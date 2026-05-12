« Je n’ai jamais eu aussi peu d’espoir » : Toni Kroos règle ses comptes avec le Real Madrid après le Clásico

« C'est vraiment très difficile à avaler », a déclaré Kroos dans son podcast « Einfach mal Luppen », qu'il anime avec son frère Felix. « Deux, c'est inacceptable. Point final. C'est l'image que le Real se veut de donner. Tout le monde le sait. » Cette saison décevante serait « le résultat d'une longue période de mauvaise ambiance, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du club. À tous les niveaux. »

Kroos fait ainsi référence aux multiples tensions internes qui ont ébranlé le club tout au long de l’exercice. Des informations internes sont constamment divulguées à la presse, et les tensions ont récemment débouché sur une violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. Le second a subi un traumatisme crânio-cérébral, et les deux joueurs se sont vu infliger une lourde amende. Un point bas qui résume la saison tumultueuse du Real.