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Tim Ursinus

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Sélection allemande pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Coupe du monde
Allemagne

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection allemande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L'Allemagne, quadruple championne du monde, abordera la Coupe du monde de la FIFA 2026 en tant que l'une des grandes puissances traditionnelles du football européen.

Les Allemands ont conquéri leur dernier titre en 2014, après avoir infligé une humiliation mémorable au Brésil, pays hôte, en s’imposant 7-1 en demi-finale, avant de dominer l’Argentine de Lionel Messi en finale au Maracanã pour ramener le trophée suprême à Berlin. Depuis ce triomphe, toutefois, la Nationalmannschaft a connu un net passage à vide dans les grands tournois.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la Mannschaft a été éliminée de manière surprenante dès la phase de groupes, une déception qui s’est répétée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir été tirée au sort dans un groupe de la mort aux côtés de l’Espagne, du Japon et du Costa Rica.

Néanmoins, le groupe dispose d’un effectif de grande qualité, où brillent plusieurs des jeunes talents les plus prometteurs du continent. De quoi faire de la Mannschaft un adversaire toujours redoutable, malgré ses récentes déconvenues.

Reste à voir comment Julian Nagelsmann exploitera ce groupe et jusqu’où la Mannschaft pourra aller l’été prochain.

GOAL passe en revue les joueurs à sa disposition.

  • Marc Andre ter Stegen Germany 2024Getty Images

    Gardiens de but

    Manuel Neuer effectue son retour pour la Coupe du monde. Le gardien, qui avait initialement annoncé sa retraite après l’Euro 2024, fait donc son come-back.

    Ses suppléants seront Oliver Baumann et Alexander Nübel. 

    JoueurClub 
    Alexander NübelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Manuel NeuerBayern Munich
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  • Antonio Rudiger Germany 06192024(C)Getty Images

    Défenseurs

    Ces derniers mois ont confirmé que Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah constitueront la charnière centrale titulaire.

    Joshua Kimmich sera aligné comme arrière droit, tandis que David Raum occupera le côté gauche, en concurrence avec Nathaniel Brown (Eintracht Francfort).

    En appui, Nagelsmann évoque également Antonio Rüdiger, Waldemar Anton et Malick Thiaw comme solutions alternatives. 

    JoueurClub
    Jonathan TahBayern Munich
    Antonio RüdigerReal Madrid
    Waldemar AntonDortmund
    David RaumRB Leipzig
    Nico SchlotterbeckDortmund
    Malick ThiawNewcastle
    Joshua KimmichBayern Munich
    Nathaniel BrownEintracht Francfort
  • Florian Wirtz Germany 2024Getty Images

    Milieux de terrain

    Au milieu de terrain, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha et Leon Goretzka se disputeront les deux places de titulaires. 

    Florian Wirtz est déjà assuré d’une place de titulaire en attaque, tandis que Jamal Musiala dispose de réelles chances d’obtenir le second billet. La concurrence est donc vive sur le front de l’attaque. Autre motif de satisfaction pour le jeune talent du Bayern, Lennart Karl.

    JoueurClub
    Aleksandar PavlovicBayern Munich
    Leon GoretzkaBayern Munich
    Pascal GroßBrighton
    Nadiem AmiriMayence 05
    Felix NmechaDortmund
    Angelo StillerStuttgart
    Florian WirtzLiverpool
    Jamal MusialaBayern Munich
    Lennart KarlBayern Munich
    Jamie LewelingStuttgart
    Leroy SanéGalatasaray Istanbul
  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Les attaquants

    Kai Havertz devrait logiquement être aligné en attaque. Nick Woltemade et Deniz Undav ont également de bonnes chances de bénéficier d'un temps de jeu important. 

    De son côté, Maximilian Beier, du BVB, fait son retour dans le onze de départ. 

    JoueurClub
    Deniz UndavStuttgart
    Maximilian BeierDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
  • Florian Wirtz Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Les stars de l'équipe d'Allemagne

    Comme indiqué précédemment, Jamal Musiala devrait être l’atout majeur de l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2026. Ce jeune talent attendait une telle occasion depuis longtemps et pourrait jouer un rôle crucial si l’Allemagne parvient à aller loin dans la compétition.

    Outre la pépite du Bayern Munich, Florian Wirtz est un autre élément très attendu par les supporters. La star de Liverpool, enfin acclimatée à Anfield, a déjà participé à 15 buts toutes compétitions confondues. 

    Des cadres confirmés comme Joshua Kimmich et Antonio Rüdiger auront également un rôle majeur à jouer. Figures clés de la Nationalmannschaft, ils devront une nouvelle fois élever leur niveau de jeu sur la scène mondiale.

    En attaque, Kai Havertz, souvent aligné comme milieu offensif mais désormais parfaitement à l’aise dans le rôle de numéro 9, pourrait s’avérer décisif pour les Allemands.

  • NagelsmannGetty Images

    Composition probable de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

    Voici la composition probable de l’Allemagne (4-2-3-1) : Neuer ; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum ; Pavlovic, Goretzka ; Havertz, Musiala, Wirtz ; Woltemade.

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