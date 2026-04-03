Sommaire
- ✅Quel est le meilleur site de paris sportifs agréé en avril 2026 ?
- 👥Les meilleurs sites de paris sportifs selon les utilisateurs
- 🔍Quel site de paris sportifs est fait pour vous ?
- 💡L'offre paris sportifs de la semaine : L'Assurance Buteur d'Unibet
- ⚙️Les fonctionnalités disponibles ou non sur les sites de paris sportifs
- 🎁Offre spéciales et paris spéciaux des bookmakers
- 💳Dépôt & retraits : comparez les sites de paris sportifs
- ⚖️Les plus & les moins des sites de paris sportifs
- • BWIN
- • VBET
- • WINAMAX
- • UNIBET
- • BETCLIC
- • BETSSON
- • PMU Sport
- • POKERSTARS SPORTS
- • NETBET
- • OLYBET
- • DAZNbet
- ✍️L'avis de l'auteur : quel site de paris sportifs choisir en avril 2026 ?
- 🆕Les nouveaux sites de paris sportifs en France
- 🌍Quel est le meilleur site de paris sportifs international ?
- 📏Quels critères pour définir les meilleurs bookmakers ?
- ❓❔Meilleurs sites de paris sportifs - FAQ
Les meilleurs sites paris sportifs : notre classement en avrilDécouvrez notre top 14 des bookmakers français en avril 2026. Dans ce comparatif nous analysons leurs offres, leurs avantages et leurs points faibles pour vous aider à trouver le meilleur site de paris sportif selon votre profil.
|Bookmaker
|Note
|Découvrir le site
|Bonus de bienvenue sport
|1. Unibet
|5/5 ⭐
|Je découvre Unibet >>
|110€ Gle sport avec GOAL110 + 350€ sur le poker & le turf
|2. Winamax
|4.8/5 ⭐
|Je découvre Winamax >>
|Jusqu'à 360€ sur le sport & le poker avec WNMX***
|3. Betclic
|4.6/5 ⭐
|Je découvre Betclic >>
|100€ avec le code promo Betclic BCGOAL
|4. PMU
|4.5/5 ⭐
|Je découvre PMU >>
|100€ CASH avec le code promo SPORT
|5. Betsson
|4.3/5 ⭐
|Je découvre Betsson >>
|110€ avec le code promo Betsson VERIF10
|6. Olybet
|4.2/5 ⭐
|Je découvre Olybet >>
|100€ avec le code promo Olybet OLYGOAL
|7. Pokerstars Sport
|4/5 ⭐
|Je découvre Pokerstars Sport >>
|100€ en crédit de jeu
|8.DAZNbet
|3.8/5 ⭐
|Je découvre DAZNbet >>
|Jusqu'à 100€ en crédits de jeu
|9. NetBet
|3.5/5⭐
|Je découvre NetBet >>
|Offre de bienvenue temporairement indisponible
|10. Vbet
|3.5/5 ⭐
|Je découvre Vbet >>
|Jusqu'à 100€ de crédits de jeu
|11. Feeling Bet
|3.4./5 ⭐
|Je découvre Feeling Bet >>
|50€ de freebets & jusqu'à 250€ de cashback
|12. Bwin
|3.2/5 ⭐
|Je découvre Bwin >>
|Jusqu'à 100€ de freebets
|13. Circus Bet
|3/5 ⭐
|Je découvre Circus Bet >>
|Offre de bienvenue indisponible
|14. Genybet
|3.5/5 ⭐
|Je découvre Genybet >>
|Jusqu'à 50€ de freebets
Les points clés à retenir
Dans ce comparatif des sites de paris sportifs français, nous vous donnons :
- 🛡️Seulement des bookmakers agréés par l'ANJ
- ✔️Les points forts et points faibles de chaque site de paris sportifs
- 🎁Les meilleurs bonus et codes promo pour chaque bookmaker
- 🚀Les fonctionnalités et formules de jeu spéciales proposées par chacun des meilleurs sites de paris sportifs
Quel est le meilleur site de paris sportifs agréé en avril 2026 ?
🥇Unibet est aujourd'hui le meilleur bookmaker français. Un bonus paris sportifs très attractif (premier pari remboursé même s'il est perdant + 10€ sans dépôt), une gamme d'options de paris ultra riche, une excellente appli mobile et des promos temporaires très régulières en font le numéro 1 des amateurs de paris sportifs, surtout depuis sa fusion avec Parions Sport le 24 mars 2026.
Les 10 meilleurs sites de paris sportifs
Les 10 meilleurs sites de paris sportifs ayant une licence de l'ANJ en France sont :
- ⬆️ Unibet : 5/5⭐ L'opérateur incontournable pour le streaming en direct (Unibet TV) et les paris live.
- ✨ Winamax : 4.8/5⭐Le meilleur site pour les cotes sur le football et les promotions innovantes.
- 🚀 Betclic : 4.6/5 ⭐Parfait pour une expérience de pari mobile fluide et une interface utilisateur intuitive.
- 🐎 PMU : 4.5/5 ⭐ Le choix idéal pour combiner paris sportifs, hippiques et poker sur une seule plateforme.
- 🕹️ Betsson : 4.3/5 ⭐ Un vent frais du Nord pour ceux qui cherchent un nouvel actor prometteur sur le marché.
- 👑 Olybet : 4.2/5 ⭐ Le bookmaker à privilégier pour son offre de jeu en pleine croissance.
- ⭐ Pokerstars Sports : 4/5 ⭐ L'option parfaite pour les joueurs qui aiment l'alliance entre paris sportifs et poker.
