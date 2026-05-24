Interrogé sur les nouveaux superlatifs à attribuer à ce joueur de 32 ans, Kompany a répondu : « Ce qui me reste surtout en mémoire, c'est ce tacle glissé près du poteau de corner. Ce dévouement total pour l'équipe. C'est difficile à expliquer. Mais au final, il faut toujours se demander s'il a marqué un but aujourd'hui. Bien sûr, il en a marqué trois. Son jeu est si complet », explique Kompany, saluant le pressing et l’engagement défensif de Kane. « Quand on parle d’Harry, on parle aussi de personnalité – et il a justement la personnalité qu’il faut pour les grands matchs et les moments importants. »

Interrogé à son tour, Hoeneß a ajouté : « Il n’a pas seulement inscrit un hat-trick ; à la 96^e minute, il est même venu bloquer un adversaire dans sa propre surface, alors que le score était déjà de 3-0. Dans l’ensemble, c’est tout simplement du très haut niveau, le top absolu. Il a fait la différence aujourd’hui. Il est pratiquement impossible de le contenir complètement. C’est difficile de croire ce qu’il parvient parfois à réaliser. »

Le directeur sportif Max Eberl a abondé dans ce sens, citant un autre tacle défensif réalisé par Kane alors que le score était encore de 1-0 : « Ce qu’Harry accomplit est extraordinaire. Il ne se contente pas de marquer : sa personnalité sur le terrain fait la différence. Nous l’avons tous vu récupérer le ballon sur notre côté gauche et empêcher un centre. C’est typiquement Harry Kane. » Nul ne l’ignore : Kane est bien plus qu’un simple buteur pour le champion d’Allemagne. Sous l’égide de Kompany, il a affiné ses qualités de meneur de jeu, le capitaine de la sélection anglaise n’hésitant pas à venir chercher le ballon très bas dans son camp. Et son implication défensive n’est pas nouvelle, pour qui suit son parcours.

Pourtant, Kane ne semble pas encore avoir atteint son plein potentiel. Un départ, souvent évoqué lors des derniers mercatos en raison de ses clauses de départ bien connues, n’est toutefois pas envisageable pour le Bayern. Eberl a réaffirmé que des discussions concernant une prolongation de son contrat, qui expire en 2027, étaient à l’ordre du jour. « Nous avons convenu d'en parler après la saison et, idéalement, de conclure un accord avant la Coupe du monde », a-t-il précisé, tout en reconnaissant qu'aucun calendrier précis n'était encore fixé pour ces discussions.