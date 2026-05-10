Selon le journal portugais Record, les Magpies s’intéresseraient de près à Luis Suárez, attaquant du Sporting Lisbonne.
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Pour 80 millions d'euros, Nick Woltemade pourrait bientôt affronter une concurrence de haut niveau à Newcastle United
Newcastle cherche logiquement à renforcer son attaque. Après une saison décevante, qui se traduira par une saison à venir sans compétition internationale, l'effectif devrait être remanié cet été. Parallèlement, le club se voit contraint de procéder à quelques ventes en raison des règles financières strictes de la Premier League. En tête de liste figure le joueur clé Anthony Gordon, dont le nom est étroitement associé au FC Bayern Munich, et qui pourrait rapporter de l'argent.
Bruno Guimaraes et William Osula sont également pressentis pour partir, ce qui permettrait d’engranger des fonds supplémentaires. Le champion d’Allemagne en titre suivrait de près ce dernier.
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Woltemade n’est pas titulaire et évolue rarement en attaque.
Osula venait tout juste de s’installer dans le onze de départ de Newcastle, malgré un accord déjà conclu avec l’Eintracht Francfort pour un transfert estival, rendu nécessaire par les arrivées de Woltemade et Yoane Wissa. Les Magpies ont toutefois bloqué le départ du joueur et ont insisté pour qu’il reste.
Après un départ canon marqué par quatre buts en cinq matchs, Woltemade alterne désormais entre le banc et le onze de départ. Le problème ? L’entraîneur Eddie Howe le repositionne souvent comme milieu de terrain central, quand il lui accorde du temps de jeu. Recruté par le VfB Stuttgart pour 75 millions d’euros, ce grand gaillard de 1,98 mètre a participé à 15 buts en 48 matchs sous le maillot de Newcastle.
Suarez affiche des statistiques incroyables avec le Sporting
Suarez, qui n’entretient aucun lien de parenté avec son homonyme uruguayen, brille cette saison sous les couleurs du Sporting. En 50 matchs, il a trouvé le chemin des filets à 35 reprises et offert neuf passes décisives. Son transfert pourrait atteindre 80 millions d’euros, le Colombien étant sous contrat jusqu’en 2030.
Outre le joueur de 28 ans, des rumeurs récente évoquaient un intérêt pour Dominic Solanke, de Tottenham Hotspur, estimé à 75 millions d’euros. Darwin Núñez représenterait en revanche une option nettement moins onéreuse : son contrat avec Al Hilal aurait été résilié, ce qui expliquerait la présence de Newcastle sur le dossier pour un transfert gratuit cet été.