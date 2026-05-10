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Contrat résilié ! L’attaquant de Liverpool, recruté 85 millions de livres sterling, devrait partir libre cet été
Un retour en Premier League est-il envisageable ?
Nunez a quitté Liverpool pour la Saudi Pro League seulement l’été dernier, pour un montant de 53 millions d’euros. Les Reds avaient pourtant accepté un montant pouvant atteindre 85 millions de livres lorsqu’ils avaient recruté l’Uruguayen en provenance du Benfica il y a environ quatre ans. Il est désormais sur le point de partir libre, et on évoque même un retour en Premier League, Newcastle United et Chelsea suivant de près la situation. Alors, pourquoi Al Hilal a-t-il décidé de limiter ses pertes de manière aussi abrupte ?
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Nunez écarté du groupe de la Ligue professionnelle saoudienne
Núñez a vu son autorisation de jouer en Pro League saoudienne retirée lors du mercato d’hiver, en raison de l’arrivée de Karim Benzema à Al Hilal. La règle sur les joueurs étrangers – dix maximum par effectif, dont huit de plus de 20 ans et deux de moins de 20 ans – a rendu cette décision inévitable.
Avant son exclusion, Nunez n’avait pas pleinement convaincu : en 22 apparitions, il avait marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives. Depuis son arrivée début février, Benzema a déjà égalé ce total de buts et fourni le même nombre de passes décisives, le tout en dix matchs de moins.
Un timing désastreux à l’approche de la Coupe du monde
À l’aube de la Coupe du monde, Nunez affronte un timing particulièrement défavorable. Âgé de 26 ans, l’attaquant n’a plus joué de match officiel avec son club depuis le 16 février. Lors de l’ultime rencontre de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC, il avait pourtant inscrit un doublé alors qu’il était encore éligible. Il n’a cependant pas été retenu pour les huitièmes de finale en avril, ce qui met en péril sa place en équipe nationale. Lors des matchs amicaux contre l’Angleterre et l’Algérie fin mars, il est entré en fin de match lors des deux rencontres, ce qui devrait au moins lui valoir une place dans le groupe.