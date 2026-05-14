Des arriérés de plusieurs millions ? Le but décisif de Jonas Urbig pourrait coûter cher au FC Bayern Munich

Les « boucs » peuvent donc d’ores et déjà se réjouir de deux millions d’euros supplémentaires, Urbig ayant disputé son 30e match dans les cages du Bayern lors de la victoire 1-0 contre le VfL Wolfsburg le week-end dernier. Le montant initial du transfert, qui s’élevait à sept millions d’euros et que le FCB a déboursé en janvier 2025 pour le joueur aujourd’hui âgé de 22 ans, pourrait, selon certaines sources, atteindre jusqu’à 15 millions d’euros si toutes les clauses supplémentaires sont remplies.

Prochaine étape : un million supplémentaire si Urbig honore sa première sélection en équipe d’Allemagne, hypothèse qui alimente les débats alors que la perspective d’une participation à la Coupe du monde avec un temps de jeu significatif se précise depuis plusieurs mois.