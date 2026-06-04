Après la victoire 2-1 en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven fin janvier, l’entraîneur du FCB a pris le temps d’échanger avec l’attaquant polyvalent du grand club néerlandais. Cette séquence a suffi pour que les médias locaux interrogent le Belge à ce sujet après la rencontre.
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Le transfert du FC Bayern Munich serait-il sur le point d'aboutir ? Une scène inhabituelle impliquant Vincent Kompany prend soudainement une autre dimension
« Non, non », a alors coupé court Saibari à Ziggo Sport, lorsqu’on lui a demandé si cet échange pour le moins inhabituel avait porté sur un éventuel transfert à Munich. « Il m’a félicité pour ma performance, ou plutôt pour celle de notre équipe. Il a dit que nous devions continuer comme ça », a tenu à préciser le joueur de 25 ans. Kompany a lui aussi démenti cette hypothèse.
Le joueur de 40 ans a néanmoins eu des mots élogieux pour ce polyvalent offensif, capable d’évoluer aussi bien sur les ailes qu’au centre : « Oui, il est sans aucun doute sur la bonne voie. Il a de la puissance et sait créer des occasions. De plus, il est dangereux devant le but. Aujourd’hui, il a aussi beaucoup défendu pour son équipe. »
Saibari, auteur de l’égalisation, entretient un lien particulier avec Kompany : d’origine marocaine, il est né à Terrassa, en Espagne, mais a grandi en partie en Belgique et a été formé au RSC Anderlecht, le club de jeunesse de l’entraîneur. « Saibari est marocain, mais aussi belge. Au PSV, il y a toujours des jeunes qui ont été formés chez nous (en Belgique, NDLR) et qui font du bon travail », a déclaré l’entraîneur du FCB.
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Selon les dernières informations, le PSV demanderait une indemnité de transfert « colossale » pour laisser partir Saibari.
Environ six mois plus tard, les indices se multiplient : Kompany et Saibari pourraient bientôt évoluer ensemble. D’après plusieurs sources concordantes, l’attaquant s’apprête à rejoindre le club le plus titré d’Allemagne. Une récente discussion avec Kompany aurait été déterminante dans sa décision de signer au Bayern.
Il ne resterait plus qu'à définir les modalités du transfert. Un accord avec le joueur aurait déjà été trouvé. Selon le journal néerlandais Eindhovens Dagblad, les exigences financières du PSV constitueraient toutefois encore un obstacle. L'article évoque un « transfert colossal » au regard de ces prétentions. Ce montant dépasserait 60 millions d’euros, ce qui constituerait un record interne pour le club phare de l’Eredivisie. Le précédent transfert le plus onéreux remonte à 2019-2020, lorsque Hirving Lozano avait rejoint le SSC Naples pour 50 millions d’euros.
Selon Sky, le champion d’Allemagne aurait toutefois fixé des « limites financières claires », sans que le montant exact ne soit révélé. Pour libérer de la marge salariale et faciliter l’opération, les joueurs de retour de prêt Bryan Zaragoza (AS Rome), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) et Joao Palhinha devraient quitter le club.
En recrutant Saibari, le FC Bayern ferait d’une pierre deux coups.
En recrutant Saibari, le Bayern ferait d’une pierre deux coups. Polyvalent, il pourrait à la fois servir de doublure à l’ailier gauche Luis Díaz et à l’attaquant Harry Kane. Un rôle initialement prévu pour Anthony Gordon, lequel a finalement quitté Newcastle United pour rejoindre le FC Barcelone. Polyvalent, l’international marocain a évolué principalement dans l’axe, en position de numéro 10, lors de l’exercice précédent.
Au total, il a marqué 19 buts et délivré 9 passes décisives en 37 matchs officiels avec le PSV, dont 26 disputés dans l’axe, derrière l’attaquant de pointe. Récemment, il a également inscrit un doublé lors du match amical du Maroc contre Madagascar, contribuant à la préparation de la sélection pour la Coupe du monde.
Un transfert au FC Bayern ? Les statistiques d'Ismael Saibari au PSV Eindhoven
Jeux 142 Buts 42 passes décisifs. Passes décisives 29 titres Titres 3 fois champion des Pays-Bas et 2 fois vainqueur de la Coupe des Pays-Bas.