Selon nos informations, la direction sportive, menée par le directeur sportif Ole Book et le directeur général Lars Ricken Guirassy, a exposé ses projets de transfert lors d’un entretien afin de dissuader le joueur de partir.

Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 30 ans disposerait cet été d’une clause libératoire activable auprès de certains clubs de premier plan, pour un montant d’environ 35 millions d’euros. L’attaquant, qui caresse l’idée d’un départ depuis plusieurs semaines, aurait même été approché par Fenerbaçhe Istanbul : le candidat à la présidence du club stambouliote, Azizi Yildirim, affirme avoir trouvé un accord avec l’ancien buteur du VfB Stuttgart en vue d’un transfert en cas de victoire aux élections prévues les 6 et 7 juin.

Récemment, Book n’a toutefois pas totalement exclu un départ : « Avec ses buts, il est très important. Ce n’est donc pas notre intention de le laisser partir. Mais si une offre exceptionnelle arrive, nous y réfléchirons. »