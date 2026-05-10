Après un scandale aux conséquences lourdes : pas moins de huit stars, dont Fede Valverde et Kylian Mbappé, manqueront au Real Madrid lors du Clásico contre le Barça

Outre Mbappé, Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler et Fede Valverde sont également absents de l’effectif merengue. Valverde avait récemment fait la une des médias après une altercation avec Aurélien Tchouameni, qui l’avait contraint à une hospitalisation pour une plaie ouverte et un traumatisme crânio-cérébral.

Les deux joueurs ont écopé d’une amende de 500 000 euros chacun.