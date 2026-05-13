Depuis plusieurs semaines, le capitaine du FC Bayern, âgé de 40 ans, laisse entendre qu’il n’est pas prêt à raccrocher les crampons et qu’il s’apprête à prolonger son contrat d’une saison. Fin avril, Sky révélait déjà que le gardien avait exprimé à la direction son intention de rester entre les poteaux munichois au-delà de l’été, tandis que l’Abendzeitung évoquait même un accord imminent. Mercredi, Sky et l’expert en transferts Fabrizio Romano ont confirmé de concert que la décision était désormais actée.
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Prolongation de contrat au FC Bayern Munich et retour en équipe nationale ? La décision revient entièrement à Manuel Neuer
Selon les dernières informations, Manuel Neuer aurait accepté une baisse significative de son salaire, évaluée jusqu’à 20 millions d’euros bruts par an, et devrait officialiser son nouveau contrat avant même la dernière journée de Bundesliga, samedi face au 1. FC Cologne. Une semaine plus tard, le Bayern Munich affrontera le VfB Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne.
Ces dernières semaines, les dirigeants bavarois ont répété que la décision de prolonger d’une saison dépendait avant tout du joueur. « Si c’était à moi de décider, j’essaierais de le garder encore un an », avait même déclaré le président d’honneur Uli Hoeneß dans le podcast « Auf eine weiß-blaue Tasse ».
Jonas Urbig restera le numéro 2 et, comme cette saison, alternera régulièrement avec Neuer, qui endossera davantage le rôle de mentor auprès du jeune homme de 22 ans. Un accord clair a été trouvé à ce sujet. À deux matchs officiels de la fin, Urbig totalise 21 apparitions. Sven Ulreich, dont la prolongation de contrat est imminente, restera le numéro 3. Derrière ce trio, Leonard Prescott, formé au club, pourrait être prêté afin d’acquérir de l’expérience.
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Manuel Neuer : un retour en équipe nationale allemande est à nouveau d’actualité.
Cette saison, Neuer a démontré à plusieurs reprises son influence décisive dans les grands rendez-vous du Bayern. À chaque prestation de haut niveau, le débat sur un possible retour en équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 resurgit. Pourtant, la position du joueur est claire depuis des mois.
Le vétéran a pourtant répété à plusieurs reprises qu’il ne reviendrait pas sur sa décision de se retirer de la sélection allemande. « Il n’y a pas lieu d’aborder ce sujet », a-t-il coupé court après sa solide performance contre le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions. « Nous ne parlons pas de l’équipe nationale pour l’instant. J’ai dit ce que j’avais à dire et je me concentre désormais sur le FC Bayern. »
En raison de la nouvelle blessure de Marc-André ter Stegen, son successeur désigné, le sélectionneur Julian Nagelsmann s’est tourné depuis longtemps vers Oliver Baumann (TSG Hoffenheim). « Manu a pris sa retraite, de son plein gré, il l’a répété à plusieurs reprises et c’est pourquoi il n’est pas vraiment utile d’en discuter sans cesse », a rappelé le sélectionneur.
Pourtant, le dossier, que les principaux protagonistes avaient en principe clos, a été rouvert mardi. Le magazine Kicker a émis l’hypothèse que Neuer figurerait sur la liste de 55 noms comprenant au moins cinq gardiens de but, que la FIFA doit recevoir depuis lundi. Le rapport ne contient en réalité aucun indice concret, et Nagelsmann n’a jusqu’à présent rien laissé entendre qui laisse supposer qu’il pourrait faire revenir Neuer. Néanmoins, le sélectionneur a déjà surpris en sortant un lapin de son chapeau : en décembre 2023, il avait jugé « intéressant » le retour de Toni Kroos, effectif quelques mois plus tard pour l’Euro 2024.
La décision revient d’abord à Neuer : veut-il encore porter l’aigle sur la poitrine ? Reste que Nagelsmann sait qu’un tel retour créerait des remous en équipe nationale. Baumann, à qui l’on avait promis le poste de titulaire, se retrouverait soudain numéro deux.
Manuel Neuer : performances et statistiques de la saison en cours
Jeux 36 Buts encaissés 39 Matchs sans encaisser 11