le streaming vidéo avec Unibet TV.

Les nouveaux sites de paris sportifs en France

Le marché français des paris sportifs en ligne continue d'évoluer, avec l'apparition de nouveaux acteurs et le renforcement des opérateurs existants, tous sous la stricte supervision de l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

L'année 2024 a été particulièrement active avec l'introduction de plusieurs nouveaux bookmakers, prêts à rivaliser avec les meilleurs sites de paris sportifs.

Betsson, lancé fin 2023, a marqué les esprits par sa présence internationale et son entrée sur le marché français. D'autres, comme Circus Bet, Olybet et YesOrNo, ont également obtenu leurs agréments auprès de l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) et se sont officiellement lancés en 2024.

Ces nouveaux venus ne se contentent pas de reproduire les offres des bookmakers historiques. Ils s'efforcent d'innover. Circus Bet, par exemple, met en avant des fonctionnalités telles que l'« Edit Bet », permettant aux parieurs de modifier leurs paris après les avoir placés, une option qui séduit.

De son côté, Olybet a rapidement noué des partenariats avec des clubs sportifs français majeurs, comme le Stade Toulousain (rugby) et le Paris Basketball. Ces collaborations se traduisent par des offres promotionnelles exclusives et des codes bonus dédiés aux supporters de ces clubs.

Le petit dernier est apparu fin 2025. Il s'agit de DAZN Bet, le site de paris sportifs lancé par le géant du streaming sportif.

Quel est le meilleur site de paris sportifs international ?

Au niveau international, Bet365 est considéré comme le meilleur site de paris sportifs. Le bookmaker n'a pas de licence en France, mais certaines informations laissent penser que cela pourrait changer ! Le site est présent partout à travers le monde, sur presque tous les continents.

Bookmaker Top Fonctionnalités Pays où le site est légal Bet365 Vaste catalogue de paris, streaming en direct, cotes élevées, option "Créer un pari". Europe : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Italie, Danemark, Suède, Allemagne, Autriche, Suisse, Malte. Amérique du Nord : Canada (Ontario), États-Unis (Arizona, Colorado, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiane, New Jersey, Ohio, Pennsylvanie, Virginie, etc.). Amérique du Sud : Brésil, Mexique, Argentine, Uruguay, Chili, Pérou, Costa Rica, Panama. Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande. Afrique : Ghana, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud. Unibet Unibet TV (streaming), mises minimales faibles, application mobile performante. Europe : France, Royaume-Uni, Belgique, Irlande, Suède, Danemark, Estonie, Lituanie, Malte, Roumanie, Australie, Pologne. Amérique du Nord : États-Unis (New Jersey, Pennsylvanie, Virginie, Arizona, Indiana). Océanie : Australie. Betway Reconnu mondialement, promotions régulières, streaming en direct, grand choix d'eSports. Europe : Royaume-Uni, Irlande, Malte, Belgique, Danemark, Allemagne, Italie. Amérique : Mexique. Afrique : Afrique du Sud, Kenya, Zambie, Ghana, Nigeria, Ouganda, Tanzanie. Betsson Bonus généreux, cotes compétitives, application mobile, grand choix de jeux de casino. Europe : Suède, Danemark, Norvège, Islande, Malte, Lituanie, Estonie, Espagne, France. Amérique Latine : Chili, Pérou, Mexique, Colombie. Bwin Cotes majorées, streaming en direct, paris combinés. Europe : Royaume-Uni, Irlande, Malte, Belgique, Espagne, Italie, Danemark, Suède, Allemagne, Grèce. Amérique Latine : Mexique. William Hill Un des plus anciens et fiables, paris hippiques de qualité. Europe : Royaume-Uni, Irlande, Malte, Gibraltar, Espagne, Italie, Suède, Danemark, Belgique. Amérique du Nord : États-Unis (dans plusieurs états régulés). 888sport Interface conviviale, application mobile, paris en direct, promotions régulières. Europe : Royaume-Uni, Irlande, Malte, Danemark, Espagne, Roumanie, Suède, Italie, Portugal. Betfair Plateforme d'échange de paris (Exchange), streaming en direct, cotes élevées. Europe : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Danemark, Suède, Malte, Roumanie, Bulgarie. Océanie : Australie. Amérique du Nord : États-Unis (dans les états régulés). Pinnacle Cotes parmi les plus élevées du marché, limites de mises importantes. Malte, Curaçao. 1xBet Offre de paris très large, streaming, cotes élevées, nombreux bonus. Curaçao, Malte (la disponibilité est toutefois limitée dans de nombreux pays en raison de la réglementation). Marathonbet Cotes très compétitives, limites élevées, sans fioritures. Royaume-Uni, Malte, Espagne, Italie, Danemark. Interwetten Excellentes cotes (notamment sur le football), bonus de bienvenue. Malte, Allemagne, Espagne, Grèce. LeoVegas Expérience mobile primée, paris sportifs et casino. Royaume-Uni, Suède, Danemark, Malte, Irlande, Italie. Betano Bookmaker en forte croissance, bonus généreux, application mobile. Portugal, Allemagne, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Chypre, Brésil. Dafabet Bonus de bienvenue, applications iOS/Android, paris en direct. Philippines (Asie), Royaume-Uni, Irlande. ComeOn Interface conviviale, cotes compétitives, programme de fidélité. Malte, Suède, Royaume-Uni. Cloudbet Spécialisé dans les cryptomonnaies, large offre de paris sportifs et casino. Curaçao (la disponibilité dépend de la législation sur les cryptomonnaies de chaque pays). 22Bet Grand choix de sports et paris, cotes élevées, nombreux bonus. Afrique : Kenya, Nigeria, Ghana, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, RDC. Ladbrokes Un des plus anciens bookmakers, paris hippiques, large choix de paris. Royaume-Uni, Irlande, Belgique. Coral Filiale de Ladbrokes, offre complémentaire, streaming, promotions. Royaume-Uni, Irlande.

