Malgré une saison décevante et une qualification pour la Ligue des champions encore incertaine à deux journées de la fin, le Néerlandais devrait tout de même rester.
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Malgré un crédit épuisé auprès des supporters, des déclarations énigmatiques laissent entrevoir une surprise sur le banc du FC Liverpool
Lors d'une conférence de presse, Slot a affirmé avec assurance qu'il resterait en poste. « J'ai toutes les raisons de penser que je serai toujours l'entraîneur de Liverpool la saison prochaine », a déclaré l'homme de 47 ans, à quelques jours du match à domicile crucial contre Aston Villa vendredi. Ses propos écartent donc les spéculations sur un éventuel licenciement.
Par ailleurs, il annonce vouloir frapper fort sur le marché des transferts, alors qu’il y a moins d’un an près d’un demi-milliard d’euros y a déjà été investi. « Les plans pour la saison prochaine sont fixés, les discussions entre le club et les nouveaux joueurs sont en cours, et j’y participe. » En cas de succès face à Aston Villa, qui totalise le même nombre de points, Liverpool validerait son billet pour la Ligue des champions. Actuellement quatrième au classement, le club compte quatre longueurs d’avance sur la sixième place occupée par l’AFC Bournemouth.
- (C)Getty Images
Les supporters de Liverpool ont récemment hué Slot.
La saison, riche en rebondissements, a constamment alimenté les rumeurs autour d’un possible départ de l’entraîneur champion. D’autant plus que Xabi Alonso, technicien déjà ciblé par le LFC avant l’arrivée de Slot, est actuellement sur le marché. Le technicien espagnol est sans club depuis son départ précipité du Real Madrid, intervenu fin 2023. C’est précisément à cette période que les premières bruits persistants sur un départ de Slot ont émergé.
Le week-end dernier, il s’est de nouveau attiré les foudres de ses propres supporters : en remplaçant Rio Ngumoha, le chouchou du public, par Alexander Isak malgré une bonne performance, il a essuyé les huées des fans des Reds. Plusieurs fois cette saison, l’entraîneur semble avoir perdu la confiance des supporters. Contre les Blues, Liverpool a par ailleurs établi un triste record.
Le but égalisateur d’Enzo Fernández sur coup franc a porté à 18 le nombre de buts encaissés sur coups de pied arrêtés cette saison, un record négatif jamais atteint par les 20 fois champions d’Angleterre depuis la création de la Premier League. Dans cette catégorie, le LFC occupe ainsi la première place au classement.
Arne Slot : les statistiques d’entraîneur du FC Liverpool
Jeux 111 victoires Victoires 66 matches nuls Matchs nuls 17 défaites Défaites 28 points marqués Points par match 1,94 point par match