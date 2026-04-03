Meilleurs bonus paris sportifs | le comparatif en avril 2026

Notre classement des bonus proposés par les bookmakers français en ce moment.

Classement régulièrement vérifié et mis à jour selon les nouvelles offres disponibles sur les sites de paris sportifs français.

Dans cet article, vous trouverez :

💸 Les meilleurs bonus de paris sportifs à comparer

⚽ Les différents types d'offres disponibles sur les bookmakers français

👤 Des conseils pour choisir le meilleur bonus selon votre profil

✔️ Des stratégies pour utiliser efficacement un bonus paris sportifs

Quel bookmaker propose le meilleur bonus pari sportif en avril 2026 ?

Selon notre équipe, Unibet et Winamax offrent aujourd'hui les meilleurs bonus de bienvenue pour les paris sportifs. On vous explique pourquoi.

🥇Unibet offre le meilleur bonus paris sportifs à ce jour, pour 2 raisons. Le bookmaker sort du lot en offrant le remboursement du premier pari même s'il est gagnant. Les autres bookmakers ne recréditent le premier pari que s'il est perdant.

Mais ce n'est pas tout. Avec le code promo GOAL110, le bookmaker vous offre 10€ de bonus sans dépôt suite à la validation de votre compte.

💸Winamax offre également un bonus paris sportifs particulièrement intéressant. Le bookmaker remboursement le premier pari seulement s'il est perdant, mais contrairement aux autres opérateurs, ce remboursement est crédité en cash et non en crédits de jeu.

Top 10 des meilleurs bonus paris sportifs à ce jour



Unibet - 5⭐ : pari remboursé jusqu'à 100€ même s'il est gagnant + 10€ bonus sans dépôt Winamax - 5⭐: premier pari remboursé en CASH jusqu'à 100€ + 10€ de freebets suite au premier dépôt Betclic - 4⭐ : premier pari remboursé en CASH jusqu'à 100€ Betsson - 4⭐: premier pari remboursé en paris gratuits jusqu'à 100€ + 10€ de bonus à la validation du compte PMU - 4⭐: premier pari remboursé en CASH jusqu'à 100€ Pokerstars - 3⭐: premier pari remboursé en freebets jusqu'à 100€ DAZN Bet- 3⭐: premier pari remboursé en BonusBets (crédits de jeu) jusqu'à 100€ Olybet - 2⭐: premier pari remboursé en crédits de jeu jusqu'à 50€+ cashback sur les prochaines mises jusqu'à 50€ Bwin - 2⭐: premier pari remboursé en freebets jusqu'à 100€ NetBet - 0⭐ : bonus temporairement indisponible

Les meilleurs bonus paris sportifs pour le foot

En plus des bonus de bienvenue, les bookmakers lancent régulièrement des missions et autres challenges, comme Winamax, Unibet ou PMU. A la clé ? Des paris gratuits !



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Conditions et comparaison des bonus des bookmakers

Découvrez en détails les différents bonus de bienvenue offerts par les sites de paris sportifs français et leurs conditions.

✔️ Fourni et vérifié par GOAL

🎁Au total, vous pourrez cumuler jusqu'à 930€ de bonus en vous inscrivant sur les 10 meilleurs sites de paris sportifs français.

Bonus paris sportifs : les différentes types d'offres

Il existe plusieurs types de bonus de bienvenue sur les sites et applications de paris sportifs. Voici les principales offres que vous trouverez chez les bookmakers français. Le bonus de premier pari : remboursement en paris gratuits ou en cash

: remboursement en paris gratuits ou en cash Le bonus de premier dépôt : montant du dépôt recrédité sous forme de freebets

montant du dépôt recrédité sous forme de freebets Le bonus sans dépôt : crédité suite à la validation du compte joueur

: crédité suite à la validation du compte joueur Le cashback sur les premières mises : un pourcentage de vos mises remboursées en freebets

Le bonus de premier pari (remboursement)

Le remboursement du premier pari est une promotion classique parmi les sites de paris sportifs. Ce bonus est généralement activé uniquement si votre premier pari est perdant, vous permettant de récupérer votre mise initiale, souvent jusqu'à 100 €. Si votre pari est gagnant, vous ne bénéficiez pas de cette offre, sauf exceptions.

Certains sites offrent en effet ce bonus indépendamment du résultat du pari. Unibet, par exemple, crédite le bonus immédiatement après la mise, sans attendre le résultat.

La plupart des remboursements sont versés sous forme de freebets, des crédits de jeu non retirables.

Le bonus de premier dépôt

Le bonus de dépôt est une incitation financière qui double votre premier dépôt sur le site. Par exemple, un dépôt de 100 € vous donne droit à un bonus de 100 €, augmentant ainsi votre solde de jeu. Il s'agit dans la plupart des cas d'un bonus versé sous forme de freebets (aussi appelés crédits de jeu non retirables).

