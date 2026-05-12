Selon le Corriere dello Sport, des émissaires du club allemand le plus titré et le père de l’attaquant se sont récemment rencontrés en secret. Vlahovic est depuis plusieurs semaines sur les radars du Bayern Munich ; son contrat avec la Juventus Turin expirant cet été, il pourrait rejoindre le club bavarois gratuitement.
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Rencontre secrète avec un attaquant vedette ? Le FC Bayern Munich préparerait un transfert spectaculaire
Malgré plusieurs cycles de négociations, la Juve n’a pas encore trouvé d’accord avec l’attaquant serbe pour prolonger son contrat. D’après la Gazzetta dello Sport, Vlahovic préfère attendre pour voir si un autre grand club lui propose un contrat plus lucratif. Outre le Bayern, le FC Barcelone serait également intéressé ; le club catalan cherche un successeur à Robert Lewandowski.
Le principal point de friction porte sur la question salariale : l’attaquant de 26 ans souhaite conserver ses douze millions d’euros nets annuels, tandis que la Vieille Dame entend les réduire de moitié. De retour dans le onze de départ ce week-end, l’attaquant a inscrit le but de la victoire (1-0), mais il a soigneusement évité de se prononcer sur son avenir : « Mes deux derniers matchs avec la Juve ? On verra… » Très populaire auprès des supporters turinois, qui ont scandé son nom pendant la rencontre, Vlahovic se sent par ailleurs bien dans le Piémont.
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Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich serait la destination privilégiée de l’attaquant Dusan Vlahovic.
Selon la Gazzetta dello Sport, le FC Bayern serait la destination privilégiée de Vlahovic. Dès son arrivée à la Juventus début 2022, des rumeurs avaient déjà évoqué l’intérêt du club bavarois. Pour la saison à venir, il pourrait endosser le rôle de doublure de Nicolas Jackson. Le Sénégalais, prêté par Chelsea, quittera le FCB, comme l’a récemment confirmé le directeur sportif Max Eberl. L’option d’achat négociée ne sera pas levée.
Reste à savoir si le Bayern, contrairement à la Juve, peut satisfaire les prétendues exigences de l’attaquant, alors qu’Eberl et son staff doivent toujours réduire la masse salariale. Par ailleurs, Antony Gordon (Newcastle United), plus polyvalent, est également cité comme alternative, toutcomme Yan Diomande (RB Leipzig) ; tous deux nécessiteraient toutefois un transfert onéreux, contrairement à Vlahovic. Enfin, les noms de son coéquipier William Osula et de Charles De Ketelaere (Atalanta Bergame) ont également été cités ; ce dernier serait, d’après kicker, la première alternative à Gordon dans les plans du champion en titre.
Le Corriere dello Sport ne précise pas quels signaux le Bayern a envoyés à Vlahovic, d’autant que l’état de forme de l’international serbe demeure incertain. Lors de son retour dans le onze, il avait certes marqué après son entrée en jeu lors du match nul 1-1 contre Hellas Vérone, mais cette apparition avait été précédée d’une longue pause due à une blessure persistante aux adducteurs.
Dusan Vlahovic : performances et statistiques avec la Juventus cette saison
Jeux 21 buts 8 passes décisifs. Passes décisives 2 Minutes jouées 1 010 minutes de jeu