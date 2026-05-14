« S'il y a un grand joueur, je le recrute » : Florentino Pérez annonce une offensive sur le marché des transferts pour le Real Madrid

En raison des nombreuses tensions au sein de l’effectif du Real, des rumeurs avaient récemment circulé concernant d’éventuels départs. Federico Valverde, qui avait subi un traumatisme crânio-cérébral suite à une altercation avec Aurélien Tchouameni, figurait parmi les joueurs concernés. Ce fut le point culminant de l’atmosphère explosive qui régnait dans le vestiaire et qui a fait la une de la presse ces dernières semaines. Selon Florentino Pérez, les joueurs s’entendent pourtant « à merveille ». Les accrochages à l’entraînement font partie du quotidien de tout club. « En revanche, il n’y a aucune mauvaise intention dans cette campagne orchestrée », a-t-il précisé. Un joueur aurait toutefois divulgué des informations sur les coulisses aux médias. Lors de cette conférence de presse, Perez a affirmé connaître l’identité de la taupe, sans nommer personne.

Il a également relativisé l’influence supposée du groupe de stars, dont certains médias affirment qu’il s’est en partie rebellé contre Xabi Alonso – et que subirait aussi son successeur, Álvaro Arbeloa. « Ce sont les entraîneurs qui ont le dernier mot », a-t-il martelé. « Je ne sais pas pourquoi j’ai dit à l’époque (en fin de premier mandat, NDLR) que j’avais mal éduqué les joueurs. Je n’ai jamais parlé à un joueur. Pas même à Mbappé, depuis qu’il est ici. Bon, quand je le vois à l’entraînement, je le salue. »

Selon plusieurs sources, les jours d’Arbeloa seraient néanmoins comptés. C’est probablement José Mourinho qui prendra la relève. Même si Pérez est resté discret à ce sujet, il est considéré comme un fervent partisan du retour du Portugais, dont la poigne dans la gestion des stars serait un critère déterminant.