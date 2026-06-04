Selon la station de radio espagnole Onda Cero, le Real Madrid serait entré dans la course pour recruter Josko Gvardiol, défenseur de Manchester City, déjà évoqué du côté du FC Bayern Munich.
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Le Real Madrid envisagerait de profondes modifications dans sa défense et chercherait à attirer deux nouveaux défenseurs de renom, ce qui augmenterait encore la concurrence pour Antonio Rüdiger
Selon les informations disponibles, le président Florentino Pérez et José Mourinho, vraisemblablement futur entraîneur, suivent avec attention le défenseur central croate. Juste avant l’élection présidentielle très attendue, Pérez avait engagé une véritable surenchère avec son rival Enrique Riquelme sur les renforts à venir. Il avait alors promis, en cas de réélection, non seulement le retour de Mourinho, mais aussi le recrutement d’Ibrahima Konaté, annoncé libre en provenance de Liverpool.
Les projets de refonte de la défense ne s’arrêtent pas là : polyvalent, Gvardiol peut aussi jouer latéral gauche, secteur problématique la saison passée. Alvaro Carreras, arrivé de Benfica Lisbonne pour 50 millions d’euros à la demande de Xabi Alonso (licencié au bout de six mois), n’a pas convaincu. Ferland Mendy s’est de nouveau gravement blessé et sera absent plusieurs mois, tandis que David Alaba quittera le club libre de tout contrat.
Riccardo Calafiori, de l’Arsenal FC, pourrait lui aussi jouer un double rôle. D’après l’expert en transferts Fabrizio Romano, le Real s’intéresserait également à l’Italien. Un premier contact aurait déjà eu lieu entre les deux parties il y a quelques semaines. Mais sa venue, tout comme celle de Gvardiol, s’annonce loin d’être une simple formalité.
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Gvardiol a récemment mis fin aux spéculations
Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2029, Calafiori n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable la saison dernière, ce qui nourrit les spéculations autour d’un départ. Lors de la finale de la Ligue des champions, il est resté 120 minutes sur le banc. De son côté, Gvardiol était titulaire sous les ordres de Pep Guardiola avant de se fracturer le tibia en début d’année.
Le Croate, sous contrat avec les Skyblues jusqu’en 2028, a récemment confié à TheCroatian qu’il avait entendu « toutes les rumeurs ». Je suis heureux dans mon club, j’ai tout ce dont j’ai besoin. Avant ma blessure, je disputais tous les matchs. Après la Coupe du monde, nous verrons ce qui se passera. » Le départ de Guardiola redistribue de toute façon les cartes chez ManCity pour la nouvelle saison, et selon plusieurs sources concordantes, c’est Enzo Maresca qui lui succédera.
Real : Dumfries devrait lui aussi rejoindre le club, tandis que l’avenir de Rüdiger reste officiellement indéfini.
Par ailleurs, le Real Madrid souhaite se renforcer au poste d’arrière droit : l’icône Dani Carvajal s’apprête à partir et Trent Alexander-Arnold n’est pas encore la solution attendue. Selon Romano, le club aurait coché le nom de Denzel Dumfries, de l’Inter Milan, et pourrait activer sa clause libératoire de 20 millions d’euros.
Ainsi, la défense à quatre chère à Mourinho compterait trois nouveaux éléments pour la saison à venir. Pour l’instant, Dean Huijsen, Eder Militao (actuellement blessé), Raul Asencio et Antonio Rüdiger se disputent le second poste de axial. Ce dernier doit toutefois d’abord prolonger son contrat, qui expire cet été. Selon Sky, un accord sur une prolongation d’un an serait déjà trouvé. Si, en plus de Konaté, un autre défenseur central arrivait, le secteur serait alors en surnombre, promettant une concurrence acharnée.