Quels critères pour définir les meilleurs bookmakers ?

Diversité des paris proposés

Cotes compétitives

Bonus de bienvenue

Formules de jeu innovantes

Offres ponctuelles et promotions

Qualité de l'application mobile

Service client et support

Sécurité et fiabilité

Options de paiement

Interface utilisateur et expérience

Avis et réputation

Programmes de fidélité et clubs VIP



Vous l'avez compris, selon vos attentes, votre niveau de jeu, vos préférences, différents critères doivent être pris en compte pour trouver le meilleur site de paris sportifs.

Explications des critères



⚽ 1. Diversité des paris proposés

La quantité et la qualité des paris disponibles sont cruciales. Les parieurs expérimentés apprécieront une large gamme de paris, y compris les paris combinés et les paris spéciaux. Pour les débutants, une offre plus classique peut suffire.

✔️ 2. Cotes compétitives

Les cotes sont un indicateur clé de la rentabilité potentielle d'un bookmaker. Des cotes élevées signifient des gains plus importants en cas de victoire. Certains sites comme Winamax se distinguent par des cotes particulièrement attractives sur de nombreux événements.

🎁 3. Bonus de bienvenue

Les bonus de bienvenue permettent de jouer gratuitement et peuvent varier en type et en montant. Les principaux types incluent :

Bonus de dépôt : Double votre solde de jeu dès le premier dépôt.

: Double votre solde de jeu dès le premier dépôt. 1er pari remboursé : Remboursement en cas de pari perdant (certains sites comme Unibet, Winamax ou PMU remboursent la première mise même si elle est gagnante)

: Remboursement en cas de pari perdant (certains sites comme Unibet, Winamax ou PMU remboursent la première mise même si elle est gagnante) Cashback : Remboursement partiel des mises engagées (en général dans les 30 jours suivant l'inscription sur le bookmaker).

💡4. Formules de jeu innovantes

Cash Out : Permet de sécuriser ses gains ou de limiter ses pertes en annulant un pari en cours.