Ce bonus est généralement disponible immédiatement après le dépôt, bien que certaines plateformes, comme Winamax, puissent le débloquer en plusieurs étapes, nécessitant des paris supplémentaires.

Le cashback sur vos premières mises

Le cashback est un retour sur vos mises sous forme de pourcentage. Avec un cashback de 10 %, vous récupérez 10 % de vos mises totales sur une période donnée. Pour obtenir 100 € de bonus, il faudrait parier 1 000 € au total.

Le bonus sans dépôt

Le bonus sans dépôt est une offre rare mais très prisée, car elle permet de parier sans déposer d'argent ni placer de pari initial. C'est une opportunité idéale pour tester un site sans risque financier.

Bonus paris sportifs : comment choisir le meilleur ?

Choisir le meilleur bonus de paris sportifs peut considérablement améliorer votre expérience de jeu et potentiellement augmenter vos gains. Mais avant de faire son choix, plusieurs critères doivent être considérés. Il ne s'agit pas seulement d'une question de montant.

Voici les points à prendre en compte : 💰Montant du bonus

✔️Conditions de mises

⏳Délai de validité

✨Types de bonus

⛔Restrictions de retrait

📈Cotes minimales

1. Le montant du bonus

Le montant du bonus est souvent le premier critère que les parieurs regardent avant de choisir un bookmaker. Un bonus généreux peut offrir un bon coup de pouce à votre bankroll initiale. Cependant, il ne faut pas se laisser aveugler par un montant élevé sans examiner les autres aspects de l'offre.

2. Conditions de mise

Les conditions de mise déterminent combien de fois vous devez miser le montant du bonus avant de pouvoir retirer vos gains. Des exigences de mise élevées peuvent rendre difficile la conversion du bonus en argent réel. Recherchez des offres avec des conditions de mise raisonnables.

3. Délai de validité

Vérifiez la durée pendant laquelle le bonus est valable. Certains bonus doivent être utilisés dans un délai spécifique, parfois seulement quelques jours. Assurez-vous que le délai vous donne suffisamment de temps pour utiliser le bonus de manière stratégique.

4. Types de bonus

Les bonus peuvent varier : bonus de dépôt, paris remboursés, cashback, etc. Chaque type a ses avantages et inconvénients. Par exemple, les paris gratuits peuvent être limités à certaines cotes ou types de paris.

5. Restrictions de retrait

Certains sites imposent des restrictions sur le retrait des gains obtenus grâce au bonus. Assurez-vous de comprendre quand et comment vous pouvez retirer vos gains.

6. Cotes minimales

Vérifiez si le bonus est soumis à des cotes minimales pour les paris. Cela peut limiter vos options de paris et affecter votre stratégie.

En prenant en compte ces critères, vous serez mieux équipé pour choisir un bonus de paris sportifs qui correspond à vos besoins et à votre style de jeu, maximisant ainsi votre potentiel de gains et votre plaisir de parier.

Les meilleurs bonus de premier pari

Quels sont les sites de paris sportifs offrant un bonus suite au premier pari ? Généralement ce type de bonus est un remboursement du premier pari s'il est perdant, mais certains sites offrent ce remboursement même si le premier pari est gagnant.

Unibet : 1er pari remboursé jusqu’à 100€ + 10€ sans dépôt (code promo GOAL110)

: 1er pari remboursé jusqu’à 100€ + 10€ sans dépôt (code promo GOAL110) Winamax : 1er pari remboursé jusqu’à 100€ en cash

: 1er pari remboursé jusqu’à 100€ en cash PMU : 1er pari remboursé jusqu’à 100€ en cash

: 1er pari remboursé jusqu’à 100€ en cash Winamax : 1er pari remboursé jusqu’à 100€ en cash

: 1er pari remboursé jusqu’à 100€ en cash Betsson : Remboursement de la première mise perdante jusqu'à 100€

: Remboursement de la première mise perdante jusqu'à 100€ Olybet : 1e pari perdant remboursé jusqu'à 50€ (+ cashback sur les mises perdantes suivantes jusqu'à 50€)

Les meilleurs bonus paris sportifs sans dépôt

Ils sont rares mais ils existent et font les bonheur des nouveaux joueurs lorsqu'ils s'inscrivent ! Voici les bookmakers qui offrent en ce moment des bonus de bienvenue sans dépôt.

Unibet : 10€ offerts sans dépôt avec le code GOAL110

: 10€ offerts sans dépôt avec le code GOAL110 Betsson : 10€ offerts sans dépôt avec le code VERIF10, suite à la validation de votre compte

Les meilleurs bonus cashback

Ce type de bonus est moins répandu que le remboursement du premier pari, mais certains bookmakers choisissent de rembourser une partie du montant des premières mises de leurs nouveaux joueurs.

