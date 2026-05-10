Bien qu’il ait récemment repris l’entraînement collectif, le Français, victime d’une blessure à la cuisse, n’a pas été inclus dans le groupe des Merengues pour le match crucial de dimanche soir (21 h), aux côtés du défenseur international Antonio Rüdiger.
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Après un scandale aux conséquences lourdes : pas moins de huit stars, dont Fede Valverde et Kylian Mbappé, manqueront au Real Madrid lors du Clásico contre le Barça
Outre Mbappé, Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler et Fede Valverde sont également absents de l’effectif merengue. Valverde avait récemment fait la une des médias après une altercation avec Aurélien Tchouameni, qui l’avait contraint à une hospitalisation pour une plaie ouverte et un traumatisme crânio-cérébral.
Les deux joueurs ont écopé d’une amende de 500 000 euros chacun.
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Real Madrid : Arbeloa part, Mourinho arrive-t-il ?
Au Real Madrid, la tension est palpable depuis plusieurs semaines et a débouché sur un accrochage entre Valverde et Tchouameni. De plus, l’entraîneur Álvaro Arbeloa aurait perdu le soutien de son effectif. Selon plusieurs sources, il pourrait être limogé en raison d’une deuxième saison consécutive sans titre et remplacé par José Mourinho.
Pour préserver ses faibles chances de titre, le club madrilène doit impérativement s’imposer sur la pelouse de son grand rival. À deux journées de la fin, le Real pointe à onze points du Barça de l’entraîneur allemand Hansi Flick.