- 📺DAZNbet : 3.8/5 ⭐: L'alliance du streaming sportif et des paris pour une immersion totale au cœur de l'action.
- ⚽Bwin : 3.6⭐ : Le pionnier historique du pari en direct avec l'un des catalogues de sports les plus vastes du marché.
- 🌐 NetBet : 3.5/5 ⭐ Recommandé pour son offre de jeu complète et le confort d'utilisation de sa plateforme.
Les meilleurs sites de paris sportifs selon les utilisateurs
|Bookmaker
|⭐Note Trustpilot
|⭐Note App Store
|⭐Note Google Play Store
|Unibet
|1,2/5 (355 avis)
|4,7/5 (45 k notes)
|4,4/5 (37,3 k avis)
|Betclic
|1.9/5 (15 avis)
|4,7/5 (297 k notes)
|4,5/5 (104 k avis)
|Winamax
|1,2/5 (1387 avis)
|4,6/5 (164 k notes)
|4,3/5 (68,5 k avis)
|Betsson
|3,6/5 (493 avis)
|3,0/5 (905 notes)
|2,8/5 (947 avis)
|PMU
|2,6/5 (2352 avis)
|3.9/5 (10 k notes)
|3,1/5 (12,5 k avis)
|Pokerstars Sport
|NA
|4,2/5 (3 k notes)
|2,2 (763 avis)
|Bwin
|1.7/5 (18 avis)
|4,4/5 (5,4 k notes)
|4,1/5 (1,5 k avis)
|Olybet
|NA
|3,8/5 (49 notes)
|3,3/5 (47 avis)
|NetBet
|4,5/5 (722 avis)
|2,6/5 (558 notes)
|2,2/5 (763 avis)
|Vbet
|1,8/5 (23 avis)
|2,5 (183 notes)
|2,6/5 (155 avis)
|DAZNbet
|NA
|NA
|NA
|Circus Bet
|NA
|3/5 (10 notes)
|4,1/5 (33 avis)
|Feeling Bet
|3/5 (3 avis)
|2,4/5 (29 notes)
|NA
|Genybet
|1,9/5 (46 avis)
|3,4/5 (907 notes)
|3,9/5 (1,99 k avis)
Notes relevées en avril 2026
⭐Les notes des utilisateurs sur l'App Store et Google Play Store placent Betclic, Unibet et Winamax en tête du classement des meilleurs sites de paris sportifs en France.
⭐ Sur Trustpilot, NetBet, Betsson et Feeling Bet sont les 3 bookmakers les mieux notés par les utilisateurs.
Quel site de paris sportifs est fait pour vous ?
⟹ 📺Quel bookmaker est fait pour vous si vous aimez parier en direct ?
Si l'adrénaline des paris en temps réel est votre moteur, orientez-vous vers les plateformes qui offrent une interface de live betting réactive et intuitive, avec un large éventail de matchs disponibles et des statistiques actualisées en direct. Les fonctionnalités comme le streaming vidéo intégré sont un plus indéniable pour suivre l'action en direct et prendre des décisions éclairées.
Les 2 meilleurs sites pour vous
- Winamax est souvent plébiscité pour son offre de streaming (Winamax TV) très riche et son interface live fluide, idéale pour le pari en direct.
- Betclic propose également une très bonne section live, avec de nombreuses rencontres diffusées en direct et des statistiques pertinentes.
⟹ 🎁Quel site est fait pour vous si vous cherchez le meilleur bonus de bienvenue ?
Le choix d'un bonus est important pour les parieurs : la plupart des sites remboursent votre premier pari en "crédits de jeu" non retirables, mais deux leaders se distinguent en proposant un remboursement en CASH. C'est la forme de bonus la plus avantageuse car elle permet de récupérer réellement son argent sur son compte bancaire si le premier pari est perdant.
Les 2 meilleurs sites pour vous :
Winamax est l'historique du bonus "satisfait ou remboursé" en cash. Si votre premier pari (jusqu'à 100€) est perdant, la somme est créditée sur votre compte joueur et peut être retirée vers votre banque sans aucune condition de remise. C'est l'offre de sécurité maximale pour débuter.
Betclic propose désormais une offre similaire et extrêmement compétitive. En cas de premier pari perdant, Betclic vous rembourse également jusqu'à 100€ en CASH, sous réserve de la validation du compte. L'avantage ici est de pouvoir profiter de ce bonus très sécurisant sur l'application mobile la mieux notée du marché (4,7/5), alliant ainsi confort d'utilisation et garantie financière.
⟹ 📊Quel site de paris sportifs est fait pour vous si vous cherchez les meilleures cotes ?
Les cotes sont le cœur des paris sportifs, car elles déterminent le montant de vos gains potentiels. Si tenter de faire gonfler vos gains est votre objectif principal, vous devrez comparer les cotes proposées par différents bookmakers pour un même événement. Certains sites sont réputés pour offrir des cotes légèrement supérieures sur certaines disciplines ou types de paris. N'hésitez pas à utiliser des comparateurs de cotes pour trouver la meilleure valeur.
Les meilleurs sites pour vous :
- Winamax est très souvent cité comme l'un des bookmakers proposant les meilleures cotes sur le marché français, en particulier sur le football et le tennis.
- Betclic et Unibet sont également très compétitifs et affichent régulièrement des cotes plus intéressantes que la moyenne.
⟹ ⚽Quel bookmaker est fait pour vous si vous recherchez le plus large choix de sports et de paris ?
