Un nouveau club après son départ du FC Bayern Munich : la star sortante du FCB pourrait créer une première dans sa carrière

Selon ces informations, le grand club portugais serait en contact avec l'entourage de Guerreiro depuis un certain temps déjà. Le joueur de 32 ans envisagerait sérieusement un transfert à Benfica.

Le champion d’Allemagne en titre avait déjà annoncé fin mars qu’il ne prolongerait pas le contrat du joueur, qui expire en juin. Benfica pourrait donc l’enrôler sans indemnité de transfert.

Arrivé à Munich en 2023 en provenance du BVB, gratuitement et à la demande de l’entraîneur de l’époque Thomas Tuchel, le latéral gauche n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire et a rarement retrouvé le niveau qui était le sien à Dortmund.