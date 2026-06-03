Selon les informations du magazine Sport Bild, l’attaquant a été informé qu’un transfert de joueur offensif de haut niveau était envisagé, ce qui devrait profiter à son jeu à l’avenir.
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Afin de conserver Serhou Guirassy, le BVB envisagerait de recruter au moins un nouveau joueur de renom
Selon nos informations, la direction sportive, menée par le directeur sportif Ole Book et le directeur général Lars Ricken Guirassy, a exposé ses projets de transfert lors d’un entretien afin de dissuader le joueur de partir.
Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 30 ans disposerait cet été d’une clause libératoire activable auprès de certains clubs de premier plan, pour un montant d’environ 35 millions d’euros. L’attaquant, qui caresse l’idée d’un départ depuis plusieurs semaines, aurait même été approché par Fenerbaçhe Istanbul : le candidat à la présidence du club stambouliote, Azizi Yildirim, affirme avoir trouvé un accord avec l’ancien buteur du VfB Stuttgart en vue d’un transfert en cas de victoire aux élections prévues les 6 et 7 juin.
Récemment, Book n’a toutefois pas totalement exclu un départ : « Avec ses buts, il est très important. Ce n’est donc pas notre intention de le laisser partir. Mais si une offre exceptionnelle arrive, nous y réfléchirons. »
- AFP
BVB : Adeyemi part – une nouvelle star offensive va-t-elle arriver ?
D’autant plus que le BVB a grandement besoin des recettes générées par les transferts pour financer de nouveaux renforts, notamment une pointe offensive, après les arrivées de Joane Gadou (19,5 millions d’euros), Kaua Prates (7 millions d’euros) et Justin Lerma (4 millions d’euros). Dans ce contexte, Karim Adeyemi pourrait jouer un rôle clé. Si l’attaquant de 24 ans ne prolonge pas son contrat, qui court jusqu’en 2027, un départ cet été apparaît probable. Ce serait la dernière opportunité pour le Borussia Dortmund de tirer profit de son joueur s’il ne s’engage pas à long terme avec le club.
Pour l’instant, les deux parties restent très éloignées sur les questions de salaire et de clause libératoire, même si l’attaquant a récemment démenti ces divergences auprès de la WAZ. « J’ai souvent exprimé mon attachement au Borussia Dortmund et j’ai toujours souligné ce que j’apprécie dans ce club et l’engagement que j’y mets », a-t-il notamment déclaré. Toutefois, l’international allemand a aussi admis : « L’essentiel pour moi est de recevoir un signal clair de la part du club, quelle que soit la décision finale. »
Guirassy s’est à nouveau distingué comme le meilleur buteur de Dortmund.
Le rapport ne précise pas quel joueur pourrait aider Guirassy à marquer encore plus de buts s’il restait au club. Ces dernières semaines, des rumeurs faisaient état d’un nouveau retour de Jadon Sancho. Toutefois, selon des informations concordantes dans les médias, cette hypothèse serait désormais pratiquement écartée.
Guirassy a inscrit 60 buts et délivré 15 passes décisives en 96 matchs sous le maillot du BVB, dont 22 réalisations la saison dernière, ce qui lui a valu le titre de meilleur buteur du club.
- AFP
Serhou Guirassy : performances et statistiques au BVB
Jeux 96 buts 60 passes décisifs. Passes décisives 15