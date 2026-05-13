Selon Sport Bild, Benfica Lisbonne s’intéresserait à la polyvalence de ce joueur.
Traduit par
Un nouveau club après son départ du FC Bayern Munich : la star sortante du FCB pourrait créer une première dans sa carrière
Selon ces informations, le grand club portugais serait en contact avec l'entourage de Guerreiro depuis un certain temps déjà. Le joueur de 32 ans envisagerait sérieusement un transfert à Benfica.
Le champion d’Allemagne en titre avait déjà annoncé fin mars qu’il ne prolongerait pas le contrat du joueur, qui expire en juin. Benfica pourrait donc l’enrôler sans indemnité de transfert.
Arrivé à Munich en 2023 en provenance du BVB, gratuitement et à la demande de l’entraîneur de l’époque Thomas Tuchel, le latéral gauche n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire et a rarement retrouvé le niveau qui était le sien à Dortmund.
Guerreiro n’a encore jamais joué au Portugal.
Sous les ordres de Vincent Kompany, Guerreiro n’était pratiquement plus sollicité et passait donc la plupart du temps sur le banc des remplaçants. Lorsque le Belge l’alignait, c’était généralement au poste de milieu offensif – et uniquement dans le cadre de la rotation. Sur le côté gauche de la défense, où il a disputé de nombreux matchs sous le maillot du BVB, l’entraîneur du Bayern a toujours privilégié d’autres options.
Pour ce joueur comptant 65 sélections en équipe nationale, ce serait sa première expérience professionnelle au Portugal. Né et élevé en France, Guerreiro a débuté sa carrière dans le centre de formation du Blanc-Mesnil SF avant de passer par l’INF Clairefontaine, le SM Caen, le FC Lorient et le Borussia Dortmund pour rejoindre Munich.
On ignore encore quel entraîneur il retrouvera à Benfica : selon plusieurs sources, l’actuel coach José Mourinho serait sur le point de retourner au Real Madrid, l’annonce étant attendue dès la semaine prochaine.
Avant même l’officialisation de son départ, la Juventus Turin avait été citée parmi les clubs intéressés, mais la rumeur s’est depuis tassée.
Raphael Guerreiro : performances et statistiques au FC Bayern
Jeux 93 buts 14 passes décisifs. Passes décisives 8