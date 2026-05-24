« Je crois que je vois double », pouvait-on lire au-dessus de la chorégraphie époustouflante du bloc de Stuttgart. En dessous, on distinguait les figures cultes souabes « Äffle » et « Pferdle », qui voyaient double après un cocktail de trop. De l’autre côté, le même duo brandissait la Coupe d’Allemagne conquise la saison passée, comme pour annoncer une défense réussie du titre. Le scénario escompté a toutefois tourné court : le VfB a été battu 3-0 par le FC Bayern Munich. Résultat : « Äffle » et « Pferdle » n’ont pas vu double, mais triple, tant Harry Kane a célébré ses trois buts sous le regard médusé des deux comparses.
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Harry Kane a inscrit un hat-trick pour le Bayern Munich en finale de la Coupe, mais l’attaquant du VfB, Deniz Undav, attribuerait tout de même le Ballon d’Or à un autre joueur
Grâce à son triplé – le quatrième en finale de coupe après ceux d'Uwe Seeler (Hambourg SV, 1963), de Roland Wohlfarth (Bayern Munich, 1986) et de Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012) – l'Anglais a porté son total de buts cette saison à 61, un chiffre incroyable. Avant même le match de clôture de la saison, il était évident que Kane allait établir un nouveau record personnel. Ses 68 points au total (buts et passes décisives confondus) constituent de loin son meilleur bilan. Il devance ainsi de douze unités son premier exercice bavarois (2023/24) et de vingt-deux sa meilleure saison avec le club de son cœur, Tottenham Hotspur (2017/18). De plus, Kane est seulement le troisième joueur de l’histoire à marquer à chaque tour d’une édition de la Coupe, finale incluse, après Dieter Müller (1. FC Cologne, 1976/77) et Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87).
« C’était sans aucun doute l’une des meilleures soirées de ma carrière », a déclaré Kane après le match. Il avouait pourtant avoir été « incroyablement nerveux » avant le coup d’envoi. « Je voulais rendre l’équipe fière, je voulais rendre les supporters fiers. Et puis, marquer un triplé en finale… C’est tout simplement un match très spécial et un sentiment très particulier. J’en suis extrêmement fier. La saison a été longue et difficile. La terminer ainsi, c’est parfait. »
Sa performance ne s’est pas arrêtée là : Vincent Kompany et Sebastian Hoeneß ont ensuite surpris en organisant, en toute fin de match, une scène presque convenue d’avance. Contrairement à l’usage, non pas une, mais deux conférences de presse distinctes ont suivi la rencontre.
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Outre son triplé, Harry Kane s'est distingué par deux actions mémorables.
Interrogé sur les nouveaux superlatifs à attribuer à ce joueur de 32 ans, Kompany a répondu : « Ce qui me reste surtout en mémoire, c'est ce tacle glissé près du poteau de corner. Ce dévouement total pour l'équipe. C'est difficile à expliquer. Mais au final, il faut toujours se demander s'il a marqué un but aujourd'hui. Bien sûr, il en a marqué trois. Son jeu est si complet », explique Kompany, saluant le pressing et l’engagement défensif de Kane. « Quand on parle d’Harry, on parle aussi de personnalité – et il a justement la personnalité qu’il faut pour les grands matchs et les moments importants. »
Interrogé à son tour, Hoeneß a ajouté : « Il n’a pas seulement inscrit un hat-trick ; à la 96^e minute, il est même venu bloquer un adversaire dans sa propre surface, alors que le score était déjà de 3-0. Dans l’ensemble, c’est tout simplement du très haut niveau, le top absolu. Il a fait la différence aujourd’hui. Il est pratiquement impossible de le contenir complètement. C’est difficile de croire ce qu’il parvient parfois à réaliser. »
Le directeur sportif Max Eberl a abondé dans ce sens, citant un autre tacle défensif réalisé par Kane alors que le score était encore de 1-0 : « Ce qu’Harry accomplit est extraordinaire. Il ne se contente pas de marquer : sa personnalité sur le terrain fait la différence. Nous l’avons tous vu récupérer le ballon sur notre côté gauche et empêcher un centre. C’est typiquement Harry Kane. » Nul ne l’ignore : Kane est bien plus qu’un simple buteur pour le champion d’Allemagne. Sous l’égide de Kompany, il a affiné ses qualités de meneur de jeu, le capitaine de la sélection anglaise n’hésitant pas à venir chercher le ballon très bas dans son camp. Et son implication défensive n’est pas nouvelle, pour qui suit son parcours.
Pourtant, Kane ne semble pas encore avoir atteint son plein potentiel. Un départ, souvent évoqué lors des derniers mercatos en raison de ses clauses de départ bien connues, n’est toutefois pas envisageable pour le Bayern. Eberl a réaffirmé que des discussions concernant une prolongation de son contrat, qui expire en 2027, étaient à l’ordre du jour. « Nous avons convenu d'en parler après la saison et, idéalement, de conclure un accord avant la Coupe du monde », a-t-il précisé, tout en reconnaissant qu'aucun calendrier précis n'était encore fixé pour ces discussions.
Harry Kane : Uli Hoeneß lance une déclaration retentissante, tandis que Deniz Undav en plaisante.
Invité de la chaîne ARD, le président du Bayern Munich, Uli Hoeneß, a franchi un cap supplémentaire. « C’est le meilleur transfert de l’histoire du club », a-t-il affirmé, une déclaration lourde de sens quand on connaît la longue liste de stars ayant porté le maillot bavarois. Conséquence logique : un départ est hors de question.
« Bien sûr que non. Le FC Bayern est un club acheteur, pas un club vendeur », a-t-il coupé court à la rumeur envoyant Kane au FC Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski, dont le contrat ne sera pas prolongé. « D’ailleurs, Barcelone n’a pas d’argent. Ça commence comme ça. » De son côté, Kane s’est dit flatté par les éloges de Hoeness : « C’est bien sûr agréable d’entendre cela. De nombreux grands joueurs ont évolué dans ce club, c’est pourquoi je me sens honoré. Cela a été un grand pas pour moi et ma famille. Je me sens partie intégrante de l’histoire du club. »
Dans la course au Ballon d’Or, Eberl estime même que Kane a « tout à fait le droit de l’emporter », malgré l’absence d’un sacre en Ligue des champions, habituellement décisif au classement. Un coéquipier, Michael Olise, pourrait toutefois lui disputer ce trophée : l’international français a conclu l’exercice avec un total tout aussi impressionnant de 53 participations à des buts.
Grâce à un style de jeu légèrement plus spectaculaire, le joueur de 24 ans devance aussi Deniz Undav. « Je penche plutôt pour Olise », a tranché l’attaquant du VfB. « Mais les deux le mériteraient », a ajouté l’international avant de plaisanter à propos de Kane puis de s’extasier : « J’aimerais parfois être aussi libre. On ne peut pas lui laisser un mètre d’espace. Il a une finition exceptionnelle, qu’il tire du droit ou du gauche. Il a ce petit quelque chose en plus et se trouve toujours au bon endroit pour marquer. Ses passes pour Olise ou Diaz sont aussi exceptionnelles. C’est ça, la classe mondiale. »
Le titre de champion du monde devrait aussi jouer un rôle clé dans l’attribution du Ballon d’Or. Kane avec l’Angleterre et Olise avec la France ont tous deux de réelles chances de l’emporter, à condition qu’ils confirment au Bayern Munich et rendent la quête du superlatif encore plus indécise.
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Harry Kane : performances et statistiques au FC Bayern Munich
Jeux 147 Buts 146 passes décisifs. Passes décisives 33