Si vous êtes un parieur éclectique et que vous ne voulez pas vous limiter aux sports majeurs, optez pour un site offrant une grande diversité de disciplines sportives, des plus populaires (football, tennis, basket) aux sports moins médiatisés (fléchettes, snooker...). De même, un large éventail de types de paris (paris simples, combinés, systèmes, handicaps, buteurs, etc.) vous permettra d'explorer toutes les facettes de vos pronostics. Les 2 meilleurs sites pour vous :
- Winamax se distingue par une offre très complète, couvrant un grand nombre de sports et proposant une multitude de types de paris, y compris sur des compétitions moins courantes.
- Betclic offre également une gamme très étendue de sports et de marchés, avec une profondeur de paris statistiques (buteurs, statistiques joueurs) qui satisfait la plupart des parieurs.
⟹ 📱Quel bookmaker est fait pour vous si vous utilisez votre mobile pour parier ?
La flexibilité est clé pour de nombreux parieurs. Si vous pariez principalement depuis votre smartphone ou tablette, assurez-vous que le bookmaker propose une application mobile performante et ergonomique, ou un site mobile parfaitement optimisé. La navigation doit être fluide, le dépôt et le retrait d'argent facilités, et l'accès aux paris en direct doit être simple et rapide, sans aucun lag. Les meilleurs sites pour vous :
- Les applications de Winamax et de Betclic sont unanimement reconnues pour leur fluidité, leur design intuitif et la richesse de leurs fonctionnalités, rendant l'expérience de pari mobile très agréable.
- L'application Unibet est également très appréciée pour sa fiabilité et sa facilité d'utilisation.
L'offre paris sportifs de la semaine : "Complète ton pari" sur Parions Sport
Vous avez placé un pari, mais le match a commencé et vous avez une idée géniale pour l'améliorer ? Pas de problème ! Avec l'offre "Complète ton pari" de Parions Sport, vous n'avez pas besoin d'annuler votre pari initial.
Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter de nouvelles sélections à votre pari en cours, simple ou combiné. C'est idéal pour enrichir votre ticket et augmenter vos gains potentiels en fonction de l'évolution du match.
Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 sélections, à condition que chacune ait une cote d'au moins 1,10. Notez que les paris avec "Cotes Boostées" ou les paris systèmes ne sont pas compatibles. En revanche, le Cash Out reste disponible sur votre pari une fois complété !
Les fonctionnalités disponibles ou non sur les sites de paris sportifs
Site
Cash Out
Combi Boosté
Annulation pari (2 min)
Combi personnalisé
Live Streaming des matchs
Winamax
✔️
✔️ Combo Booster : 2,5% et 100% de bonus supplémentaires sur vos combinés gagnants à partir de 4 sélections
❌
✔️ (MyMatch)
✔️des centaines d’évènements disponibles ainsi que des émissions
Betclic
✔️
✔️ Multi+ : jusqu’à 50% de bonus sur vos combinés
✔️
✔️ (MyCombi)
✔️
PokerStars Sports
✔️
❌
❌
❌
❌
Betsson
✔️
✔️ (boosts réguliers)
❌
✔️ Combi Express
❌
NetBet
✔️
✔️ Combi Boost : jusqu’à 100% supplémentaires sur vos paris combinés foot, tennis ou NBA comportant au minimum 4 sélections.
❌
✔️
❌
Unibet
✔️
✔️ Multimax : jusqu’à 50% de bonus supplémentaires sur les paris combinés gagnants (5 sélections ou plus uniquement)
✔️
✔️ (MyBet)
✔️
|PMU
|✔️
|✔️ Combimax : gains boostés jusqu'à 75%
|❌
Bwin
✔️
❌
❌
❌
✔️
Vbet
✔️
✔️
❌
✔️Rebet : rechargez un ticket de jeu déjà payé et validez-le en quelques secondes.
❌
|Olybet
|✔️
|✔️ Jusqu'à 100% de gains en plus avec le multi-boost
|❌
|✔️ MyCombo
|✔️
|DAZN Bet
|❌
|✔️ Multi-boost : Gains boostés jusqu'à 100%
|❌
|❌
|✔️
✔️= Fonctionnalité disponible
❌ = Fonctionnalité non disponible
⚠️ = Fonctionnalité limitée
Tous ces bookmakers possèdent une licence ANJ (Autorité Nationale des Jeux). Ils proposent tous une application de paris sportifs.
Offre spéciales et paris spéciaux des bookmakers
Notre équipe s'est penchée sur les différentes offres spéciales proposées par les sites de paris sportifs agréés par l'ANJ ainsi que sur les paris spéciaux. Nous vous donnons un maximum de détails pour vous aider à faire votre choix.
Site
Paris spéciaux
Boost de cotes
Challenges & promos ponctuelles
Autres offres exclusives
Winamax
MyMatch (combinés sur 1 match)
✔️ (Combo Booster)
✔️ (nombreuses promos petites mais fréquentes)
Jeu de l’Entraîneur (Fantasy Sport sur foot & basket), accumulation de Miles freebets
Betclic
MyCombi (combinés sur 1 match)
✔️ (Multi+)
✔️
Assure ton pari et reprend ta mise si ton pari est perdant à cause d’une sélection
PokerStars
Paris personnalisés avec Spin & Bet
✔️cotes boostées régulières
✔️Promotions saisonnières et missions à compléter
Système de récompenses Stars Rewards
Betsson
Paris spéciaux sur certains événements
✔️sur des sélections spécifiques
✔️Tournois de paris avec classements
Cashback et offres VIP
Netbet
Paris spéciaux sur les grands événements sportifs
✔️offres boost régulières
✔️Challenges hebdomadaires et bonus de dépôt
Freebets via le Club NetBet
Unibet
MyBet (combinés sur 1 match)
✔️
✔️ (challenges avec plusieurs milliers d’€ à gagner)
Meilleures cotes sur un large panel de paris
|PMU
|Combimatch : combiné sur 1 match avec de nombreuses sélections dont les tirs
|✔️
|✔️ Cagnottes sur les plus grands évènements sportifs (foot, tennis, basket...)
