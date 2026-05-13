Selon le quotidien stambouliot Habertürk, les dirigeants de Galatasaray souhaitent recruter le défenseur central néerlandais et l’attirer sur les rives du Bosphore.
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Antonio Rüdiger figurerait-il aussi sur les tablettes de Galatasaray ? Le club stambouliote préparerait activement le prochain grand transfert
L’avenir de Virgil van Dijk à Liverpool semble incertain, même si son contrat court jusqu’en 2027. Selon nos informations, le défenseur de 34 ans chercherait à obtenir un dernier contrat conséquent et devrait, après la Coupe du monde, choisir entre un nouveau défi et un maintien à Anfield.
Après cette saison « inacceptable », selon ses propres mots, un nouveau bouleversement se profile à Liverpool. Mais peu probable qu’il se fasse sans le pilier défensif.
Dans sa conclusion, il a d’ailleurs souligné avec force : « Nous devons travailler, nous devons redresser la barre et veiller à ce que de telles choses ne se reproduisent pas la saison prochaine, car ce n’est pas ça, Liverpool. » Des propos qui ne ressemblent pas à un adieu.
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Rüdiger, une alternative à van Dijk ? Son avenir au Real reste incertain
Gala est bien conscient de ce paramètre et aurait déjà activé une alternative de premier plan. Selon Habertürk, si van Dijk venait à être indisponible, Antonio Rüdiger figurerait sur la short-list des dirigeants stambouliotes. Un choix d’autant plus pertinent que le contrat du défenseur allemand avec le Real Madrid s’achève en juin.
Fin mars, la presse espagnole indiquait toutefois qu’il devrait accepter une baisse drastique de son salaire pour rester : ses émoluments annuels bruts de 14 millions d’euros pourraient être divisés par deux, à l’image du traitement infligé à Luka Modric lors de sa dernière saison chez les Merengues.
Selon certaines rumeurs, ses conseillers auraient sondé le marché saoudien, mais un départ vers l’Arabie saoudite semble peu probable en raison de la situation géopolitique tendue au Proche-Orient. La Juventus Turin, elle, surveillerait de près la situation du joueur de 33 ans.
L’attrait exercé par Galatasaray et les autres clubs stambouliotes sur les stars en fin de carrière a déjà été démontré par le passé. L’été dernier, Leroy Sané a ainsi rejoint le champion turc en provenance du Bayern Munich, tandis que Cimbom a recruté Victor Osimhen pour 75 millions d’euros auprès du SSC Naples.