La saison, riche en rebondissements, a constamment alimenté les rumeurs autour d’un possible départ de l’entraîneur champion. D’autant plus que Xabi Alonso, technicien déjà ciblé par le LFC avant l’arrivée de Slot, est actuellement sur le marché. Le technicien espagnol est sans club depuis son départ précipité du Real Madrid, intervenu fin 2023. C’est précisément à cette période que les premières bruits persistants sur un départ de Slot ont émergé.

Le week-end dernier, il s’est de nouveau attiré les foudres de ses propres supporters : en remplaçant Rio Ngumoha, le chouchou du public, par Alexander Isak malgré une bonne performance, il a essuyé les huées des fans des Reds. Plusieurs fois cette saison, l’entraîneur semble avoir perdu la confiance des supporters. Contre les Blues, Liverpool a par ailleurs établi un triste record.

Le but égalisateur d’Enzo Fernández sur coup franc a porté à 18 le nombre de buts encaissés sur coups de pied arrêtés cette saison, un record négatif jamais atteint par les 20 fois champions d’Angleterre depuis la création de la Premier League. Dans cette catégorie, le LFC occupe ainsi la première place au classement.