|1N2 garanti (90' , 2buts d'avance)
Bwin
❌
✔️ (Boosts sur certains matchs pour les grandes affiches)
⚠️ (Peu de promos)
Cash out automatique
Olybet
|MyCombo (personnalisation pari combiné)
✔️Multi-Boost (jusqu'à 100% de gains en plus)
✔️
|Promos partenaires Stade Toulousain & Paris Basketball
Vbet
Rebet (rejouer un pari annulé)
✔️
✔️ (sur événements majeurs)
Promos partenaires (bonus sur clubs affiliés : Monaco, Nice)
|DAZN Bet
|Edit Bet : possibilité de compléter un pari en cours
|❌
|⚠️ (Peu de promos)
|Garantie Plus : pari payé avant la fin du match si votre équipe mène de 2 buts
✔️= Fonctionnalité disponible
❌ = Fonctionnalité non disponible
⚠️ = Fonctionnalité limitée
Dépôt & retraits : comparez les sites de paris sportifs
L'équipe a aussi analysé les méthodes de dépôt et retrait des différents bookmakers, et quels sites de paris sportifs proposent le retrait instantané.
|Opérateur
|💳Méthodes de Dépôt
|💸Méthodes de Retrait
|⚡Retrait Instantané
|Betclic
|CB, Virement instantané, PayPal, Skrill, Paysafecard
|Virement bancaire
|Oui (Plusieurs options de retrait rapide)
|Unibet
|CB, Skrill, Cashlib, Virement instantané, Paysafecard, PayPal, Google Pay, Virement facile, Neteller, PayLib, Apple Pay, Neosurf
|Virement bancaire
|Oui (via virement Instantané)
|Winamax
|CB, Virement, PayPal, Paysafecard, Apple Pay
|Virement bancaire
|Oui (Gains délivrés instantanément / très rapidement)
|NetBet
|CB, Virement, PayPal, Paysafecard, Apple Pay, Neteller, NeoSurf, Cashlib, Skrill
|Virement bancaire
|Oui (Plusieurs options de retrait rapide)
|PMU
|CB, Virement, PayPal, Paysafecard
|Virement bancaire
|Non
|Olybet
|CB, Virement, PayPal, Paysafecard
|Virement bancaire
|Non
|Betsson
|CB, Virement, PayPal, Paysafecard, Apple Pay, Google Pay
|Virement bancaire
|Oui (Quasi-instantané après validation interne sous 24h)
|Pokerstars
|CB, Virement, PayPal, Paysafecard, Apple Pay, Neteller, NeoSurf, Skrill, Google Pay
|Virement bancaire, Skrill, Neteller
|Oui (via virement instantané)
|Bwin
|CB, Paypal, Paysafecard, Virement bancaire (Bank transfer), Skrill, Skrill 1 tap, Promocode
|Virement bancaire, Virement Skrill
|Oui (via virement instantané)
|DAZN Bet
|CB, Paypal, Skrill, Neteller, Paysafecard
|Virement bancaire
|Non
Les plus & les moins des sites de paris sportifs
Nous avons listé, bookmaker par bookmaker, les points forts et points faibles de chaque site de paris en ligne afin de vous aider à choisir la plateforme qui vous correspond le mieux :
BWIN
L'offre du site de paris sportifs en bref
|Bonus de bienvenue
|100€ remboursés en freebets sur le premier pari perdu
|Fonctionnalités
|Cash Out, Live Streaming
|Offres
|Boosts sur certains matchs pour les grandes affiches, Cash out automatique
|Sports disponibles
|20
|Paris spéciaux
|Combi Boost
|Poker
|Oui
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
Points forts :
✔️ Live streaming disponible
✔️ Interface fluide et adaptée aux débutants, idéal pour les joueurs occasionnels
Points faibles
❌ Offre de paris limitée (moins de variété comparée à d'autres bookmakers)
❌ Peu de promotions renouvelées régulièrement (seulement deux principales : « L'Expert » et « Montrez vos couleurs »)
❌ Manque d’innovation et d’options avancées pour les parieurs plus expérimentés
Notre note : ⭐⭐⭐⭐
VBET
L'offre du bookmaker en bref
|Bonus de bienvenue
|100€ remboursés en freebets sur le premier pari perdu
|Fonctionnalités
|Cash Out
|Offres
|Promos sur événements majeurs, promos partenaires
|Sports disponibles
|23
|Paris spéciaux
|ReBet pour retenter vos paris favoris
|Poker
|Non
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
Points forts :
✔️ Bonus de bienvenue attractif (100€ remboursés en 2 fois)
✔️ Options de Cash Out et de Cote Boostée intuitifs
✔️ Fonctionnalité Rebet (recharger un ticket déjà payé après un Cash Out)
✔️ Promotions ponctuelles sur les grands événements
Points faibles :
❌ Offre de paris limitée (seulement 50 types de paris par rencontre)
❌ Cotes moyennes, sans réelle distinction concurrentielle
❌ Nécessité de valider son compte et de rejouer la 1re tranche pour obtenir la 2e moitié du bonus
Notre note : ⭐⭐⭐⭐
WINAMAX
L'offre du bookmaker en bref
|Bonus de bienvenue
|100€ sur 1er pari perdu + 10€ de freebets + 250€ max. supplémentaires
|Fonctionnalités
|Cash Out, Live Streaming
|Offres
|Nombreuses promos fréquentes, Jeu de l’Entraîneur, Miles freebets
|Sports disponibles
|25
|Paris spéciaux
|MyMatch, Combo Booster
|Poker
|Oui
