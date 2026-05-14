Selon le Kölner Stadt-Anzeiger, le 1. FC Cologne et le FC Bayern Munich ont inscrit dans l’accord de transfert que des bonus financiers supplémentaires seront versés au club rhénan en faveur du gardien bavarois, en fonction de l’atteinte de certains objectifs sportifs.
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Des arriérés de plusieurs millions ? Le but décisif de Jonas Urbig pourrait coûter cher au FC Bayern Munich
Les « boucs » peuvent donc d’ores et déjà se réjouir de deux millions d’euros supplémentaires, Urbig ayant disputé son 30e match dans les cages du Bayern lors de la victoire 1-0 contre le VfL Wolfsburg le week-end dernier. Le montant initial du transfert, qui s’élevait à sept millions d’euros et que le FCB a déboursé en janvier 2025 pour le joueur aujourd’hui âgé de 22 ans, pourrait, selon certaines sources, atteindre jusqu’à 15 millions d’euros si toutes les clauses supplémentaires sont remplies.
Prochaine étape : un million supplémentaire si Urbig honore sa première sélection en équipe d’Allemagne, hypothèse qui alimente les débats alors que la perspective d’une participation à la Coupe du monde avec un temps de jeu significatif se précise depuis plusieurs mois.
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Les experts réclament la sélection d'Urbig pour la Coupe du monde – et ne s'en tiennent pas là.
Après la rencontre face à Wolfsburg, Lothar Matthäus a réclamé la sélection du gardien du Bayern, auteur d’une nouvelle performance de haut niveau en l’absence de Manuel Neuer. Mario Basler est même allé plus loin, plaidant pour que le gardien bavarois soit titulaire à la Coupe du monde. Le sélectionneur Julian Nagelsmann l’avait déjà convoqué pour le stage de mars, avant que le joueur ne doive quitter le groupe prématurément en raison d’une lésion capsulaire au genou droit.
Actuellement, en raison de la nouvelle blessure de Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann devrait partir pour la Coupe du monde comme numéro un. Alexander Nübel semble, lui, avoir déjà son billet en poche. Pour le quatrième et dernier spot, Finn Dahmen est en pole position aux côtés d’Urbig et de Noah Atubolu. Reste le feuilleton Manuel Neuer : malgré plusieurs démentis du gardien vétéran, l’hypothèse d’un retour de dernière minute continue d’agiter la presse.
Neuer et Urbig font-ils partie de la liste de Nagelsmann pour la Coupe du monde ?
Selon le magazine « kicker », Manuel Neuer figurerait sur la liste préliminaire de 55 joueurs établie par Hansi Nagelsmann et transmise à la FIFA lundi. Conformément au règlement, seuls les joueurs inscrits sur ce document peuvent ensuite être convoqués en cas de besoin. L’article ne fournit toutefois aucun élément tangible, et Nagelsmann n’a, pour l’instant, laissé filtrer aucun indice laissant supposer le retour du gardien de 40 ans. Il dévoilera son groupe la semaine prochaine.
Parallèlement, le gardien, dont le contrat expire en juin, serait sur le point de le prolonger malgré une baisse de salaire. En contrepartie, il accepterait de cohabiter avec Urbig, qu’il mentorerait davantage. Un accord clair sur la répartition du temps de jeu pourrait aussi rapporter plusieurs millions supplémentaires au club de Cologne.
Jonas Urbig : performances et statistiques de la saison en cours
Jeux 18 Buts encaissés 21 Matchs sans encaisser 6