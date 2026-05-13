Selon le magazine Sport Bild, il s’agirait de Bazoumana Touré, du TSG Hoffenheim. D’après ces informations, le club de Bundesliga aurait déjà reçu début mai une demande visant à explorer la possibilité d’un transfert.
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Alors que le FC Cologne bloque le dossier Said El Mala, Brighton & Hove Albion se tournerait vers un autre jeune talent de la Bundesliga
Brighton s'est récemment vu refuser plusieurs offres par le FC Cologne pour El Mala. D'après les informations du Kölner Stadt-Anzeiger, les « Geißböcke » réclament une indemnité de transfert de 50 millions d'euros pour le joueur de 19 ans. Le club de l’entraîneur Fabian Hürzeler refuse de dépasser son plafond de 35 millions d’euros et, selon le Kölner Stadt-Anzeiger, s’est désormais retiré des discussions. Auparavant, un accord verbal avait été trouvé entre El Mala, son frère Malek, ses parents et Brighton pour un transfert cet été.
Si Chelsea et Newcastle suivent aussi le dossier, le Bayern Munich, « à l’affût » selon le rapport, n’envisagerait qu’une tentative très improbable. Selon plusieurs sources concordantes, les Bavarois privilégient désormais Anthony Gordon (Newcastle) et Yan Diomande (RB Leipzig). Pour le premier, la direction sportive aurait déjà obtenu le feu vert du comité présidé par le président d’honneur Uli Hoeneß.
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Selon les dernières rumeurs, le FC Liverpool s’intéresserait également à Touré.
Depuis plusieurs semaines, Touré est annoncé comme la cible du FC Liverpool pour succéder à Mohamed Salah, dont le contrat expirant ne sera pas prolongé. Avec 17 participations à des buts (12 réalisations, 5 passes décisives) en 29 matches de Bundesliga, le joueur de 20 ans a grandement contribué aux chances de qualification du TSG pour la Ligue des champions lors de la dernière journée. L’Ivoirien, arrivé à Sinsheim début 2025 en provenance du club suédois Hammarby IF pour un montant estimé à dix millions d’euros, est sous contrat jusqu’en 2029, sans clause de départ.
Hoffenheim occupe actuellement la 5e place, à égalité de points avec le VfB Stuttgart, et doit donc espérer un coup de pouce de l’Eintracht Francfort. Si les Souabes laissent des points en route, la TSG pourrait encore les dépasser. Les Francfortois, eux, reçoivent Gladbach. Le VfB dispose toutefois d’une différence de buts supérieure de cinq unités.
Statistiques : comparaison entre Said El Mala et Bazoumana Touré
Statistiques Said El Mala Bazoumana Touré Matchs 35 31 Buts 12 5 Passes décisives 5 12 Minutes jouées 1 958 2 449 minutes de jeu.