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
⭐Notre avis sur Winamax en détails
Points forts :
✔️ Meilleures cotes du marché sur une grande variété d’événements
✔️ Offres de combinés boostés attractives (Combo Booster)
✔️ Large gamme de formules de jeu (MyMatch ou le jeu de l’Entraîneur)
Points faibles :
❌ Bonus de bienvenue standard (100€, pas forcément plus attractif que la concurrence)
Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐
UNIBET
L'offre du site de paris sportifs en bref
|Bonus de bienvenue
|110€ de freebets
|Fonctionnalités
|Cash Out, Live Streaming, Annulation de pari
|Offres
|Challenges avec plusieurs milliers d’€ à gagner
|Sports disponibles
|25
|Paris spéciaux
|MyBet, Grilles Multimax
|Poker
|Oui
|Paris hippiques
|Oui
|Modes de dépôt
⭐Notre avis Unibet détaillé
Points forts :
✔️ Cotes très compétitives (souvent les meilleures du marché)
✔️ Bonus de bienvenue pouvant atteindre 110€, dont 10€ sans dépôt
✔️ Offre de paris très large
✔️ MyBet (combinés personnalisés sur un match unique)
Points faibles :
❌ Absence de Loto Foot
❌ Service client pas toujours à la hauteur
Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐
BETCLIC
L'offre du bookmaker en bref
|Bonus de bienvenue
|100€ sur le premier pari
|Fonctionnalités
|Cash Out, Live Streaming, Annulation de pari
|Offres
|Assure ton pari
|Paris spéciaux
|MyCombi, Multi+
|Sports disponibles
|22
|Poker
|Oui
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
Points forts :
✔️ Bonus de bienvenue compétitif (100€ remboursés en feebets)
✔️ Offre de paris très variée
✔️ Fonctionnalité MyCombi pour créer des combinés sur une rencontre unique
✔️ Cash Out et Multi+ (boost de gains sur combinés)
Points faibles :
❌ Cotes correctes mais pas toujours les plus élevées du marché
❌ Moins de promotions régulières comparé à Unibet et Winamax
Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐
⭐ Notre avis sur Betclic en détails
BETSSON
L'offre du site de paris sportifs en bref
|Bonus de bienvenue
|Jusqu'à 110€ de freebets
|Fonctionnalités
|Cash Out, Boosts réguliers, Combi Express
|Offres
|Tournois de paris avec classements, Cashback, offres VIP
|Paris spéciaux
|Paris spéciaux sur certains événements, boosts sur des sélections spécifiques
|Sports disponibles
|19
|Poker
|Non
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
Points forts :
✔️ Bonus de bienvenue plus généreux que la moyenne (jusqu’à 110€) sans dépôt.
✔️ Offre de paris large, notamment sur les sports nordiques et esports
✔️ Offre de remboursement Replay (10% remboursé si un seul pari perdant dans un combiné).
✔️ Fonctionnalité Bet Builder pour créer des paris combinés personnalisés
Points faibles :
❌ Pas encore très implanté en France (moins connu que Winamax ou Unibet)
❌ Cotes parfois inférieures aux meilleurs bookmakers
Notre note : ⭐⭐⭐
⭐Notre avis sur Betsson en détails
PMU Sport
L'offre du bookmaker en bref
|Bonus de bienvenue
|Jusqu'à 100€ en cash sur le premier pari perdu.
|Fonctionnalités
|Cash Out, Live Streaming
|Offres
|Combimax, super cagnottes
|Paris spéciaux
|1N2 garantis + paris spécifiques sur les courses hippiques
|Sports disponibles
|15
|Poker
|Oui
|Paris hippiques
|Oui
|Modes de dépôt
Points forts :
✔️ Bonus de bienvenue simple et facile à comprendre.
✔️ Offre de paris hippiques très complète.
✔️ Fonctionnalités utiles comme le Cash Out et le Live Streaming.
✔️ Interface claire et intuitive.
✔️ Promotions régulières sur les grands événements sportifs.
Points faibles :
❌ Cotes souvent moins compétitives que d'autres bookmakers.
❌ Moins de paris spéciaux ou de fonctionnalités innovantes que la concurrence.
Notre note : ⭐⭐⭐
POKERSTARS SPORTS
L'offre du bookmaker en bref
|Bonus de bienvenue
|Premier pari remboursé jusqu’à 100€ en freebets
|Fonctionnalités
|Cash Out
|Offres
|Promotions saisonnières, missions à compléter, Stars Rewards
|Paris spéciaux
|Paris personnalisés avec Spin & Bet, cotes boostées régulières
|Sports disponibles
|26
|Poker
|Oui
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
Points forts :
✔️ Plateforme reconnue et sécurisée (même groupe que PokerStars Poker)
✔️ Bonus de bienvenue intéressant (cashback 100€ sur le premier pari perdu)
✔️ Offre StarSub permettant de ne pas perdre un pari si le joueur parié est remplacé (buteur).
Points faibles :
❌ Paris sportifs secondaires limités (moins d’options que Betclic ou Unibet)
❌ Bonus de bienvenue fractionné en deux parties, dont la seconde n’est créditée qu’après 5 paris en argent réel.
