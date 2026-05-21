Sélection allemande pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Allemagne, quadruple championne du monde, abordera la Coupe du monde de la FIFA 2026 en tant que l'une des grandes puissances traditionnelles du football européen.

Les Allemands ont conquéri leur dernier titre en 2014, après avoir infligé une humiliation mémorable au Brésil, pays hôte, en s’imposant 7-1 en demi-finale, avant de dominer l’Argentine de Lionel Messi en finale au Maracanã pour ramener le trophée suprême à Berlin. Depuis ce triomphe, toutefois, la Nationalmannschaft a connu un net passage à vide dans les grands tournois.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la Mannschaft a été éliminée de manière surprenante dès la phase de groupes, une déception qui s’est répétée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir été tirée au sort dans un groupe de la mort aux côtés de l’Espagne, du Japon et du Costa Rica.

Néanmoins, le groupe dispose d’un effectif de grande qualité, où brillent plusieurs des jeunes talents les plus prometteurs du continent. De quoi faire de la Mannschaft un adversaire toujours redoutable, malgré ses récentes déconvenues.

Reste à voir comment Julian Nagelsmann exploitera ce groupe et jusqu’où la Mannschaft pourra aller l’été prochain.

GOAL passe en revue les joueurs à sa disposition.