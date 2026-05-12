Rencontre secrète avec un attaquant vedette ? Le FC Bayern Munich préparerait un transfert spectaculaire

Selon la Gazzetta dello Sport, le FC Bayern serait la destination privilégiée de Vlahovic. Dès son arrivée à la Juventus début 2022, des rumeurs avaient déjà évoqué l’intérêt du club bavarois. Pour la saison à venir, il pourrait endosser le rôle de doublure de Nicolas Jackson. Le Sénégalais, prêté par Chelsea, quittera le FCB, comme l’a récemment confirmé le directeur sportif Max Eberl. L’option d’achat négociée ne sera pas levée.

Reste à savoir si le Bayern, contrairement à la Juve, peut satisfaire les prétendues exigences de l’attaquant, alors qu’Eberl et son staff doivent toujours réduire la masse salariale. Par ailleurs, Antony Gordon (Newcastle United), plus polyvalent, est également cité comme alternative, tout comme Yan Diomande (RB Leipzig) ; tous deux nécessiteraient toutefois un transfert onéreux, contrairement à Vlahovic. Enfin, les noms de son coéquipier William Osula et de Charles De Ketelaere (Atalanta Bergame) ont également été cités ; ce dernier serait, d’après kicker, la première alternative à Gordon dans les plans du champion en titre.

Le Corriere dello Sport ne précise pas quels signaux le Bayern a envoyés à Vlahovic, d’autant que l’état de forme de l’international serbe demeure incertain. Lors de son retour dans le onze, il avait certes marqué après son entrée en jeu lors du match nul 1-1 contre Hellas Vérone, mais cette apparition avait été précédée d’une longue pause due à une blessure persistante aux adducteurs.