❌ Moins spécialisé en paris sportifs par rapport à ses concurrents (davantage orienté poker)
❌ Moins d’offres promotionnelles variées par rapport à certains concurrents
Notre note : ⭐⭐⭐
NETBET
L'offre du site de paris sportifs en bref
|Bonus de bienvenue
|1er pari remboursé jusqu’à 50€ + 10% de cashback avec code promo NBGOAL
|Fonctionnalités
|Cash Out, Combi assuré football, Combi Boost
|Offres
|Challenges hebdomadaires, bonus de dépôt, Freebets via le Club NetBet
|Paris spéciaux
|Paris spéciaux sur les grands événements sportifs, offres boost régulières
|Sports disponibles
|17
|Poker
|Non
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
⭐Notre avis NetBet détaillé
Points forts :
✔️ Plusieurs offres promos attractives (Jackpot, Combi Assuré, Combi Boost, Grilles de loto football).
✔️ Club NB, un programme de fidélité pour accumuler des points échangeables en bonus.
✔️ Promotions régulières sur les grands événements
✔️ Combi assuré football : jusqu’à 50€ remboursés sur un pari combiné de 5 sélections ou plus comportant une erreur
Points faibles :
❌ Bonus de bienvenue en dessous de la concurrence (50€ de pari remboursé + cashback limité).
❌ Obligation de parier 500€ pour obtenir la deuxième partie du bonus de bienvenue
Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐
OLYBET
L'offre du bookmaker en bref
|Bonus de bienvenue
|50€ remboursés sur le premier pari perdant + 50€ de cashback avec code promo OLYGOAL
|Fonctionnalités
|Cash Out, Live Streaming
|Offres
|Promos partenaires Stade Toulousain & Paris Basketball
|Paris spéciaux
|MyCombo, Multi-Boost
|Sports disponibles
|20
|Poker
|Non
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
Points forts :
✔️ Bonus de bienvenue attractif pour les nouveaux joueurs.
✔️ Large gamme de paris sportifs, y compris des sports moins courants.
✔️ Interface utilisateur intuitive et facile à naviguer.
✔️ Options de paris en direct et streaming disponibles pour certains événements.
✔️ Service client réactif et disponible via plusieurs canaux.
Points faibles :
❌ Moins connu sur le marché français par rapport à d'autres bookmakers établis.
❌ Cotes parfois moins compétitives par rapport à certains concurrents.
❌ Options de paiement limitées par rapport à d'autres plateformes.
❌ Application mobile moins performante que celle de certains concurrents.
Notre note : ⭐⭐⭐
⭐Notre avis OIybet détaillé
DAZNbet
L'offre du bookmaker en bref
|Bonus de bienvenue
|100€ de freebets sur le premier pari perdu
|Fonctionnalités
|Cash Out, Intégration streaming DAZN
|Offres
|Cotes boostées quotidiennes, Bet Builder
|Sports disponibles
|20
|Paris spéciaux
|Multi-choix sur un même match
|Poker
|Non
|Paris hippiques
|Non
|Modes de dépôt
|Carte bancaire, PayPal, Skrill, Neteller, Ticket Premium
Points forts :
✔️ Synergie unique avec la plateforme de streaming DAZN pour une expérience immersive.
✔️ Interface moderne et très épurée, idéale pour une navigation rapide sur mobile.
✔️ Cotes compétitives sur les grands championnats européens de football.
✔️ Processus d'inscription fluide et validation de compte rapide.
Points faibles :
❌ Catalogue de sports légèrement plus restreint que les leaders du marché (Winamax/Unibet).
❌ Absence de streaming gratuit directement intégré sans abonnement à la plateforme mère.
❌ Peu de promotions de type "défis" ou "missions" pour les joueurs réguliers à ce jour.
Notre note : ⭐⭐⭐
L'avis de l'auteur : quel site de paris sportifs choisir en avril 2026 ?
Après une analyse approfondie du marché français, mon constat est clair : le paysage des paris sportifs n'a jamais été aussi compétitif, mais quelques acteurs parviennent à se détacher nettement.
- ❤️Coup de cœur : Unibet
Si un seul site devait être recommandé aujourd'hui, ce serait Unibet. C'est l'opérateur le plus complet du marché français, notamment grâce à son incroyable service Unibet TV qui permet de suivre des milliers de matchs en streaming. Son bonus de bienvenue est l'un des plus attractifs et, surtout, l'application reste la référence absolue pour sa rapidité et la gestion des paris en direct.
- 📈Pour les chasseurs de cotes : Winamax
Si votre priorité absolue est la rentabilité, Winamax reste indétrônable. Leur promesse d'offrir les meilleures cotes (notamment sur le football) n'est pas qu'un slogan publicitaire, c'est une réalité statistique que nous avons pu vérifier. C’est le site indispensable pour tout parieur sérieux qui souhaite maximiser ses gains sur le long terme.
- 📱L'expérience utilisateur : Betclic et Unibet
Pour ceux qui privilégient le plaisir de jeu et le direct, Betclic et Unibet sont au coude-à-coude. Betclic brille par son interface ultra-intuitive, parfaite pour débuter, tandis qu’Unibet reste la référence absolue pour le streaming vidéo avec Unibet TV.
Les nouveaux sites de paris sportifs en France
Le marché français des paris sportifs en ligne continue d'évoluer, avec l'apparition de nouveaux acteurs et le renforcement des opérateurs existants, tous sous la stricte supervision de l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ).
L'année 2024 a été particulièrement active avec l'introduction de plusieurs nouveaux bookmakers, prêts à rivaliser avec les meilleurs sites de paris sportifs.
Betsson, lancé fin 2023, a marqué les esprits par sa présence internationale et son entrée sur le marché français. D'autres, comme Circus Bet, Olybet et YesOrNo, ont également obtenu leurs agréments auprès de l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) et se sont officiellement lancés en 2024.
