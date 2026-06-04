Selon les informations disponibles, le président Florentino Pérez et José Mourinho, vraisemblablement futur entraîneur, suivent avec attention le défenseur central croate. Juste avant l’élection présidentielle très attendue, Pérez avait engagé une véritable surenchère avec son rival Enrique Riquelme sur les renforts à venir. Il avait alors promis, en cas de réélection, non seulement le retour de Mourinho, mais aussi le recrutement d’Ibrahima Konaté, annoncé libre en provenance de Liverpool.

Les projets de refonte de la défense ne s’arrêtent pas là : polyvalent, Gvardiol peut aussi jouer latéral gauche, secteur problématique la saison passée. Alvaro Carreras, arrivé de Benfica Lisbonne pour 50 millions d’euros à la demande de Xabi Alonso (licencié au bout de six mois), n’a pas convaincu. Ferland Mendy s’est de nouveau gravement blessé et sera absent plusieurs mois, tandis que David Alaba quittera le club libre de tout contrat.

Riccardo Calafiori, de l’Arsenal FC, pourrait lui aussi jouer un double rôle. D’après l’expert en transferts Fabrizio Romano, le Real s’intéresserait également à l’Italien. Un premier contact aurait déjà eu lieu entre les deux parties il y a quelques semaines. Mais sa venue, tout comme celle de Gvardiol, s’annonce loin d’être une simple formalité.