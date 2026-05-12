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Tim Ursinus

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« Je n’ai jamais eu aussi peu d’espoir » : Toni Kroos règle ses comptes avec le Real Madrid après le Clásico

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FC Barcelone vs Real Madrid
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Real Madrid
T. Kroos

Après le Clásico, Toni Kroos a rendu un verdict sans appel sur le Real Madrid, le club où il a longtemps évolué.

Battus 0-2 par le FC Barcelone dimanche, les Merengues confirment mathématiquement qu’ils concluront pour la deuxième saison consécutive – et donc depuis le départ de Kroos – sans remporter de titre majeur.

  • « C'est vraiment très difficile à avaler », a déclaré Kroos dans son podcast « Einfach mal Luppen », qu'il anime avec son frère Felix. « Deux, c'est inacceptable. Point final. C'est l'image que le Real se veut de donner. Tout le monde le sait. » Cette saison décevante serait « le résultat d'une longue période de mauvaise ambiance, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du club. À tous les niveaux. »

    Kroos fait ainsi référence aux multiples tensions internes qui ont ébranlé le club tout au long de l’exercice. Des informations internes sont constamment divulguées à la presse, et les tensions ont récemment débouché sur une violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. Le second a subi un traumatisme crânio-cérébral, et les deux joueurs se sont vu infliger une lourde amende. Un point bas qui résume la saison tumultueuse du Real.

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    Kroos : « J'étais soulagé quand ça s'est terminé »

    Kroos n’était « absolument pas » convaincu que son ancien club puisse battre le Barça et repousser encore son sacre. Les buts rapides de Marcus Rashford (9e) et Ferran Torres (18e) ont rapidement confirmé ce sentiment. « Je n’avais jamais pris aussi peu de notes », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je n’avais jamais eu aussi peu d’espoir. Pour être honnête, j’étais même content quand ça a fini. » La seconde période a été « relativement équilibrée », le match se déroulant sans véritable intensité.

    Il a toutefois reconnu que les Merengues s’étaient « bien comportés » et avaient évité la « défaite par KO ». Il a conclu en déclarant : « Barcelone s'est contenté du 2-0. Et c'était donc un match où, je pense, tout le monde aurait signé à la 60e minute : “Allez, siffle la fin.” »

  • Real Madrid : un nouvel entraîneur… et le retour de Kroos ?

    Au vu des nombreux rebondissements de cette saison, un nouveau changement d’entraîneur serait à l’ordre du jour. Comme son prédécesseur Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa n’a pas réussi à imposer sa vision ni à gérer ce effectif de stars. José Mourinho s’est récemment imposé comme le candidat favori pour lui succéder ; le président Florentino Pérez est d’ailleurs le premier à militer pour un nouveau mandat du Portugais.

    Par ailleurs, des rumeurs ont circulé il y a quelques semaines selon lesquelles Kroos pourrait être sur le point de revenir au Real. Selon The Athletic, un rôle similaire à celui de Zinedine Zidane l’attendrait : après sa carrière, ce dernier avait été intégré en tant que représentant du club avant de s’imposer progressivement comme entraîneur vedette. 

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