: Permet de sécuriser ses gains ou de limiter ses pertes en annulant un pari en cours. Annulation de pari : Récupération de la mise en cas d'erreur de saisie.

: Récupération de la mise en cas d'erreur de saisie. Combinés sur une rencontre unique : Combinaison de sélections sur un seul match.

: Combinaison de sélections sur un seul match. Boost de gain sur les combinés : Augmentation des gains pour les paris combinés.

: Augmentation des gains pour les paris combinés. Jeu de l'Entraîneur : Composition d'équipes virtuelles pour des compétitions réelles.

💸 5. Offres ponctuelles et promotions

Les promotions régulières et les offres spéciales montrent le dynamisme d'un site. Certains bookmakers se démarquent par des challenges et des bonus tout au long de l'année sur de très nombreux évènements.

📱 6. Qualité de l'application mobile

Une application mobile performante est essentielle pour les parieurs nomades. Vérifiez la prise en charge des fonctionnalités comme la connexion par empreinte digitale, les options de paiement, et la facilité de navigation.

📞 7. Service client et support

Un bon service client est important pour résoudre rapidement les problèmes. Vérifiez les options de contact disponibles (chat en direct, email, téléphone) et les heures de disponibilité.

🔒 8. Sécurité et fiabilité

Assurez-vous que le site est autorisé à opérer en France (licence ANJ). La sécurité des transactions et la protection des données personnelles sont primordiales.

💳 9. Options de paiement

Une variété d'options de dépôt et de retrait (cartes bancaires comme la Visa ou la Mastercard, portefeuilles électroniques tels que PayPal, Apple Pay ou Google Pay, virements bancaires) facilite la gestion de vos fonds.

🚀 10. Interface utilisateur et expérience

Un site bien conçu et intuitif améliore l'expérience de jeu. Une navigation fluide et des fonctionnalités faciles à trouver sont des atouts majeurs.

⭐11. Avis et réputation

Consultez les avis d'autres utilisateurs pour évaluer la réputation du site. Les forums et les sites de comparaison peuvent fournir des informations précieuses.

🕶️ 12. Programmes de fidélité et clubs VIP

Certains bookmakers récompensent la fidélité de leurs clients avec des points, des bonus ou des avantages exclusifs.

❔Meilleurs sites de paris sportifs - FAQ

+ Quels sont les critères les plus importants pour choisir un site de paris sportifs ? Les critères clés incluent les cotes compétitives, la diversité des paris proposés, les bonus de bienvenue, les formules de jeu innovantes, la qualité de l'application mobile, le service client, la sécurité, les options de paiement, et la réputation du site. + Quel est le meilleur bookmaker entre Unibet et Betclic ? Choisissez Betclic si vous débutez ou si vous pariez majoritairement sur le foot depuis votre mobile. Choisissez Unibet si vous êtes un parieur plus régulier qui aime suivre les matchs en streaming et diversifier ses types de paris (sport, turf, poker). + Quels sont les nouveaux sites de paris sportifs ? DAZN Bet est le dernier site de paris sportifs à avoir été lancé en France. Avant lui, Betsson, Circus Bet ou encore Pokerstars Sports puis Olybet sont venus enrichir l'offre des bookmakers disponibles en France. + Comment évaluer la qualité d'une application mobile de paris sportifs ? Une bonne application mobile doit être intuitive, rapide, et offrir toutes les fonctionnalités disponibles sur le site web. Vérifiez également les options de connexion sécurisée et les méthodes de paiement disponibles. + Peut-on réellement gagner de l'argent sur le long terme avec les paris sportifs ? Le pari sportif doit rester un plaisir. Il est possible de gagner de l'argent grâce à une analyse rigoureuse et une bonne gestion de sa bankroll, mais il faut garder à l'esprit que la majorité des parieurs sont déficitaires. Ne pariez jamais d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. + Quel site de paris sportifs offre un bonus sans dépôt ? A l'heure actuelle, 2 sites de paris sportifs proposent des bonus sans dépôt de 10€ (en freebets), offerts suite à la validation du compte joueur : Unibet et Betsson.





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