Ces nouveaux venus ne se contentent pas de reproduire les offres des bookmakers historiques. Ils s'efforcent d'innover. Circus Bet, par exemple, met en avant des fonctionnalités telles que l'« Edit Bet », permettant aux parieurs de modifier leurs paris après les avoir placés, une option qui séduit.
De son côté, Olybet a rapidement noué des partenariats avec des clubs sportifs français majeurs, comme le Stade Toulousain (rugby) et le Paris Basketball. Ces collaborations se traduisent par des offres promotionnelles exclusives et des codes bonus dédiés aux supporters de ces clubs.
Le petit dernier est apparu fin 2025. Il s'agit de DAZN Bet, le site de paris sportifs lancé par le géant du streaming sportif.
Quel est le meilleur site de paris sportifs international ?
Au niveau international, Bet365 est considéré comme le meilleur site de paris sportifs. Le bookmaker n'a pas de licence en France, mais certaines informations laissent penser que cela pourrait changer ! Le site est présent partout à travers le monde, sur presque tous les continents.
|Bookmaker
|Top Fonctionnalités
|Pays où le site est légal
|Bet365
|Vaste catalogue de paris, streaming en direct, cotes élevées, option "Créer un pari".
|Europe : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Italie, Danemark, Suède, Allemagne, Autriche, Suisse, Malte. Amérique du Nord : Canada (Ontario), États-Unis (Arizona, Colorado, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiane, New Jersey, Ohio, Pennsylvanie, Virginie, etc.). Amérique du Sud : Brésil, Mexique, Argentine, Uruguay, Chili, Pérou, Costa Rica, Panama. Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande. Afrique : Ghana, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud.
|Unibet
|Unibet TV (streaming), mises minimales faibles, application mobile performante.
|Europe : France, Royaume-Uni, Belgique, Irlande, Suède, Danemark, Estonie, Lituanie, Malte, Roumanie, Australie, Pologne. Amérique du Nord : États-Unis (New Jersey, Pennsylvanie, Virginie, Arizona, Indiana). Océanie : Australie.
|Betway
|Reconnu mondialement, promotions régulières, streaming en direct, grand choix d'eSports.
|Europe : Royaume-Uni, Irlande, Malte, Belgique, Danemark, Allemagne, Italie. Amérique : Mexique. Afrique : Afrique du Sud, Kenya, Zambie, Ghana, Nigeria, Ouganda, Tanzanie.
|Betsson
|Bonus généreux, cotes compétitives, application mobile, grand choix de jeux de casino.
|Europe : Suède, Danemark, Norvège, Islande, Malte, Lituanie, Estonie, Espagne, France. Amérique Latine : Chili, Pérou, Mexique, Colombie.
|Bwin
|Cotes majorées, streaming en direct, paris combinés.
|Europe : Royaume-Uni, Irlande, Malte, Belgique, Espagne, Italie, Danemark, Suède, Allemagne, Grèce. Amérique Latine : Mexique.
|William Hill
|Un des plus anciens et fiables, paris hippiques de qualité.
|Europe : Royaume-Uni, Irlande, Malte, Gibraltar, Espagne, Italie, Suède, Danemark, Belgique. Amérique du Nord : États-Unis (dans plusieurs états régulés).
|888sport
|Interface conviviale, application mobile, paris en direct, promotions régulières.
|Europe : Royaume-Uni, Irlande, Malte, Danemark, Espagne, Roumanie, Suède, Italie, Portugal.
|Betfair
|Plateforme d'échange de paris (Exchange), streaming en direct, cotes élevées.
|Europe : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Danemark, Suède, Malte, Roumanie, Bulgarie. Océanie : Australie. Amérique du Nord : États-Unis (dans les états régulés).
|Pinnacle
|Cotes parmi les plus élevées du marché, limites de mises importantes.
|Malte, Curaçao.
|1xBet
|Offre de paris très large, streaming, cotes élevées, nombreux bonus.
|Curaçao, Malte (la disponibilité est toutefois limitée dans de nombreux pays en raison de la réglementation).
|Marathonbet
|Cotes très compétitives, limites élevées, sans fioritures.
|Royaume-Uni, Malte, Espagne, Italie, Danemark.
|Interwetten
|Excellentes cotes (notamment sur le football), bonus de bienvenue.
|Malte, Allemagne, Espagne, Grèce.
|LeoVegas
|Expérience mobile primée, paris sportifs et casino.
|Royaume-Uni, Suède, Danemark, Malte, Irlande, Italie.
|Betano
|Bookmaker en forte croissance, bonus généreux, application mobile.
|Portugal, Allemagne, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Chypre, Brésil.
|Dafabet
|Bonus de bienvenue, applications iOS/Android, paris en direct.
|Philippines (Asie), Royaume-Uni, Irlande.
|ComeOn
|Interface conviviale, cotes compétitives, programme de fidélité.
|Malte, Suède, Royaume-Uni.
|Cloudbet
|Spécialisé dans les cryptomonnaies, large offre de paris sportifs et casino.
|Curaçao (la disponibilité dépend de la législation sur les cryptomonnaies de chaque pays).
|22Bet
|Grand choix de sports et paris, cotes élevées, nombreux bonus.
|Afrique : Kenya, Nigeria, Ghana, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, RDC.
|Ladbrokes
|Un des plus anciens bookmakers, paris hippiques, large choix de paris.
|Royaume-Uni, Irlande, Belgique.
|Coral
|Filiale de Ladbrokes, offre complémentaire, streaming, promotions.
|Royaume-Uni, Irlande.
