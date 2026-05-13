Antonio Rüdiger figurerait-il aussi sur les tablettes de Galatasaray ? Le club stambouliote préparerait activement le prochain grand transfert

L’avenir de Virgil van Dijk à Liverpool semble incertain, même si son contrat court jusqu’en 2027. Selon nos informations, le défenseur de 34 ans chercherait à obtenir un dernier contrat conséquent et devrait, après la Coupe du monde, choisir entre un nouveau défi et un maintien à Anfield.

Après cette saison « inacceptable », selon ses propres mots, un nouveau bouleversement se profile à Liverpool. Mais peu probable qu’il se fasse sans le pilier défensif.

Dans sa conclusion, il a d’ailleurs souligné avec force : « Nous devons travailler, nous devons redresser la barre et veiller à ce que de telles choses ne se reproduisent pas la saison prochaine, car ce n’est pas ça, Liverpool. » Des propos qui ne ressemblent pas à un adieu.