Cette saison, Neuer a démontré à plusieurs reprises son influence décisive dans les grands rendez-vous du Bayern. À chaque prestation de haut niveau, le débat sur un possible retour en équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 resurgit. Pourtant, la position du joueur est claire depuis des mois.

Le vétéran a pourtant répété à plusieurs reprises qu’il ne reviendrait pas sur sa décision de se retirer de la sélection allemande. « Il n’y a pas lieu d’aborder ce sujet », a-t-il coupé court après sa solide performance contre le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions. « Nous ne parlons pas de l’équipe nationale pour l’instant. J’ai dit ce que j’avais à dire et je me concentre désormais sur le FC Bayern. »

En raison de la nouvelle blessure de Marc-André ter Stegen, son successeur désigné, le sélectionneur Julian Nagelsmann s’est tourné depuis longtemps vers Oliver Baumann (TSG Hoffenheim). « Manu a pris sa retraite, de son plein gré, il l’a répété à plusieurs reprises et c’est pourquoi il n’est pas vraiment utile d’en discuter sans cesse », a rappelé le sélectionneur.

Pourtant, le dossier, que les principaux protagonistes avaient en principe clos, a été rouvert mardi. Le magazine Kicker a émis l’hypothèse que Neuer figurerait sur la liste de 55 noms comprenant au moins cinq gardiens de but, que la FIFA doit recevoir depuis lundi. Le rapport ne contient en réalité aucun indice concret, et Nagelsmann n’a jusqu’à présent rien laissé entendre qui laisse supposer qu’il pourrait faire revenir Neuer. Néanmoins, le sélectionneur a déjà surpris en sortant un lapin de son chapeau : en décembre 2023, il avait jugé « intéressant » le retour de Toni Kroos, effectif quelques mois plus tard pour l’Euro 2024.

La décision revient d’abord à Neuer : veut-il encore porter l’aigle sur la poitrine ? Reste que Nagelsmann sait qu’un tel retour créerait des remous en équipe nationale. Baumann, à qui l’on avait promis le poste de titulaire, se retrouverait soudain numéro deux.