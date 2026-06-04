Le transfert du FC Bayern Munich serait-il sur le point d'aboutir ? Une scène inhabituelle impliquant Vincent Kompany prend soudainement une autre dimension

« Non, non », a alors coupé court Saibari à Ziggo Sport, lorsqu’on lui a demandé si cet échange pour le moins inhabituel avait porté sur un éventuel transfert à Munich. « Il m’a félicité pour ma performance, ou plutôt pour celle de notre équipe. Il a dit que nous devions continuer comme ça », a tenu à préciser le joueur de 25 ans. Kompany a lui aussi démenti cette hypothèse.

Le joueur de 40 ans a néanmoins eu des mots élogieux pour ce polyvalent offensif, capable d’évoluer aussi bien sur les ailes qu’au centre : « Oui, il est sans aucun doute sur la bonne voie. Il a de la puissance et sait créer des occasions. De plus, il est dangereux devant le but. Aujourd’hui, il a aussi beaucoup défendu pour son équipe. »

Saibari, auteur de l’égalisation, entretient un lien particulier avec Kompany : d’origine marocaine, il est né à Terrassa, en Espagne, mais a grandi en partie en Belgique et a été formé au RSC Anderlecht, le club de jeunesse de l’entraîneur. « Saibari est marocain, mais aussi belge. Au PSV, il y a toujours des jeunes qui ont été formés chez nous (en Belgique, NDLR) et qui font du bon travail », a déclaré l’entraîneur du FCB.