Newcastle cherche logiquement à renforcer son attaque. Après une saison décevante, qui se traduira par une saison à venir sans compétition internationale, l'effectif devrait être remanié cet été. Parallèlement, le club se voit contraint de procéder à quelques ventes en raison des règles financières strictes de la Premier League. En tête de liste figure le joueur clé Anthony Gordon, dont le nom est étroitement associé au FC Bayern Munich, et qui pourrait rapporter de l'argent.

Bruno Guimaraes et William Osula sont également pressentis pour partir, ce qui permettrait d’engranger des fonds supplémentaires. Le champion d’Allemagne en titre suivrait de près ce dernier.