Olybet : jusqu'à 50€ de cashback dans les 60 jours suivant l'inscription (paliers de 10%)

: jusqu'à 50€ de cashback dans les 60 jours suivant l'inscription (paliers de 10%) NetBet : le bookmaker ne propose plus de bonus en ce moment, mais il offrait également jusqu'à 50€ de cashback

Les meilleurs bonus de parrainage

Plusieurs sites de paris sportifs proposent des offres de parrainage pour encourager leurs joueurs à inviter leurs amis à s'inscrire à leur tour. Parrain et filleul reçoivent chacun un bonus après avoir respecté certaines conditions (premier dépôt, premier pari en argent réel...) .

Unibet : 30€ pour le parrain + 30€ pour le filleul

: 30€ pour le parrain + 30€ pour le filleul Winamax : 10€ pour le parrain + 10€ pour le filleul

: 10€ pour le parrain + 10€ pour le filleul Betclic : 10€ pour le parrain + 10€ pour le filleul

: 10€ pour le parrain + 10€ pour le filleul Betsson : 10€ pour le parrain + 10€ pour le filleul

10€ pour le parrain + 10€ pour le filleul PMU : 10€ pour le parrain (dans la limite de 50€) + 5€ pour le filleul

Comment utiliser mon bonus sur un site de paris sportifs ?

Plusieurs astuces vous permettront de maximiser votre bonus paris sportifs et d'en faire le meilleur usage. En voici certaines :

💰 Déposez le Montant Maximum : Si possible, déposez le montant maximum pour obtenir le bonus de dépôt le plus élevé. Par exemple, si le bonus est de 100 % jusqu'à 100 €, déposez 100 € pour doubler votre solde de jeu.

✔️ Utiliser le bonus sur des paris sûrs

Profiter des cotes élevées : Recherchez des paris avec des cotes élevées pour maximiser vos gains potentiels. Cependant, soyez prudent et assurez-vous que le pari est bien réfléchi.

Évitez les risques inutiles : Ne misez pas tout votre bonus sur un seul pari risqué. Répartissez-le sur plusieurs paris pour augmenter vos chances de succès.

💸 Profiter des Freebets

Utilisez les Freebets judicieusement : Les freebets ne sont pas retirables directement, mais les gains qu'ils génèrent peuvent l'être. Utilisez-les sur des paris où vous avez une bonne connaissance ou une forte conviction.

🎁 Combiner le bonus avec d'autres promotions

Maximiser les avantages : Certains sites offrent des promotions supplémentaires pour les utilisateurs de bonus de bienvenue, comme des boosts de cotes ou des paris gratuits. Assurez-vous de les utiliser pour maximiser vos gains.

🕶️ Participer aux programmes de fidélité

Accumuler des récompenses : Si le site propose un programme de fidélité, inscrivez-vous dès le début. Vous pouvez accumuler des points ou des récompenses dès votre premier pari, ce qui peut s'ajouter à votre bonus de bienvenue.

📺Profiter des Paris en Direct :

Les paris en direct peuvent offrir des opportunités intéressantes pour utiliser votre bonus, surtout si vous suivez l'événement en temps réel et pouvez ajuster vos paris en conséquence.

❔Bonus paris sportifs - FAQ

+ Qu'est-ce qu'un bonus de paris sportifs ? Un bonus de paris sportifs est une offre promotionnelle proposée par les bookmakers pour attirer de nouveaux clients ou fidéliser les parieurs existants. Ces bonus peuvent prendre diverses formes, telles que des paris gratuits, des remboursements de mises, ou des dépôts doublés + Puis-je retirer un bonus de bienvenue immédiatement ? Non, les bonus sont généralement crédités sous forme de paris gratuits ou de solde non retirable. Vous devez les utiliser pour parier, et seuls les gains nets (hors mise gratuite) peuvent être retirés après avoir respecté les conditions de mise. + Les dépôts via PayPal ou Skrill sont-ils éligibles aux bonus ? Certains bookmakers excluent les dépôts effectués via des portefeuilles électroniques comme PayPal, Skrill ou Neteller pour l'obtention du bonus de bienvenue. Il est souvent nécessaire d'utiliser une carte bancaire ou un virement bancaire pour être éligible. + Y a-t-il une limite de temps pour utiliser un bonus paris sportifs ? Oui, chaque bookmaker impose un délai pour utiliser le bonus, souvent compris entre 7 et 30 jours après l'inscription ou l'activation du bonus. Si vous ne remplissez pas les conditions dans ce délai, le bonus et les gains associés peuvent être annulés. + Qu'est-ce qu'un rollover ou condition de mise ? Le rollover, ou condition de mise, est le montant total que vous devez parier avant de pouvoir retirer les gains générés par un bonus. Par exemple, un bonus avec un rollover de x5 signifie que vous devez miser cinq fois le montant du bonus avant de pouvoir retirer les gains

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