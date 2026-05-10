Contrat résilié ! L’attaquant de Liverpool, recruté 85 millions de livres sterling, devrait partir libre cet été

Núñez a vu son autorisation de jouer en Pro League saoudienne retirée lors du mercato d’hiver, en raison de l’arrivée de Karim Benzema à Al Hilal. La règle sur les joueurs étrangers – dix maximum par effectif, dont huit de plus de 20 ans et deux de moins de 20 ans – a rendu cette décision inévitable.

Avant son exclusion, Nunez n’avait pas pleinement convaincu : en 22 apparitions, il avait marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives. Depuis son arrivée début février, Benzema a déjà égalé ce total de buts et fourni le même nombre de passes décisives, le tout en dix matchs de moins.