Quels critères pour définir les meilleurs bookmakers ?Vous l'avez compris, selon vos attentes, votre niveau de jeu, vos préférences, différents critères doivent être pris en compte pour trouver le meilleur site de paris sportifs.
Tous les critères
- Diversité des paris proposés
- Cotes compétitives
- Bonus de bienvenue
- Formules de jeu innovantes
- Offres ponctuelles et promotions
- Qualité de l'application mobile
- Service client et support
- Sécurité et fiabilité
- Options de paiement
- Interface utilisateur et expérience
- Avis et réputation
- Programmes de fidélité et clubs VIP
Explications des critères
⚽ 1. Diversité des paris proposés
La quantité et la qualité des paris disponibles sont cruciales. Les parieurs expérimentés apprécieront une large gamme de paris, y compris les paris combinés et les paris spéciaux. Pour les débutants, une offre plus classique peut suffire.
✔️ 2. Cotes compétitives
Les cotes sont un indicateur clé de la rentabilité potentielle d'un bookmaker. Des cotes élevées signifient des gains plus importants en cas de victoire. Certains sites comme Winamax se distinguent par des cotes particulièrement attractives sur de nombreux événements.
🎁 3. Bonus de bienvenue
Les bonus de bienvenue permettent de jouer gratuitement et peuvent varier en type et en montant. Les principaux types incluent :
- Bonus de dépôt : Double votre solde de jeu dès le premier dépôt.
- 1er pari remboursé : Remboursement en cas de pari perdant (certains sites comme Unibet, Winamax ou PMU remboursent la première mise même si elle est gagnante)
- Cashback : Remboursement partiel des mises engagées (en général dans les 30 jours suivant l'inscription sur le bookmaker).
💡4. Formules de jeu innovantes
- Cash Out : Permet de sécuriser ses gains ou de limiter ses pertes en annulant un pari en cours.
- Annulation de pari : Récupération de la mise en cas d'erreur de saisie.
- Combinés sur une rencontre unique : Combinaison de sélections sur un seul match.
- Boost de gain sur les combinés : Augmentation des gains pour les paris combinés.
Jeu de l'Entraîneur : Composition d'équipes virtuelles pour des compétitions réelles.
💸 5. Offres ponctuelles et promotions
Les promotions régulières et les offres spéciales montrent le dynamisme d'un site. Certains bookmakers se démarquent par des challenges et des bonus tout au long de l'année sur de très nombreux évènements.
📱 6. Qualité de l'application mobile
Une application mobile performante est essentielle pour les parieurs nomades. Vérifiez la prise en charge des fonctionnalités comme la connexion par empreinte digitale, les options de paiement, et la facilité de navigation.
📞 7. Service client et support
Un bon service client est important pour résoudre rapidement les problèmes. Vérifiez les options de contact disponibles (chat en direct, email, téléphone) et les heures de disponibilité.
🔒 8. Sécurité et fiabilité
Assurez-vous que le site est autorisé à opérer en France (licence ANJ). La sécurité des transactions et la protection des données personnelles sont primordiales.
💳 9. Options de paiement
Une variété d'options de dépôt et de retrait (cartes bancaires comme la Visa ou la Mastercard, portefeuilles électroniques tels que PayPal, Apple Pay ou Google Pay, virements bancaires) facilite la gestion de vos fonds.
🚀 10. Interface utilisateur et expérience
Un site bien conçu et intuitif améliore l'expérience de jeu. Une navigation fluide et des fonctionnalités faciles à trouver sont des atouts majeurs.
⭐11. Avis et réputation
Consultez les avis d'autres utilisateurs pour évaluer la réputation du site. Les forums et les sites de comparaison peuvent fournir des informations précieuses.
🕶️ 12. Programmes de fidélité et clubs VIP
Certains bookmakers récompensent la fidélité de leurs clients avec des points, des bonus ou des avantages exclusifs.
❔Meilleurs sites de paris sportifs - FAQ
Quels sont les critères les plus importants pour choisir un site de paris sportifs ?
Les critères clés incluent les cotes compétitives, la diversité des paris proposés, les bonus de bienvenue, les formules de jeu innovantes, la qualité de l'application mobile, le service client, la sécurité, les options de paiement, et la réputation du site.
Quel est le meilleur bookmaker entre Unibet et Betclic ?
Choisissez Betclic si vous débutez ou si vous pariez majoritairement sur le foot depuis votre mobile. Choisissez Unibet si vous êtes un parieur plus régulier qui aime suivre les matchs en streaming et diversifier ses types de paris (sport, turf, poker).
Quels sont les nouveaux sites de paris sportifs ?
DAZN Bet est le dernier site de paris sportifs à avoir été lancé en France. Avant lui, Betsson, Circus Bet ou encore Pokerstars Sports puis Olybet sont venus enrichir l'offre des bookmakers disponibles en France.
Comment évaluer la qualité d'une application mobile de paris sportifs ?
Une bonne application mobile doit être intuitive, rapide, et offrir toutes les fonctionnalités disponibles sur le site web. Vérifiez également les options de connexion sécurisée et les méthodes de paiement disponibles.
Peut-on réellement gagner de l'argent sur le long terme avec les paris sportifs ?
Le pari sportif doit rester un plaisir. Il est possible de gagner de l'argent grâce à une analyse rigoureuse et une bonne gestion de sa bankroll, mais il faut garder à l'esprit que la majorité des parieurs sont déficitaires. Ne pariez jamais d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre.
Quel site de paris sportifs offre un bonus sans dépôt ?
A l'heure actuelle, 2 sites de paris sportifs proposent des bonus sans dépôt de 10€ (en freebets), offerts suite à la validation du compte joueur : Unibet et Betsson.