Alors que le FC Cologne bloque le dossier Said El Mala, Brighton & Hove Albion se tournerait vers un autre jeune talent de la Bundesliga

Brighton s'est récemment vu refuser plusieurs offres par le FC Cologne pour El Mala. D'après les informations du Kölner Stadt-Anzeiger, les « Geißböcke » réclament une indemnité de transfert de 50 millions d'euros pour le joueur de 19 ans. Le club de l’entraîneur Fabian Hürzeler refuse de dépasser son plafond de 35 millions d’euros et, selon le Kölner Stadt-Anzeiger, s’est désormais retiré des discussions. Auparavant, un accord verbal avait été trouvé entre El Mala, son frère Malek, ses parents et Brighton pour un transfert cet été.

Si Chelsea et Newcastle suivent aussi le dossier, le Bayern Munich, « à l’affût » selon le rapport, n’envisagerait qu’une tentative très improbable. Selon plusieurs sources concordantes, les Bavarois privilégient désormais Anthony Gordon (Newcastle) et Yan Diomande (RB Leipzig). Pour le premier, la direction sportive aurait déjà obtenu le feu vert du comité présidé par le président d’honneur Uli Hoeneß.