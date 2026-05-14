Au lendemain de sa conférence de presse mémorable, l’homme de 79 ans s’est présenté sur le plateau de LA SEXTA pour répondre aux questions de Josep Pedrerol, un animateur avec lequel il entretient encore de bons rapports, et a annoncé que les Merengues comptaient se renforcer lors du mercato estival.
Traduit par
« S'il y a un grand joueur, je le recrute » : Florentino Pérez annonce une offensive sur le marché des transferts pour le Real Madrid
« Bien sûr qu’il y aura des transferts », a déclaré Florentino Pérez. « Nous avons toujours recruté les meilleurs. J’ai fait venir Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, puis plus tard Cristiano Ronaldo, Kaká et Benzema. S’il y a un grand joueur, je le recrute. »
Interrogé sur l’intérêt supposé pour Erling Haaland, sous contrat longue durée avec Manchester City (jusqu’en 2034) mais régulièrement associé à un transfert vers le Real ou le Barça, il s’est montré prudent : « Je ne m’exprimerai pas là-dessus. Je n'interviens pas. »
- (C)Getty Images
Les joueurs du Real Madrid auraient-ils trop d’influence ? « Ce sont les entraîneurs qui prennent les décisions », assure-t-on.
En raison des nombreuses tensions au sein de l’effectif du Real, des rumeurs avaient récemment circulé concernant d’éventuels départs. Federico Valverde, qui avait subi un traumatisme crânio-cérébral suite à une altercation avec Aurélien Tchouameni, figurait parmi les joueurs concernés. Ce fut le point culminant de l’atmosphère explosive qui régnait dans le vestiaire et qui a fait la une de la presse ces dernières semaines. Selon Florentino Pérez, les joueurs s’entendent pourtant « à merveille ». Les accrochages à l’entraînement font partie du quotidien de tout club. « En revanche, il n’y a aucune mauvaise intention dans cette campagne orchestrée », a-t-il précisé. Un joueur aurait toutefois divulgué des informations sur les coulisses aux médias. Lors de cette conférence de presse, Perez a affirmé connaître l’identité de la taupe, sans nommer personne.
Il a également relativisé l’influence supposée du groupe de stars, dont certains médias affirment qu’il s’est en partie rebellé contre Xabi Alonso – et que subirait aussi son successeur, Álvaro Arbeloa. « Ce sont les entraîneurs qui ont le dernier mot », a-t-il martelé. « Je ne sais pas pourquoi j’ai dit à l’époque (en fin de premier mandat, NDLR) que j’avais mal éduqué les joueurs. Je n’ai jamais parlé à un joueur. Pas même à Mbappé, depuis qu’il est ici. Bon, quand je le vois à l’entraînement, je le salue. »
Selon plusieurs sources, les jours d’Arbeloa seraient néanmoins comptés. C’est probablement José Mourinho qui prendra la relève. Même si Pérez est resté discret à ce sujet, il est considéré comme un fervent partisan du retour du Portugais, dont la poigne dans la gestion des stars serait un critère déterminant.
Un nouveau contrat pour Vinicius ? « Il n’y a pas d’urgence »
De plus, Florentino Pérez s’est exprimé au sujet de la prolongation de contrat de Vinicius Junior, toujours en attente, bien que le Brésilien ait déjà annoncé, il y a plus d’un an, son intention de signer rapidement un nouveau bail. « Il n’y a pas d’urgence à prolonger son contrat », a tranché le président, rappelant que l’attaquant pourrait même partir libre à l’issue de la saison prochaine. « Il est sous contrat pour toute la saison prochaine. Mais ce n’est pas moi qui m’occupe des prolongations. Je considère Vinicius comme l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid. »
Pour lui, le « meilleur joueur » reste Kylian Mbappé, avec qui Vinicius entretiendrait des relations tendues. Depuis l’arrivée du Français à l’été 2024, les Merengues n’ont toutefois plus remporté le moindre titre. Perez a également pointé du doigt les arbitres, revenant sur l’expulsion d’Eduardo Camavinga lors du match retour des quarts de finale contre le Bayern Munich. « Cette décision nous a nui, car l’arbitre nous a privés d’une demi-finale prometteuse, voire d’une finale. Toutefois, je ne pense pas qu’il ait agi par malveillance ; il n’a tout simplement pas remarqué qu’il avait déjà brandi un premier carton jaune quatre minutes auparavant. S’il l’avait vu, il ne serait pas intervenu. » Un détail souligné a posteriori par les joueurs du Bayern eux-mêmes.